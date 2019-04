Historia

Jalkapalloilu veti 22.000 katsojaa

HS 28.4.1969

Jalkapalloilun

Skp:n stalinistileiri perusti johtoelimen

Skp:n

De Gaullen ero riippuu merentakaisista äänistä

Pariisi, 27.4. (Reuter)

Ranskan

Koneen hissituotanto kolminkertaistuu

”Suomalaisten

Keittiö – kodin vaarallisin paikka

Elintason

Babar-norsu Pätkiksessä

Perheen

mestaruussarja käynnistyi sunnuntaina. Vanhat tutut seurat olivat jälleen pääosissa, kun kuusi avausottelua suoritettiin.Suurimman voiton nappasi lahtelainen Reipas, joka kaatoi kotonaan Kotkan Työväen Palloilijat peräti 4–0.Helsingin Stadionille kokoontunut yleisö hurrasi neljälle laskuvarjohyppääjälle, jotka laskeutuivat tarkasti keskiympyrään ja toivat mukanaan neljä jalkapalloa ja HJK:n lipun.Ottelusta tuli todellinen maalijuhla. HJK kohtasi kuopiolaisen sarjatulokkaan Elon ja voitti värikkäiden vaiheiden jälkeen maalein 6–4. – –Noin 22.000 katsojaa seurasi kauden ensimmäisiä otteluita. Suurin katsomo oli Helsingissä, sillä Stadionilla vietti iltapäiväänsä lähes 10.000 katsojaa.sisäinen oppositio perusti sunnuntaina omat johtoelimet puolueen tapaan. Se ei kuitenkaan vielä katkaissut napanuoraansa emäpuolueeseen.Neuvottelukunnaksi nimetyn 95-jäsenisen johtoelimen tehtävänä on Taisto Sinisalon johdolla ajaa stalinistileirin jyrkät vaatimukset läpi Skp:n sovintoneuvotteluissa.Oppositio edellyttää puoluejohdon taipuvan vaatimuksiin toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen edustajakokous vaaditaan pidettäväksi kesäkuun puolivälissä.Suomen kommunistisen puolueen (Skp) puheenjohtaja Aarne Saarinen ilmoitti sunnuntaina jyrkästi, että puoluejohto ei tunnusta opposition neuvottelukuntaa eikä myöskään neuvottele sen kanssa.Helsingin maalaiskuntaan tanssipaviljonkiin kokoontunut opposition johtajien ilmoituksen mukaan yli 2.000-päinen väkijoukko hyväksyi kertoman mukaan kaikki päätökset yksimielisesti.Useissa puheenvuoroissa vaadittiin jyrkästi uuden puolueen perustamista. Oppositioleirin johtajat eivät kuitenkaan antaneet asian mennä äänestykseen.presidentti Charles de Gaulle näytti häviävän kansanäänestyksensä, kun ensimmäiset tulokset saatiin lasketuiksi sunnuntai-iltana.Kenraali on asettanut asemansa Ranskan presidenttinä riippuvaksi kansanäänestyksen tuloksesta.Ääntenlaskennan aikana tehdyt ennusteet eivät sisällä Ranskan mertentakaisilla alueilla olevien vaalipiirien tuloksia, jotka saattavat vielä kääntää kokonaistuloksen päinvastaiseksi.hissien menekki vientimarkkinoilla on johtanut siihen, että Kone Osakeyhtiön hissituotanto kolminkertaistuu lähivuosina.Runsas kaksi vuotta sitten valmistunut hissitehdas läpikäy parhaillaan tärkeätä muodonmuutosta, jonka näkyvä vaihe on harjannostajaistilaisuus”, totesi johtaja Arto Torpo Kone Osakeyhtiön hissitehtaan laajennusosan harjannostajaisissa Hyvinkäällä.Tehtaan laajennustyö aloitettiin viime syksynä noin 37.000 kuutiometriä käsittävällä maansiirtourakalla. Laajennusosa rakennetaan välittömästi nykyisen tehtaan jatkeeksi osittain yksi- ja osittain kolmikerroksisena. – –Valtaosa tuotannosta toimitetaan vientiin. Tehtaan tilauskannasta on tällä hetkellä 70 prosenttia ulkomaisia tilauksia. Näiden osuus tulee vielä tulevaisuudessa kasvamaan, kerrottiin yhtiöstä.noustessa ovat kotitapaturmat lisääntyneet voimakkaasti ja eritoten keittiö on kotona se paikka, missä suurin osa vahingoista tapahtuu.Kotitapaturmien syyt ovat osaksi teknisiä osaksi inhimillisiä, usein molempia yhdessä. Vuosittain vaatii kotona tai sen välittömässä läheisyydessä sattunut tapaturma 500–600 ihmisen hengen, josta määrästä lasten osuus on suuri.pienimmille tuttujen pätkishahmojen joukkoon on ilmestynyt uusi tulokas, joka varmasti on monille jo kuvakirjoista tuttu. Norsu nimeltä Babar seikkailee tästä lähtien joka toinen viikko myös televisioruudussa.Ranskalaisen sarjan ensimmäisessä episodissa tämä kömpelö elefantti tapaa suojelijansa Vanhan Rouvan, asettuu taloksi ja oppii vähitellen elämään kuin ihmiset ikään.