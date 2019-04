Historia

”Rasvoista saatava puolueeton tutkimus”

Puolueetonta

Komisario Palmua kuvataan

Uuden

Autojen tuonti kasvoi lähes 80 prosentilla

Moottoriajoneuvojen

Uudet säännöt maailman suurimmalle puolueelle

Hongkong, 14. 4. (Reuter)

Kiinan

Elokuvakierros

Maanantai-iltana

Chaplinille ehdotettu Nobel-palkintoa

Tukholma, 14. 4. (Reuter)

Tanskalainen

Tuomioistuin mitätöi suukkosyytteen

Los Angeles (UPI)

Kalifornian

vuonna yhä useamman sotilaspojan äiti saa pestäväkseen sunnuntailomalaisen vaatteita.Suuria sotaharjoituksia ei pidetä ja varusmies saa olla onnellinen, jos pääsee ampumaan yhden oikean singonlaukauksen, sillä ammukset ovat kalliita.Panssarivaunuja ei paraateissa paljon nähdä. Ne kuluttavat niin paljon polttoainetta.Näin siksi, että armeijan on pakko säästää.Perunasopasta ei enää voida poistaa sitä viimeistä pippuria eikä varusmiestä panna marssimaan paljain jaloin.Ainoat, mistä voidaan penni pihistää, ovat koulutuskustannukset, ammukset, ajoneuvot, vaatteet.Puolustuslaitoksen tarpeisiin varattu 535,6 miljoonan markan määräraha on vain runsaat miljoona markkaa viimevuotista suurempi.Prosenteissa ero on plus miinus nolla.Koska hintojen ja palkkojen nousu on merkinnyt kokonaiskustannusten kasvua, ovat puolustusmäärärahat todellisuudessa supistuneet.– –Yhden dieselkuorma-auton hankintakustannukset ovat kolmesta viiteen miljoonaa.Hyvän hevosen saa pikkuauton hinnalla eli noin 7000 markalla.Moottoriajoneuvopula pakottaa lisäämään hevosten käyttöä.Nykyisin armeijan leivissä on vähän vailla tuhat hevosta.tutkimusta rasvoista vaatii Kuluttajat ry.Yhdistyksen mielestä hallituksen olisi ryhdyttävä pikaisiin toimiin puolueettoman tutkimuksen teettämisestä eri rasvalaatujen terveydellisyydestä.Yhdistys katsoo, ettei rasvakysymystä saa ratkaista kuluttajien terveyden kustannuksella.Tutkimus olisi tarpeen, koska asiantuntijoidenkin lausunnot eri ravintorasvojen terveydellisistä vaikutuksista ihmiselle poikkeavat toisistaan.Margariinin valmistuksessa käytettävien ulkomaisten öljyjen tuonnin kieltäminen ja margariinin koostumuksen muuttaminen sen seurauksena on Kuluttajat ry:n mielestä vastoin kuluttajien etua.Yhdistys ei hyväksy myöskään margariinin hinnankorotusta, vaan suosittelee jotakin muuta keinoa rasvakysymyksen ratkaisemiseksi.Palmu-elokuvan, ”Vodkaa, komisario Palmu” kuvaukset on nyt saatu täyteen vauhtiin.Niitä suoritetaan näinä päivinä tiiviisti vuoroin eri puolilla kaupunkia autenttisilla tapahtumapaikoilla, vuoroin studiossa.Äskettäin ikuistettiin hilpeätä kaveri-iltaa mm. Kalastajatorpan baarissa aamuvarhain herkullisen leikkelepöydän ja vodkan ääressä, tällä viikolla kuvataan eräitä kohtauksia tv-studiossa ja Kesäkadun toimistoissa; uutuudessa näet liikutaan huomattavan paljon showmaailman edustajien ja myös television tekijämiesten keskuudessa.tuonti Suomeen oli tammikuussa noin 80 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin.Moottoriajoneuvoja tuotiin 43 miljoonalla markalla, määrä on noin kymmenen prosenttia koko viime vuoden tuonnista.Raaka-aineiden ja puutavaran vienti kasvoi prosenteissa laskettuna eniten, ilmenee tullihallituksen ulkomaankauppatilastosta.kommunistipuolueen Pekingissä kokoontuva yhdeksäs puoluekokous hyväksyi maanantaina uuden puoluesäännöstön ja poliittisen selonteon, joissa mainitaan puheenjohtaja Mao Tse-tungin ajatukset Kiinan politiikan ohjenuoraksi.Varapuheenjohtaja Lin Piao nimettiin virallisesti Maon seuraajaksi maailman suurimman maan johtajana.Pekingin radio ja uutistoimisto Uusi Kiina katkaisivat puoluekokousta ympäröineen kaksi viikkoa kestäneen hiljaisuuden kertoakseen kokouksen hyväksyneen uuden puolueohjelman ja Lin Piaon ”kansakunnan tilaa” koskeneen raportin.suoritettiin Los Angelesissa, tällä kerralla uudessa paikassa ja jonkin verran uusituin ohjelmamuodoin USA:n elokuva-akatemian palkintojen, Oscarien jako 41. kerran.Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole tiedossa, mille filmille ja kenelle tärkeimmät tai eniten palkintoja tulee, mutta vahvoja veikkauksia on Hollywoodin sähkeissä saatu jo kuukauden ajat lähes päivittäin ja yhä kiihtyvässä määrin.– –Seremoniamestarina juhlissa ei tällä kerralla ollut Bob Hope, joka vuosikausia suosittuna hoiti tämän tehtävän.Hänen tilallaan oli nyt kokonainen ryhmä isäntiä ja emäntiä, mm. Sinatra, Lancaster, Poitier, Steve McQueen, Ingrid Bergman, Natalie Wood ja Jane Fonda.runoilija Piet Heim on ehdottanut Nobelin kirjallisuuden palkintoa koomikko Charles Chaplinille eräässä televisio-ohjelmassa.Heim, joka on Chaplinin läheinen ystävä, kertoi Ruotsin television haastattelijalle Watervillessa, Lounais-Irlannissa, että koomikko ansaitsee täydellä syyllä tunnustusta kirjailijana.”Näytelmäkirjailijana Chaplin on monin tavoin verrattavissa Shakespeareen ja Ibseniin”, hän sanoi.Yksityiset henkilöt voivat ehdottaa Nobel-palkinnon saajia Ruotsin Akatemialle.Chaplin viettää 80-vuotissyntymäpäiviään keskiviikkona.vetoomusoikeus päätti, ettei vierasta naista suutelevan aviomiehen tarvitse vastata tästä teostaan oikeudessa.Vetoomusoikeus hylkäsi ylioikeuden päätöksen, jonka mukaan losangelesilainen liikemies Victor Zonver olisi joutunut selvittämään suhteensa suukkokumppaniinsa rouva Ann Jacobsiin, joka on Zonverin kirjanpitäjä.Zonver on vastaajana vaimonsa Vivianin nostamassa avioerojutussa.Zonver ja rouva Jacobs pyysivät vetoomusoikeutta vapauttamaan heidät vastaamasta niihin lähes sataan kysymykseen, jotka rouva Zonverin asianajajat haluavat esittää väitetyn romanssin vuoksi.