Historia

Ruotsin kirjastot tyhjennettiin

HS 24.4.1969

Kirjailijoitten

Nixon sotaan mafiaa vastaan

Washington, 23. 4. (Reuter)

Presidentti

Kaasunaamariajelu ympäri Helsinkiä

”Saaste

Brundage vaatii Grenoblen alppilajien voittajia palauttamaan kultamitalinsa

Montreal, 23.4. (AFP)

Kansainvälisen

Rooli pakottaa syömään liikaa liharuokia

Anaheim, Kalifornia, 23.4. (UPI)

Amerikkalaiset

Kirjailijoitten, kirjakauppiaitten ja heidän ammattiliittojensa edustajat marssivat keskiviikkona kirjastoihin neljässä Ruotsin suurimmassa kaupungissa ja riistivät hyllyiltä tuhansittain kirjoja, jotka he veivät mukanaan.Tämä tehtiin protestina "farssimaisen alhaiselle" lainauskorvaukselle. Kirjailijat vaativat 25 äyriä sen viisiäyrisen asemesta, jonka he nykyisin saavat kirjastoista lainatuista teoksistaan.Tukholmassa tunkeutui noin 700 mielenosoittajaa pääkirjastoon. He kantoivat julisteita joissa sanottiin "ulos norsunluutorneista".Kirjailijat tyhjensivät tunnissa puolet kirjahyllyistä ja lastasivat teokset kuorma-autoon. Poliisit seurasivat tapahtumaa hymyillen ja kirjastovirkailijat neuvottomina.

Presidentti Richard Nixon julisti keskiviikkona täysimittaisen sodan järjestäytynyttä rikollisuutta eli mafiaa vastaan, jolla hänen mukaansa on tällä hetkellä tiukempi ote kuin koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain taloudelliseen ja poliittiseen elämään.Taistelun pääkohteeksi Nixon nimesi kongressille lähettämässään sanomassa valtakunnallisen rikossyndikaatin "Cosa Nostran".Rikosjärjestön jäsenmäärä on 5.000 ja sitä johtaa 24 "perhettä" kaikkialla maassa.Nixon ilmoitti määränneensä oikeusministeriön perustamaan 20 erityistä liittovaltion toimistoa kaikkialle maahan tutkimaan väärinkäytöksiä ja lahjontaa sekä erikoisen yksikön taistelemaan Cosa Nostraa vastaan New Yorkissa, jossa rikollisuus on erityisen huolestuttavassa määrässä.

"Saaste leviää Helsingissä". "Lyijy tappaa hitaasti".Ihmiset istuivat raitiovaunussa kaasunaamari kasvoilla; tosin vain yhdessä vaunussa.Saastaviikkoa viettävistä eläinlääketieteen opiskelijoista parikymmentä ajeli keskiviikkona saastejulisteilla varustetulla raitiovaunulla ympäri Helsinkiä.Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ylioppilaskunnan järjestämän saastaviikon päätarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomio yhä lisääntyvään ilman- ja muuhun saastumiseen sekä saada aikaan ilmansuojelulainsäädäntö ja ilmantutkimuslaitoksen perustaminen.Ajelu saastejulisteisella raitiovaunulla ympäri Helsinkiä kesti keskiviikkona tunnin. Monet hämmästyivät ensin raitiovaunun ikkunasta tuijottavia kaasunaamarilla varustettuja kasvoja ja alkoivat sitten lukea vaunun kylkiin kiinnitetyissä julisteissa olevia iskulauseita.Niitä olivat mm. "lyijy ja rikki räjäyttävät elimemme", "lyijy tappaa hitaasti", "auto on huumausaine", "auto tappaa paremmin kuin pommi" ja "autojen tyhjäkäyttöä kaupungeissa on rajoitettava".

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtaja Avery Brundage vaatii, että kaikki Grenoblen talviolympialaisten alppilajien olympiamitalit on palautettava takaisin.Niiden joukossa mm. ranskalaisen Jean-Claude Killyn kolme kultamitalia.Brundagen vaatimus perustuu siihen, että alppilajien edustajat ovat saaneet taloudellista tukea hiihtovarusteiden valmistajilta.Vaatimus ilmentää sitä suurta kuilua, joka on olemassa KOK:n ja Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) käsitysten välillä.Brundage esitti vaatimuksensa Kansainväliselle hiihtoliitolle. FIS on kuitenkin ilmoittanut KOK:n puheenjohtajalle, ettei se katso asiakseen hoitaa mitalien palautukseen liittyviä järjestelyjä.

Amerikkalaiset miehet kuolevat sydänkohtauksiin siksi, että "rooliuskomus" panee heidät todistamaan miehuutensa syömällä liian paljon lihaa, pekonia ja munia."Pidämme kiinni ajatuksesta, että voimakkaat liharuoat muka olisivat ainoata oikeata ravintoa miehiselle miehelle", sanoi New Yorkissa sijaitsevan Mt. Sinain lääketieteellisen koulun ravinto-opin professori George Christakis."Tällainen ravinto voi olla palkallaan karjatilan cowboylle, mutta meille muille se on kuolemaksi, erityisesti niille, joiden työ pakottaa istumaan pöydän ääressä", sanoi Christakis.Christakis sanoi, että amerikkalaiset miehet ja naiset voisivat heti vähentää sydänkohtauskuolemia 60 prosenttia sopivalla ruokavaliolla, liikunnalla ja painon vähentämisellä.

HS