Historia

Maa- ja metsätalous toivat koneuutuutensa Teho-69:ään

HS 18.4.2019

Maa- ja metsätalouden

Uusien koululaisten nimet kirjoihin

Noin

H:gin henkilöautokanta 21-kertaistunut kahden vuosikymmenen aikana

Vuoden

Prof. Toivo Rautavaara: Voi–margariinikiistassa myös väärinkäsityksiä

”Kiivaaksi

Aiheellista

Onko

Kirjamiesten kuoro laulanut jo sadan vuoden ajan

Kirjamiesten

Husakista uusi johtaja Tshekkoslovakiaan

Wien, 17. 4. (AP)

Tshekkoslovakian

Sirhan todettiin syylliseksi

Los Angeles, 17. 4. (UPI)

Senaattori

Maailman suurin pikkumies ei enää aio esiintyä filmissä

Charlie

koneuutuuksia on tuotu melko paljon perjantaina Helsingissä avattavaan Teho-69 näyttelyyn.Näyttelyssä annetaan lisäksi paljon maa- ja metsätalouden neuvontaa.Kaikkiaan noin 250 toiminimeä ja yhteisöä osallistuu näyttelyyn.Näistä osallistuu noin 150 kaupallisiin osastoihin ja loput Työtehoseuran järjestämiin neuvonnallisiin ja ostajavalistusosastoihin.Pääosa osallistujista on suomalaisia valmistajia ja toiminimiä.Ulkomaisia toiminimiä on mukana mm. Englannista, Ranskasta, Ruotsista, Itä-Saksasta, Länsi-Saksasta ja Sveitsistä.Englannilla ja Itä-Saksalla on näyttelyssä viralliset yhteisosastot.6000 nuorta helsinkiläistä ilmoitettiin torstaina Helsingin suomenkielisten kansakoulujen tulevan syksyn ensiluokkalaisiksi aloittamaan aherrus, johon ennen eläkkeelle pääsyä on odotettavissa vain lyhyitä taukoja.Uusien oppilaiden määrä on suunnilleen sama kuin vuosi sitten.Oppilaiden ilmoittamisesta huolehtivat vanhemmat, ja moni otti tulevan koululaisen mukaan tutustumaan ensi kertaa kouluun ja koulumatkaan turvallisessa seurassa.1967 lopussa oli Helsingissä rekisteröityjä autoja 90.078, joista henkilöautoja 75.714.Kahdessakymmenessä vuodessa oli koko autokanta kymmenkertaistunut, ja henkilöautojen määrä kasvanut 21-kertaiseksi. Autoja oli tuhatta asukasta kohden 172.Tämä ilmenee Helsingin liikennesuunnitteluosaston laatimista ja nyt valmistuneista vuoden 1967 liikennelaskennan tuloksista.kiihtyneessä voi- ja margariinikiistassa on ilmennyt paljon väärinkäsityksiä kuluttajain ja lääkärienkin piirissä. Ne johtuvat suureksi osaksi yksipuolisesta tiedotustoiminnasta, jopa suorastaan harhauttavasta mainonnasta”, sanoi prof. Toivo Rautavaara Terveiden elämäntapojen edistämistoimikunnan ja Lihavuuden vastustamisyhdistyksen valistustilaisuudessa Helsingissä torstaina.tosiaan mahdotonta tehdä maitopusseja, jotka eivät vuoda? Ikäviä kokemuksia on monella maitopussin ostajalla. Milloin maito on kastellut jääkaapin tavarat, milloin tippunut huomaamatta ostoskorista takin liepeille.Ostajat ovat käyneet varovaisiksi, sen näkee siitä, että yksi ja toinen asiakas huolellisesti heiluttelee maitopussia joka suuntaan nähdäkseen, vuotaako se jostain kulmasta.Pussimaitoa ostetaan mielellään mm. sen takia, että pussit vievät vähän tilaa.Vuotamattoman maitopussin tekemisen ei luulisi olevan ylivoimaista.kuoro täyttää huhtikuussa sata vuotta. Kuoroon kuuluu tällä hetkellä 50 jäsentä.Kirjamiehet pitävät 100-vuotisjuhlakonsertin yhdessä Faktorilaulajien kanssa 26. huhtikuuta Konservatoriossa.”HKY:n mieskuoron rinnalle perustettiin jo vuonna 1871 torvisoittokuntakin”, kertoi Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen ja Kirjamiesten kuoron kunniapuheenjohtaja Yrjö Syväoja.Vuonna 1888 kuorolla ei ollut harjoitteluhuonetta, ja niinpä pojat lauloivatkin Hufvudstadsbladetin latomossa Ukko Hagbergin johdolla.Pianon puuttuessa Hagberg lauloi joka äänessä – äänen hän antoi napauttamalla ääniraudalla puujalkaansa.”Ukko Hagberg oli kovasti kirjaltajapoikiensa suosiossa, sillä hän oli hyvä kuoronjohtaja”, kertoi Syväoja.kommunistipuolueen uudeksi johtajaksi valittiin torstaina Gustav Husak, joka on tähän asti toiminut Slovakian kommunistipuolueen johtajana, ilmoitti Bulgarian virallinen uutistoimisto BTA.Puolueen tähänastinen johtaja Alexander Dubcek säilyttää paikkansa keskuskomitean 11-jäsenisessä presidiumissa. Presidiumista on sen sijaan pudotettu entinen parlamentin puhemies Josef Smrkovsky, jota on viime aikoina arvosteltu ankarasti.Henkilövaihdokset tapahtuivat puolueen keskuskomitean kokouksessa, joka alkoi torstaina suljettujen ovien takana Prahassa.Robert F. Kennedyn surmannut Sirhan B. Sirhan todettiin torstaina syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan.Valamiehistön päätettäväksi jää nyt rangaistuksen suuruus – elinkautinen tai kuolema.Seitsemän miestä ja viisi naista harkitsi päätöstään 16 tuntia ja 42 minuuttia. He katsoivat nuoren arabin olleen täysin harkintakykyinen ampuessaan senaattorin viime kesäkuun 5. päivänä.Sirhan tuijotti suoraan eteenpäin päätöstä luettaessa eikä osoittanut minkäänlaista mielenliikutusta.Chaplin myönsi 80-vuotispäivänään englantilaiselle radiotoimittajalle William Hardcastlelle lyhyen puhelinhaastattelun.Siinä hän sanoi, ettei koskaan enää aio itse näyttäytyä elokuvassa.”Olen menettänyt ulkomuotoni. En ole enää hauskannäköinen. 80-vuotiaana ihmisen kasvoissa voi tapahtua merkillisiä muutoksia.”Haastattelussa oli selvästi ”vanhaa chaplinilaista” tunnelmaa. Se oli yhdistelmä absurdia, purevuutta ja tunteellisuutta.HS