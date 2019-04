Historia

Keväällä syntynee 1500 pikkupeuraa

HS 16.4.1969, Vesilahti (KPH)

Ensimmäiset

Charlie Chaplin, 80: Pidän arvossa työtäni naurattajana, klovninakin

"Olen

Vankiloiden ylipaine alentui lainmuutoksella

Hämeenlinna, 15. 4. 1969 (Jyrki Maunula)

Sakkovankien

Monimiehisyys ratkaisemaan väestöongelmat

Paul Pawlowski

Avioliitto kiinnostaa Britt Eklundia

Näyttelijä

peurasiirtolaiset tuotiin Amerikasta Suomeen vuonna 1934 Laukon kartanon maille Vesilahdella. Ensimmäiseen ryhmään kuului yksi valkohäntäpeurauros ja neljä naarasta.Seuraavan vuosikymmenen lopulla laumoihin saatiin uutta verta. Tuolloin kantaa täydennettiin kuudella peurojen alkuperäisestä kotimaasta tuotetulla yksilöllä.Nykyisen peurakannan lukumäärästä ei ole tarkkoja tietoja: arviot vaihtelevat 3.000–5.000 välillä. Tänä keväänä odotetaan kannan lisääntyvän jopa 1.500 yksilöllä, mikäli vasominen sujuu normaalisti.Laukon peura on levinnyt laajalle Vesilahden ulkopuolelle. Tähän asti on luontainen alueen laajentuminen tapahtunut etelään, länteen ja lounaaseen. Niinpä huomattavat osat Uuttamaata ja Varsinais-Suomea ovat jo peurojen asuma-aluetta.Osaltaan ovat leviämistä auttaneet myös siirtoistutukset, viimeksi joku päivä sitten Mikkeliin. Myös Lapuan ja Oulun korkeudelle on peuroja siirretty.omistanut elämäni ihmisten naurattamiselle. Olen showman ja elämäntehtäväni on naurattaa – ja ehkä vähän itkettääkin ihmisiä. Ellen onnistu naurattamaan, ansaitsen selkääni.” Näin puhuu tänään 80 vuotta täyttävä komedian kuningas Charlie Chaplin.Hän viettää syntymäpäiväänsä kaikessa hiljaisuudessa perheen – vaimon Oonan ja viiden vielä kotona olevan lapsen – parissa upeassa Manoir de Banin linnassa Sveitsissä, missä hän on asunut vuodesta 1952 asti. – –Tästä Lontoon slummien köyhästä pojasta, joka aloitti julkisen uransa näyttämöllä jo 5-vuotiaana ja sai ensin kamppailla kovassa köyhyydessä, tuli oman sitkeän työnsä ja neroutensa ansioista ”ensimmäinen ihminen maailmanhistoriassa, jota sanan täydessä merkityksessä voidaan kutsua maailmankuuluksi, sillä hän on yhdistänyt koko sivistyneen ja sivistymättömän maailman nauramaan ja iloitsemaan sydämellisesti”.Itse Chaplin nyt korkeaan ikään ennättäneenä toteaa ”Aika ja olosuhteet ovat olleet minulle suopeita, maailma on minua hemmotellut, rakastanut ja vihannut. Mutta itse istun yhä aidalla ja tarkkailen – ehkäpä vähän surullisempana kuin ennen. Yhä edelleen haluan kirjoittaa ja tehdä elokuvaa – jos vain aika sallii. Vielä on toteuttamatta monta vanhaa suunnitelmaa.”Paula Talaskivilukumäärä on pudonnut romahdusmaisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kun vuosi sitten ”sakkoja söi” vielä 616 vankia, on luku nyt 196. Toissa vuonna määrä oli neljä ja puoli kertaa suurempi eli 895 sakonsovittajaa.Tilastomuutokseen vaikuttaa voimakkaasti vuoden vaihteessa voimaan tullut laki, jonka mukaan juopumus sinänsä ei ole katsottavissa rikokseksi ja siis sakonalaiseksi teoksi.Muutoksella on merkitystä ennen muuta vankiloissa: niiden ahtaus on helpottunut, juoksevat kulut vähentyneet ja jatkuva passituspuuha vähentynyt.Passipoliisin työkentällä ilmiöitä tulkitaan kahdella tavoin: toisaalla katsotaan tilanteen hallinnan tulleen vaikeammaksi, kun sakko- ja vankilapelkoa ei ole. Toisaalla arvellaan, ettei lainmuutos ole merkinnyt käytännössä mitään: juopot juovat kuten ennenkin, raittiit eivät., 42, etsii ”pitkää, vahvaa ja karvaista miestä”, joka haluaisi jakaa hänen kansaan vaaleaverikön, kertoo laajalevikkinen lontoolaislehti ”Maailman uutiset.”Kyseisen herran tarkoituksena on ratkaista väestön lisääntymiseen liittyvät ongelmat Jos kolme naista on naimisissa, se merkitsee kolmea vauvaa vuodessa, mutta jos yhdellä naisella on kolme miestä, on vain yksi vauva vuodessa mahdollinen.Herra Pawlowski on julkaissut kirjasen, jossa hän selittää aatettaan. Kun tyttö on valittu, kaksi miestä selostaisi hänelle monimiehisyyttä ja sitten kaikki muuttaisivat asumaan samaan taloon.”Mieluimmin jonkinlaisen avioliittoseremonian jälkeen olisi sekin vuoro. Ihanteellista olisi, jos ne kolme nukkuisimme yhdessä suuressa vuoteessa.”Herra Pawlowski sanoi tehneensä jo kolme epäonnistunutta yritystä jakaa tyttö muiden kanssa.”Pulma oli joka kerralla sama. Vaikka tyttö oli aina innostunut perustamaan kodin ja saamaan lapsia, olivat miehet kiinnostuneita vain seksistä.” (Reuter)Peter Sellersin entinen vaimo, ruotsitar Britt Eklund kertoi Lontoossa, että hän hyvinkin voisi mennä naimisiin italialaisen elokuvatuottajan, kreivi Escanio Cigognan kanssa, ”jos minua huvittaisi saada lapsi”.”Olen vielä vanhanaikainen, minusta lasten pitäisi syntyä avioliitossa”, sanoi Britt, joka oli pukeutunut modernisti niin tiukkoihin ja pitkiin nahkasaappaisiin, että hänen oli vaikea istuutua.”Jos kreivi kosisi minua, sanoisin toistaiseksi kuitenkin: Ei. Mutta toivottavasti vielä joskus solmin avioliiton.” Britt Eklundilla on ennestään nelivuotias tytär Victoria. (AP)HS