Historia

Tulleihin puna-vihreät kaistat vapusta lähtien

HS 30.4.1969

Värinne

Hallitus tiukentaa sensuuria Prahassa

Praha, 29. 4. (Reuter)

Tshekkoslovakian

Marimekko luopuu Marikylästä

Marikylän

Ulkoilmatarjoilua kesä-Helsinkiin

Viidessä

Keski iän kohoaminen huolestuttaa

Eastbourne, 29. 4. (Reuter)

Englantilaisen

Manta saa lakin ja toiveet toteutuvat

Manta

on punainen tullissa, jos teillä on tullattavaa tavaraa palatessanne ulkomailta. Vihreä on niiden väri, joilla ei ole mitään tullattavaa.Vapusta lähtien ottaa Suomen tulli nämä värit käyttöön. Helsingissä joutuvat koetukselle ensin laivoilla tulevat. Helsingin lentoaseman tulli saa omat punavihreäkaistansa myöhemmin uuden paviljongin valmistuttua.Uudet, puna-vihreäjärjestelmän vaatimat kyltit ovat nyt valmistuneet, ja niitä kokeiltiin paikoilleen maanantaina ensi kertaa Helsingin Olympialaiturin hallissa.Kyltit ovat paljon ihmistä korkeampia ja siirreltäviä. Niissä on pitkän varren päässä taulu, jossa toisessa on punainen ja toisessa vihreä liikuteltava nuoli sekä selittävä teksti englanniksi ja saksaksi.Mikäli joku on epävarma siitä, onko hänen tavaroissaan tullattavaa vai ei, tulli neuvoo valitsemaan varmuuden vuoksi punaisen kaistan. Jos vihreän valinneilta löytyy tullattavaa, on kyse salakuljetuksesta tai tullipetoksesta.hallitus ryhtyy tiukentamaan lehdistön, radion ja television valvontaa taatakseen, että näiden toiminta noudattaa täysin puolueen virallista politiikkaa, kirjoitti kommunistipuolueen lehti Rude Pravo tiistaina. – –Hallitus pitää kansallisessa uutistoimistossa Cetekassa, radiossa sekä televisiossa toimivia johtavia lehtimiehiä kokonaan vastuussa joukkotiedotusvälineiden toiminnasta niiden auttaessa toteuttamaan hallituksen politiikkaa, lehti sanoi. – – Rude Pravo syytti Tshekkoslovakian lehtimiesliittoa siitä, ettei se ollut antanut vastausta puolueen aiemmin tässä kuussa siihen kohdistamaan arvosteluun. Lehti kehotti liittoa julkaisemaan itsekritiikin ja myöntämään, että useat sen jäsenistä olivat syyllistyneet väärien tietojen antamiseen kansalle ja tunteiden kiihottamiseen.rakentamisesta on luovuttu. Suunnitelmat Marimekko Oy:n tuotannon keskittämiseksi Porvoon lähistölle eivät ole osoittautuneet parhaimmiksi.Yhtiö keskittyy vastaisuudessa ainoastaan kankaiden ja pukujen valmistukseen, ja luopuu lukuisten sivutuotteiden valmistuksesta. Tuotannon keskittämisellä pyritään tuotteiden hintojen alentamiseen.Tuotevalikoiman supistaminen aiheuttaa myös henkilökunnan määrän supistamisen ja yhtiö joutuu irtisanomaan nelisenkymmentä työntekijää.Nykyisten Marimekkotuotteiden valmistus siirtyy muille yrityksille, mutta suunnittelu tapahtuu edelleen yhtiössä.eri paikassa Helsingissä ryhdytään harjoittamaan ulkotarjoilua kaupungin kesäkuvan piristykseksi.Kiinteistölautakunta myönsi tiistaina luvan eräille ravintoloitsijoille tarjoilupöytien asettamiseen ravintoloidensa edustalle jalkakäytäville.Toukokuun ensimmäisen päivän ja syyskuun viimeisen päivän välisenä aikana järjestetään ulkoilmatarjoilua Läntinen Brahenkatu 4:ssä, Kivelänkatu 9:ssä, Toivonkatu l–3:ssa, Eteläisen Hesperiankadun ja Runeberginkadun kulmassa sekä Tykistökatu 11:ssä.Eastbournen kaupungin lääkäri Kenneth O. A. Vickery on sanonut, että yhteiskunnan tulisi sopia ikärajasta jotta vanhempien ihmisten annettaisiin kuolla. Eastbournessa on kolmas osa ihmisistä yli 65-vuotiaita.Tohtori Vickery esitti asian terveyskongressissa, johon ottaa osaa noin 3500 lääkäriä. Hän totesi Englannissa olevan niin paljon vanhoja ihmisiä, että muutamilla aloilla on koko maan terveydenhoitokyky ylikuormitettu.Hänen mukaansa nykyisin voivat nuoret ihmiset jäädä ilman tarpeellista hoitoa, siksi että sairaaloissa ei ole tilaa niissä olevien vanhojen ja parantumattomasti sairaiden vanhusten vuoksi.saa vappuyönä sittenkin lakin, mutta millaisen, se on vielä epävarmaa.Varmaa on kuitenkin että Havis Amandan suihkukaivo Helsingissä jälleen muuttuu toiveiden lähteeksi. ”Uhratkaa siis roponen”, kehottivat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajat tiistaina.Tänä vuonna varat annetaan epilepsiapotilaiden kuntoutukseen.Koska nykyisen lainsäädännön mukaan epilepsia eli kaatumatauti voidaan parantaa vain sairaalassa, ei Helsingissä toimiva Pitäjänmäen kuntoutusklinikka saa lainkaan valtionapua. Klinikalla käy silti kuukausittain sata kaatumatautista.HS