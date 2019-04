Historia

Suomalaisen Futuro-talon kopio Sveitsin messuilla

HS 17.4.1969

Suomalaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Futuro-taloa on jäljitelty Sveitsissä. Sveitsin teollisuusnäyttelyssä Baselissa on näytteillä Rondo-niminen muovitalo, joka ulkomuodoltaan poikkeaa suomalaisesta Futurosta vain ikkunoiden muodossa.Futuro-talon suunnittelija, arkkitehti Matti Suuronen kertoi osanneensa odottaa ideansa matkimista, mutta näin selvää plagiointia hän ihmetteli.Arkkitehti Suuronen hämmästeli myös nopeutta, jolla hänen ideansa ”on toteutettu uudelleen”.Futuroa markkinoivan Polykem Oy:n toimitusjohtaja Ensio Söderström kertoi, että mallisuoja pätee useimmissa Euroopan maissa, mutta hän ei muistanut koskiko suoja Sveitsiä.

Pyysin itse tutkimusta oikeusasiamieheltä

Varusmiesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koululaiset pääsevät kasvien keruun vaivasta

Kasvien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

TV-ateria, vihermakaronia ja pikkunaposteltavaa

Suomalaisella

Pyramidihotelli Puijon rinteelle

Kuopio, 16.4. (RV)

Puijon

käyttäminen rakennustöissä puolustusvoimain komentajan kenraali Yrjö Keinosen kesähuvilalla on eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavana.Keinonen on oma-aloitteisesti pyytänyt oikeusasiamiehen tutkimusta asiassa ja nyt on pyydetty myös puolustusministeriöltä lausunto.Asian yhteydessä ei ole tehty kanteluja tai valituksia. – –”Olen omasta aloitteestani luovuttanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kaikki asiakirjat, joista tapahtumien kulku selviää yksityiskohtaisesti.””Puolustusministerin asianmukaisella luvalla suorittivat pioneerit kesäasuntoalueellani viime syksynä eräitä pioneerien koulutusohjelman mukaisia töitä, jotka ministeriön edustaja tarkasti ja joista laskutus tapahtui välittömästi työn päätyttyä.””Puolustusministeriön etukäteen hyväksymän periaatteen mukaisesti työstä peritään sama korvaus kuin vastaavista töistä siviilikohteissa”, Keinonen sanoo.keruu keskikouluasteella esitetään lopetettavaksi.Kouluhallitus on nimittäin lähettänyt opetusministeriölle kirjelmän, jossa kasvien keruun sijaan ehdotetaan luonnonhistorian ja maantieteen opettajien ohjaamaa asian vapaaehtoista harrastusta tai muunlaista luontoon liittyvää harrastustoimintaa.Kouluhallitus pitää tärkeänä, että näitä aineita opetetaan yhä havainnollisemmin. Tämä tapahtuisi hyvin luontoon tehtävillä retkillä.Keskikoulua käyvät keräävät nykyään kesälomansa aikana 80 kasvia.Kasvien keruun poistamisesta tai kerättävien kasvien määrän vähentämisestä keskusteltiin jo 1930-luvulla, jolloin todettiin etteivät koululaiset tällä tavalla parhaiten opi luonnon tuntemusta.Kasviston kartuttaminen ostamalla olikin yleisesti tunnettu asia.Opettajatkin kiinnittivät huomiota siihen, että ylemmillä luokilla oppilaiden innostus kasvien keruuseen sammui ja tästä kesätehtävästä tuli ikävä asia.perheenemännällä on mahdollisuus kurkistaa amerikkalaisen sisaren keittiöön Stockmannin tavaratalon ”Amerikka tarjottimella” -esittelyn aikana.Esillä on tyypillisiä tuotteita, jotka helpottavat amerikkalaista perheenemäntää kuten puolivalmiita ruokia ja pakasteita.Kun perheenemäntä on syventynyt katselemaan jännittävää ohjelmaa televisiossa eikä malta avata keittokirjaa valmistaakseen ruokaa perheelleen tai vierailleen, hän avaa pakastearkun, josta hän voi loihtia esiin kokonaisen aterian kertaheitolla eli sulatuksella.Pakasteiden ulkonäkö on houkutteleva ja ensi silmäyksellä selviää, mitä pakkaus sisältää. Jo pakkauksessa on runsaasti tekstiä ja selventävä tuoteseloste.TV-ateria on kerta-annos ja siinä on kukin ruokalaji omassa lokerossaan. Vaativan illallisen haluava kaivaa pakastearkustaan tarjottimen, jossa on täydellinen ateria keitosta, liha- ja kasvisruoista aina jälkiruokaan asti. – –Pakkauksissa on mainittu makaronin paksuus numeroina ja tuoteselosteesta ilmenee miten paljon makaroni on rikastettu esimerkiksi B-ryhmän vitamiineilla ja raudalla.Vihreä, muovinauhan näköinen makaroni on pinaatilla maustettua. – –Cocktail-illallisella maistuvat suolaiset palat. Kukonpyrstö – eli cocktail-tarjottavaa on valtameren takana keksitty runsain määrin maissihiutaleista aina sipulinmakuisiin kekseihin.Pursottamaan innostuneilla on mahdollisuus pursotella juusto-spraypullosta jähmeää tahnaa suoraan pikkukekseille.suurtornin viereen rakennetaan pyramidia muistuttava suurhotelli. Hotellista, joka valmistuu vuonna 1971, tulee 14-kerroksinen ja 75 metriä korkea.Noin 7,5 miljoonaa markkaa maksavan hotellin luonnospiirrokset ja pienoismallin on tehnyt kuopiolainen arkkitehti Kaj Michael, hotellin rakennuttajana tulee olemaan Kuopion Matkailijayhdistys.Suunnittelun lähtökohtana on hotelli, joka olisi niin erikoinen ja mieliinjäävä, että jo yksistään nämä tekijät kiinnostaisivat yleisöä.HS