Pohjanmaan tulva on peittänyt yli 3000 ha

HS 23.4.1969

Pohjanmaan

Seurasaaressa paukkuu, Linnanmäellä läikkyy

Helsinki

Äänioikeusikä- rajasta puhkesi ilmiriita

Äänioikeusikärajasta

Yksin ympäri maailman 312 päivässä

Falmouth, Englanti, 22. 4. (Reuter)

Kolmikymmenvuotias

Thant: Suezilla on nyt selvä sotatila

New York, 22. 4. (Reuter)

YK:n

Punertavia pilviä Etelä-Suomessa

Tiistaina

Riisi-makkaravuoka

Riisiä

Tänään kotona on mies keittiössä

Mies

kevättulva valloitti yli kolme tuhatta hehtaaria viljelyskelpoista maata tiistai-iltaan mennessä. Yöpakkasesta huolimatta veden pinta nousi jatkuvasti, mutta tuhotulva ei uhkaa ainakaan vielä.Jäänmurtajien työkausi jatkuu ja esimerkiksi Porkkalassa on kaikki alukset jouduttu avustamaan tiheän kentän läpi. Itäisellä Suomenlahdella kävi helikopteri kelirikkolennoilla ensi kerran tiistaina.Helsingissä on saariston sairaskuljetuksiin varattu helikopteri saanut pysyä vielä kentällä. Saaristomeren merivartiostolle ei myöskään ole tullut yhtään kiireellistä avunpyyntöä.on lämpimien auringonsäteiden myötä herännyt talviunestaan. Ulkoilu- ja virkistysalueita sekä puistoja kunnostetaan, siistitään ja kaunistetaan kohta alkavaa sesonkia varten.Seurasaaresta kuuluu vasaran pauketta: 1700-luvulta peräisin oleva Lapinlahden pappila pyritään saamaan vesikattoon kesän aikana.Korkeasaaren eläinperheissä on tapahtunut iloisia yllätyksiä, ja lisää on tulossa: leijonanpentujen odotetaan syntyvän vapun tienoilla.Linnanmäen huvipuisto valmistautuu uutuuksineen ottamaan vastaan ensimmäiset vieraansa viikon kuluttua.syttyi sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän kokouksessa tiistaina ilmiriita, jossa vastakkain olivat 20 vuoden ja 18 vuoden ikärajan puoltajat.Riita ratkaistiin tässä vaiheessa äänin 27–16: enemmistö oli 20 ikävuoden kannalla. Poissa kokouksesta oli 12 kansanedustajaa.Sos.dem. eduskuntaryhmän enemmistö asettui samalle kannalle kuin hallitus, joka oli esittänyt ikärajan alentamista nykyisestä 21 vuodesta 20 vuoteen.Sos.dem. puoluetoimikunta oli suosittanut kuitenkin 18 vuoden ikärajaa.Erimielisyyksiä uudesta äänioikeusikärajasta on myös muissa eduskuntaryhmissä, mutta enemmistö näyttää olevan hallituksen esittämän 20 vuoden kannalla.Robin Knox-Johnston purjehti tiistaina Falmouthiin ensimmäisenä ihmisenä, joka yksin on yhtäjaksoisesti matkustanut maailman ympäri.Knox-Johnston ja hänen kymmenmetrinen aluksensa Suhaili odotuttivat paikalle kerääntyneitä ihmisiä useita tunteja taistellessaan voimakasta tuulta ja maininkeja vastaan saapuessaan satamaan.Väkijoukko hurrasi ja kanuunalla ammuttiin kunnialaukauksia Knox-Johnstonin päättäessä 312 päivää kestäneen matkansa.Knox-Johnston on Sunday Timesin julistaman maailmanympärimatkaaja-kilpailun ensimmäinen kotiintulija. Hän lähti Falmouthista viime vuoden kesäkuun 14. päivänä.– –Suhailin ylittäessä loppuviivan sumusireenien vihellysten saattelemana voitiin nähdä sen kärsimät kolhut. Purjeet muistuttivat pergamenttipaperia ja aikaisemmin valkeana kiiltänyt runko oli ruosteen peittämä.Knox-Johnston saa Sunday Timesin kultaisen maapallopalkinnon.pääsihteeri Thant sanoi tiistaina, että Suezin kanavalla vallitsee käytännöllisesti katsoen sotatila.Thant sanoi myös, että tilanne kriisialueella on hyvin vakava.Israelilaisten ja egyptiläisten joukkojen päivittäisten yhteenottojen huolestuttama pääsihteeri julkaisi tavanomaisesta käytännöstä poiketen tiedotteen, jossa sanottiin, että aselepo on melkein kokonaan menettänyt tehonsa Suezin alueella.Thant ilmoitti, että 12 peräkkäisenä päivänä sattuneissa yhteenotoissa on käytetty monenlaisia aseita, mm. raketteja, panssaritulta ja raskasta tykistöä.”YK:n sotilastarkkailijat, jotka työskentelevät nyt vaikeuksissa ja suuren vaaran uhkaamina, yrittävät yhteenottojen sattuessa tehdä kaikkensa tulituksen lopettamiseksi nopeasti, mutta silloinkin, kun he onnistuvat tässä, tulitus alkaa uudelleen jo seuraavana päivänä”, sanoi Thant.leijaili Suomen ilmatilassa kaksi punertavaa pilveä, joiden arveltiin olevan jonkinlaista saastetta.Eversti Gunnar Öhman, puolustuslaitoksen suojeluosaston päällikkö, kertoi klo 16.25 toisen pilven olevan Mäntsälässä ja toisen Porvoon ja Loviisan seuduilla.Pilvistä haettiin näytteet lentokoneella. Näytteitä ei ole vielä analysoitu, joten ei tiedetä, mitä aineksia ne sisältävät. Ensimmäinen pilvi havaittiin klo 12 ja toinen klo 13 Loviisan–Haminan suunnassa.Pilvet tulivat Suomen merirajan ylitse eteläsuunnasta, Virosta päin.jäi toivon mukaan edelliseltä päivältä ja lenkkimakkara on ostettu.Makkara on kiireiselle emännälle kätevä pakkaus, josta ateria syntyy nopeasti ja joka yleensä aina maistuu lapsille.Hetkessä ruoka valmistuu, jos riisistä, makkarasta ja herneistä valmistetaan risotto, joka maustetaan parilla sipulilla ja tomaattisoseella.Jos ruoka kypsennetään uunissa, ladotaan voideltuun vuokaan kerroksittain 4 dl keitettyä riisiä, lenkkimakkara viipaleiksi leikattuna, paketillinen pakasteherneitä ja suikaleiksi leikattu purjo tai pari hyvin hienoksi hakattua tai raastettua sipulia.Päälle kaadetaan munamaitoa sen verran, että riisi juuri ja juuri peittyy.Munamaito maustetaan suolalla, valkopippurilla ja 1 dl:lla tomaattisosetta (ei ketchupia).Vuoka saa olla uunissa 200 asteen lämmössä, kunnes munamaito on hyytynyt eli puolisen tuntia.Jälkiruoaksi tarjotaan kiisseliä.keittiössä ei enää nykyaikana ole mikään outo ilmestys, mutta useimmat heistä lienevät siellä enemmän tai vähemmän perhedemokratian uhreina.Harvassa taitavat vielä olla ne herrat, jotka uskaltavat tunnustaa, että ruoan laitto on heille todella mieluisaa ja että he tekevät sitä ihan vapaaehtoisesti.Tällainen herra on kuitenkin johtaja Heikki Rikkonen, joka Tänään kotona -ohjelman taannoisessa reseptikilpailussa voitti liharuokien sarjassa ensimmäisen sijan.Tällä kerralla hän valmistaa studiokeittiössä kiinalaisia ruokia suomalaisista aineksista. Hänen periaatteenaan on, että keittotaito punnitaan vasta käytettäessä sopuhintaisia raaka-aineita.Kiinalaisten ruokien hyvänä puolena herra Rikkonen pitää sitä, että ne ovat halpoja, kevyitä, maukkaita ja jopa nopeatekoisia.Mitäpä nykyaikainen ruoanlaittaja voisi muuta ruokaohjeelta toivoakaan.HS