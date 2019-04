Historia

Kevätsateeseen

Kun

Raatikainen ja Silvola nippuratkaisun kaksoset

Yleisradion

Keinonen jätti eroanomuksensa

Yllätysmiehenä

Uusi hattu Kekkoselle Jyväskylästä

Täyden

Tinneripesäkkeitä Helsingin kouluissa

Toistasataa

Yli 200 vuotta vanha laina takaisin Ruotsista

Ruotsin

The Doors vaikeuksissa

Yksi

Spandaun ainoa vanki täyttää 75 vuotta

Adolf

talvipakkasessa odottaa kevättä, ajattelee aina ilman muuta kaunista kevätsäätä, auringonpaistetta, lämpöä. Totuus kuitenkin on, että keväälläkin sataa, vieläpä usein ja paljon.Sateensuojatehtailijoiden mielestä saisi kai sataa vielä enemmänkin. Tai sitten saisi muoti tällä mainitulla alalla vaihtua useammin.Kuluttajan kannalta riittää mainiosti nykyinenkin vaihtelu, jolloin yhtenä vuonna suojat ovat yksivärisiä, toisena pitkävartisia jne. Lisäväriä tilanteeseen antaa se, että sateensuoja kuuluu niihin esineisiin, jotka helpoimmin kadotetaan. Vaihtelua saadaan näin luonnostaan ja vaivattomasti.Monet ovat tästä syystä siirtyneet taloudellisempaan ratkaisuun eli sadetakkiin, jota ei niin helpolla unohda kuin sateensuojaa.Monet pitävät muuten vain suojaa hankalana kapistuksena ja karttavat sitä siitä syystä.Yhden uudistuksen toivoisi niihin todella saatavan, nimittäin suojatut ruodon päät, etteivät vastaantulijoiden silmät olisi alituisessa vaarassa.johtajista tehtiin perjantaina poliittinen nippuratkaisu, jolla viisi johtajan tuolia miehitettiin viideksi vuodeksi. Yhdestä apulaisjohtajasta päästiin sovintoon muitta mutkitta.Pääjohtajan tuoli äänestettiin sos.dem. puolueen puoluesihteeri Erkki Raatikaisen, 38, alle. Sen tähän astinen haltija Eino S. Repo, 49, äänestettiin ääniradion johtajaksi.Revon valinta oli nippuratkaisun suurin yllätys. Hän oli nyt kommunistien ehdokas; viisi vuotta sitten keskustapuolueen pääjohtajaehdokas.Keskustapuolue, joka luopui kokonaan Revosta, sai yleisradion ohjelmajohtajaksi nyt puoluesihteerinsä Pekka Silvolan, 44. Hän ottaa tehtävän vastaan ensi lokakuun alussa.Kahden puoluesihteerin valinta johtaa kovaan valtataisteluun puoluesihteerin paikoista. Molemmissa puolueissa paikoille on ehdokkaita jo kosolti.Tv-ykkösen johtajan tuolin sai yleisradion pääsihteeri Pertti Paloheimo, 38, ja tv-kakkosen johtajan paikan sen nykyinen haltija Hannu Leminen, 59.vajaat neljä vuotta sitten puolustusvoimain komentajaksi nimitetty jalkaväenkenraali Yrjö Keinonen antoi perjantaina yllättävän päiväkäskyn: ”Olen tänään jättänyt eroanomukseni...”Keinonen sanoo päättäneensä erostaan jo viime syksynä, jolloin ”ennestäänkin niukkoja puolustusmäärärahoja tuntuvasti vähennettiin”. Tämä on ainoa päiväkäskyssä mainittu eroanomuksen syy.Eroanomus yllätti myös puolustusministeri Sulo Suorttasen, joka kuuli asiasta vasta perjantaina iltapäivällä.– –56-vuotiaalla Keinosella olisi vielä yhdeksän vuotta puolustusvoimain komentajan eläkeikään.Perjantai-iltaisessa haastattelussaan Keinonen sanoi, että kaikki syyt eroanomuksen tekemiseen juontavat juurensa puolustusmäärärahojen vähyyteen.”Lehtikirjoitukset eivät siihen millään tavoin vaikuttaneet. Päätökseni tein jo joulukuussa.”tusinan tohtorin arvoja saa presidentti Urho Kekkonen kokoon kesäkuun 7. päivänä, kun hänet vihitään Jyväskylässä liikuntatieteen kunniatohtoriksi. Promootio on Jyväskylän yliopiston ensimmäinen.Presidentti Kekkosen mukana vihitään Suomen ensimmäisiksi liikuntatieteen kunniatohtoreiksi kaksi muuta henkilöä.Presidentti Kekkonen, joka on itse väitellyt lakitieteen tohtoriksi, on vihitty Moskovassa, Aix-en-Provencessa, Varsovassa ja New Delhissä lakitieteen kunniatohtoriksi.Filosofian kunniatohtorin arvon ovat presidentille myöntäneet Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Lisäksi hänet on vihitty Helsingissä kauppatieteiden ja tekniikan kunniatohtoriksi.tinnerinkäyttötapausta on todettu poliisiviranomaisten tekemissä pistokokeissa Kallion, Käpylän ja Pakilan kouluissa. Pistokokeita tehtiin kansakouluissa ja ammattikouluissa.Muutamia vuosia sitten huolta aiheuttanut tinneri on muodostumassa uudelleen ongelmaksi.Oikeuslääketieteellisen tutkimuslaitoksen oikeuskemiallinen osasto totesi tinnerin kuolemansyyksi v. 1967 neljässä tapauksessa.Vuonna 1968 tinnerikuolemien lukumäärä oli kohonnut jo seitsemään.valtionarkisto palautti 224 vuotta sitten Turun vanhan akatemian kirjastosta lainatun käsikirjoituksen äskettäin Helsingin yliopiston kirjastoon.Näin pitkä laina-aika koitui toisaalta vain hyödyksi, sillä muutoin kirjoitus olisi melko varmasti palanut Turun palossa v. 1827.Kyseessä on v. 1737 kuolleen jumaluusopin apulaisen Johan Ervastin laatima Kemin Lapin kuvaus, latinankielinen ”Descriptio Lapponiae Kiemiensis”.Yhdysvaltojen suosituimmista pop-yhtyeistä, The Doors, on joutunut suuriin vaikeuksiin.Yhtyeen laulusolisti Jim Morrison vangittiin pari viikkoa sitten Miamissa syytettynä mm. rivosta käyttäytymisestä ja julkisesta juopuneena esiintymisestä. Morrison saattaa saada vankeutta jopa 3 vuotta ja 4 kuukautta.Miamin poliisi ei pidättänyt Morrisonia välittömästi huomattuaan tämän esiintyvän juopuneena 10.000 katsojalle loppuunmyydyssä konsertissa, sillä poliisit pelkäsivät Morrisonin pidättämisen kesken esityksen johtavan yleiseen mellakkaan.Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, jolloin The Doors-yhtyeen lavaesiintyminen saa poliisin puuttumaan asiaan ja aiheuttaa syytteitä, sillä yhtyeen esiintymiset ovat usein johtaneet suuriin mellakoihin eri puolilla Yhdysvaltoja.Hitlerin sijainen Rudolf Hess viettää tänään 75-vuotispäiväänsä Länsi-Berliinissä sijaitsevassa Spandaun vankilassa, jossa hän on ollut sota-ajan liittoutuneiden vartioitavana lähes 28 vuotta.Hess on nykyään ainoa vanki alunperin 600:lle rakennetussa Spandaun vankilassa.Hess vangittiin, kun hän oli Messerschmitt-koneella lentänyt Skotlantiin tarkoituksenaan yrittää oma-aloitteisesti neuvotella rauhan solmimisesta englantilaisten kanssa. Hitler ei ollut lainkaan tietoinen sijaisensa aikeista ja raivostui suunnattomasti kuullessaan asiasta seuraavana päivänä.Sotarikollisia tutkineessa Nürnbergin oikeudenkäynnissä Hess tuomittiin v. 1947 elinkautiseen vankeuteen. Häntä ei kuitenkaan tuomittu sotarikollisuudesta, vaan aggressiivisen sodan valmistelusta.HS