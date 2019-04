Historia

Kyläsepän juoksupyörällä ajettiin ilman jarruja

HS 29.4.1969

Tiettävästi

Teekkarit ja Retuperä tenttivät Koivistoa

Tandem-polkupyörän

Seuraajataistelu käynnistyi Ranskassa – maailma odottaa

Kiihkeä

Kepu haluaa olla nykyhallituksessa

Keskustapuolue

Lukio siirtymässä valinnanvapauteen

Maaliskuun

Suomen avulla ohi Coca-Colan

Uuden

Suomessa satoja tietokoneita

Tietokoneet

Hajupommit uusi villitys Kuopiossa

Kuopio, 28.4. (RV)

Kuopion

Hot dog -ketju ulottuisi kuuhun

Amerikkalaiset

Mynämäellä oltiin ensimmäisinä todistamassa polkupyörän ilmestymistä kylän raitille joskus 1800-luvun alkuvuosina.Polkupyörästä ei itse asiassa vielä silloin ollut kyse, vaan ns. juoksupyörästä, jossa istuttiin kaarevalla puulaudalla ja annettiin potkaisemalla vauhtia.Kulku oli kuitenkin tälläkin vempeleellä melko vauhdikasta ja juoksupyörän käyttäjältä vaadittiin huimapäisyyttä, sillä jarrut keksittiin huomattavasti myöhemmin.Maamme vanhimmaksi arvioitu pyörä on tällä hetkellä yksityisen keräilijän, turkulaisen johtaja Holger Lindwallin hallussa.Edelleen käyttökelpoisen pyöräharvinaisuuden alkuperästä ei tiedetä paljonkaan.– –Yksi kokoelmaan kuuluvista pyöristä on valmistettu Stuttgartissa ja se on ilmeisesti ensimmäisiä vaihdepyöriä koko maailmassa.Siinä on jo ilmarenkaat ja rivissä olevat kolme jalkainparia, joita edestakaisin työntelemällä voidaan säädellä haluttu ajonopeus.kakkossatulalla istuvan henkilön kohtuullinen alkoholinkäyttö olisi ilmeisesti sallittava, myönsi pääministeri Mauno Koivisto maanantaina teekkarien lähetystölle.Pääministeri sai Retuperän Wbk:n äänekkäästi esiintyessä Suomen Äpy-työntekijäin liiton ja teekkarien yhteisen kevättervehdyksen.Samalla Koivisto myönsi ylimääräisen pääministerin haastattelutunnin teekkarien kevätlehdistölle, joka ”oli usein yökausia ihmetellyt, miksei se ole ollut kutsuttuna pääministerin haastattelutunnille”.Teekkarit kysyivät tandem-pyörän kakkossatulalla istuvan oikeusturvaa ja kotimaisen pakettinappulateollisuuden ottamista huomioon peltojen paketoinnissa.Lisäksi Alina Ilomielen sisarentyttäret Melina ja Elina kysyivät, onko äänioikeusikärajaa jo alennettu riittävästi.Pääministeri ilmoitti harkitsevansa kysymyksiä ja vastaavansa niihin myöhemmin.poliittinen toiminta kenraali Charles de Gaullen eron jälkeensä jättämän tyhjiön täyttämiseksi alkoi maanantaina Ranskassa.Maailman hallitukset tyytyivät puolestaan odottamaan Ranskan sisäisen tilanteen selviämistä ennen poliittisten siirtojen tekemistä.Viime päiviin asti miltei tuntematon senaatin puhemies Alain Poher asettui Elysée-palatsiin huolehtimaan väliaikaisen valtionpäämiehen tehtävistä, jotka siirtyivät hänelle sen jälkeen, kun Ranskaa yksitoista vuotta hallinnut kenraali de Gaulle oli eronnut puolenyön aikaan.Uusi presidentinvaali järjestetään luultavasti kesäkuun 1. päivänä.aikoo rynniä asutuskeskuksiin seuraavissa eduskuntavaaleissa.Tähtäimessä ovat erityisesti palkansaajat, yrittäjät ja nuoret.Puolue on valmis vaaliliittoihin ruotsalaisten ja liberaalien kanssa, mutta kokoomuksen kanssa se ei niistä edes keskustele.Tämä selvisi Kepun valtuuskunnan, ”takametsien miesten”, kokouksen päätyttyä maanantaina.Julkilausumassa ei tällä kertaa uhattu hallituksesta lähdöllä.Päinvastoin hallitusyhteistyön jatkamista ensi maaliskuun vaaleihin asti kannatettiin.lopussa tänä vuonna vahvistettu valtion lukioiden uusi lukusuunnitelma syrjäyttää 20 vuotta vanhan lukusuunnitelman.Uusi suunnitelma tarjoaa oppilaille matematiikan ja kielten linjan lisäksi reaalilinjan, eräissä aineissa aikaisempaa hieman enemmän valinnan mahdollisuuksia ja korostaa jonkin verran matematiikan ja luonnontieteellisten aineiden asemaa.Uutta on se, että musiikki on nyt ensi kertaa lukion varsinainen opetusaine.Uutuuksiin voidaan lukea myös syventävät erikoiskurssit äidinkielessä, musiikissa, maantieteessä, fysiikassa ja matematiikassa.virvoitusjuoman Pepsi-Colan tulo Suomeen antaa välittömästi työtä noin sadalle ihmiselle tuotannossa ja jakelussa.Välillisesti juoman arvioidaan työllistävän ainakin 500 henkilöä pullotehtaissa, mainostoimistoissa, kaupoissa jne.Jos arviot pitävät paikkansa, yhtiö ohittaa Suomen myyntinsä ansiosta pahimman kilpailijansa Coca-Cola -yhtiön.Näin kertoivat amerikkalaisen PepsiCo International -yhtiön pääjohtaja Peter K. Warren ja juoman suomalaisen valmistajan, Porin Oluttehtaan johtokunnan puheenjohtaja M. Erik Salmelin.merkitsevät Suomessa nykyisin melkoisia investointeja, sillä niitä on jo parisen sataa, totesi prof. Olli Lokki avatessaan Otadata-69 tietojenkäsittelypäivän Espoossa maanantaina.Tietokoneiden tehokas käyttö edellyttää syvällistä erikoiskoulutusta erityisesti tietojenkäsittelyjärjestelmistä.”Nämä ovat keskeisinä tutkimus- ja opetuskohteina Teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelyopin laitoksessa, joka perustettiin viime syyskuussa samalla, kun alalle saatiin professuuri”, sanoi Lokki.oppikouluissa on viime aikoina tullut muotiin hajupommien heitteleminen luokkiin.Eräissä kouluissa opettajat ovat kieltäytyneet pitämästä oppituntia luokissa hajun vuoksi ja käskeneet oppilaiden saapua parin tunnin kuluttua uudelleen tunnille.Asialla ovat olleet etupäässä alaluokkalaiset.söivät viime vuoden aikana hot dogeja kaikkiaan 787.000 tonnin suuruisen määrän.Asiantuntijoiden mukaan tämä merkitsi keskimäärin 80 hot dogia yhtä amerikkalaista kohden.Peräkkäin asetettuna tämä määrä ulottuu kaksi ja puoli kertaa kuuhun ja takaisin. (UPI)