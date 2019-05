Historia

Demokratiaa ja bor­delleja ylioppilaiden vappupuheissa

HS 3.5.1969

Tavanomaistakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Idässä rauhaisa vappu, lännessä levottomampaa

Vappu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsalainen nainen on tasa-arvoinen

Ruotsalainen

”Nero, sunnuntailapsi, suurpääoman lakeija”

Alvar

Kartantekijät eivät sensuroi rumia nimiä

Jos

Englannin ylpeys lopultakin matkaan

Queen Elizabeth 2, 2.5. (Reuter)

Englantilaisten

Elvis ja Streisand laulavat Las Vegasissa

Elvis

kalseampi vappu ei laimentanut Helsingin Ullanlinnanmäen ylioppilaspuheita, joissa vilisi demokratiaa ja bordelleja.Laimennettua olivat monet valkopäistä sen sijaan ottaneet edellisvuosien tapaan taskumateissa mukaan mäellensä.Tavanomaisen suosittu oli jälleen kerran Linnanmäki, johon vappuna poikkesi 55.000 iloittelijaa.Aivan tavanomaisen kiireinen oli kevätkarnevaali Helsingin poliiseille, jotka aattona kuljettivat putkaan kolmisensataa juopunutta ja pidättivät toistakymmentä rattijuoppoa. – –Työväen vappujuhliin osallistui tänä vappuna entistä runsaammin ylioppilaita.Myös Helena Raumolin muisti työläisiä puhuessaan Ullanlinnanmäellä keväälle.”Opiskelijoiden mielestä on välttämätöntä luoda demokraattinen yhteiskunta, jossa jokaisella yksilöllä on oikeus vaikuttaa kaikkiin häntä koskeviin päätöksiin.” – –Yhteiskunnan ylläpitämiä bordelleja suositteli Kimmo Linnilä puhuessaan ihmiselle.Hän kehotti kuulijoita tekemään syntiä ja harjoittamaan haureutta ”niin paljon kuin suinkin haluatte ja muilta askareiltanne ehditte.”1969 sujui ulkonaisilta muodoiltaan maailmassa entistä rauhallisemmin: viralliset sotilasparaatit rajoittuivat Itä-Berliiniin, ja Romanian pääkaupungissa Bukarestissa marssi aseistettu kansanmiliisi työväen juhlan kunniaksi.Moskovassa sotilasparaati oli ennakkotietojen mukaisesti peruutettu, ja puolustusministerin sijasta vappupuheen piti puoluejohtaja Leonid Brezhnev.Tshekkoslovakia vietti hiljaisen vapun. Paraatit oli peruutettu, ja poliisi sai vapunviettäjien punalipuin ja kynttilöin varustautuneen ryhmän hajoamaan Prahan pääkadulta Vaclavske Namestilta ilman vakavia häiriöitä.Puoli miljoonaa kiinalaista juhli Pekingin Taivaallisen rauhan aukiolla maan kommunistipuolueen johtajia Mao Tsetungia ja Lin Piaoa. – –Itäryhmää levottomampi vapunpäivä oli eräissä läntisissä maissa.Roomassa poliisi otti yhteen maolaisten opiskelija- ja nuorukaisryhmien kanssa työläisten perinteellisen vappuparaatin aikana.Italian kommunistipuolueen juhlapuhujat ilmoittivat, että ammattiliitot uhkaavat lakoilla, ellei uudistuksia maassa saada aikaan.Englannissa vapunpäivä sujui lakon merkeissä.Pariisissa tilanne oli hieman samankaltainen kuin Prahassa: de Gaullen kauden päätyttyä levottomuuksia pelkäävät ammattiliitot ja viranomaiset olivat kieltäneet vappumarssit ja -mielenosoitukset.nainen on eräs maailman itsenäisimmistä, hyvin puettu, naimisissa, kahden lapsen äiti ja huolehtii kahdesta toimesta, ansiotyöstään ja kotitaloudesta.Hän voi halutessaan ryhtyä nostokurjen kuljettajaksi, papiksi, poliisiksi tai merimieheksi.Laki ei tee mitään eroa hänen ja hänen aviomiehensä välillä.Hän on saavuttanut enemmän vapautta ja oikeuksia kuin naiset useimmissa muissa maissa kommunistivaltioita lukuunottamatta.Hän voi opiskella kaikkialla muualla paitsi sotakouluissa. Ainoa ala, joka on yhä suljettu häneltä, on armeija.Vaikka käytännöllisesti katsoen kaikki toimet ovat ruotsalaisten naisten ulottuvilla, käy vain 42 prosenttia heistä ansiotyössä.Muut omistautuvat kotityölle ja lasten hoitamiseen.Lehdet osoittavat yhä suosiotaan jokaiselle tytölle, joka pukeutuu haalareihin.”En käsitä miksi”, sanoi eräs naispuolinen kaivostyöntekijä. ”Kun kerron jollekin työstäni, katsoo hän minua ikään kuin olisin painija”.Aallon arkkitehtuurinäyttelyssä Tukholman Moderna museetissa on käynyt yli kymmenentuhatta henkeä kahdessa viikossa.Määrä on jo nyt arkkitehtuurinäyttelyiden ennätys Tukholmassa, vaikka näyttely on avoinna vielä kuukauden ajan.Myös ruotsalaiset tiedotusvälineet, lehdistö ja televisio, ovat kiinnittäneet huomiota näyttelyyn.Aallolle on tällöin annettu monenlaisia määreitä: ”eilispäivän radikaali, tämän päivän maestro”, ”arkkitehtuurin sunnuntailapsi”, mutta myös ”suurpääoman lakeija”.Paskolampia sanotaan Paskolammiksi, se nykyisin painetaan myös karttaan.Kun ensimmäiset topografikartat 50 vuotta sitten tehtiin, korjattiin rumat järvennimet Pyhäjärviksi ja muut hankalat tapaukset jätettiin kokonaan pois.Suomalaisen topografian 50-vuotisjuhlan johdosta avataan yleisölle ensi maanantaina näyttely, jossa esitellään kartoituksen kehitystä.ylpeys Queen Elizabeth 2 lähti ensimmäiselle matkalleen Atlantin yli perjantaina aloittaen uuden aikakauden valtamerien purjehduksessa.Hinaajien sireenien ulvoessa ja rannalla olevan orkesterin soittaessa 300 miljoonan markan matkustaja-alus höyrysi ulos Southamptonin satamasta.Vesisade pakotti matkustajat ja onnea toivottavat saattajat sateensuojien alle hinaajien auttaessa suurta alusta merelle.Matkustajat laivan partaalla huusivat ja heiluttivat monivärisiä viirejä.Laivaston ilma-aseen muodostelma lensi yli, ja palontorjuntaveneet ruiskuttivat vettä tervehtien 65 000 tonnin matkustajalaivaa, joka lähti useita kuukausia viivästyneelle ensimmäiselle Atlantin-purjehdukselleen.Presley palaa takaisin esiintymislavoille 13 vuoden tauon jälkeen, kun hän yhdessä Barbra Streisandin kanssa viihdyttää Las Vegasin International-hotellin asiakkaita neljän viikon ajan.Sopimus on tiettävästi miljoonien dollareiden arvoinen. (UPI)HS