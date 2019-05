Historia

Liberaalit hätyyttelivät teekkarien Vartti-voittoa

HS 4.5.1969

Akateeminen

Muistojen Heimolan purkaminen aloitettu

Rakennus,

Paperilla valmis Koivukylä maastoon vuosina 1970–2000

Koivukylän

Ensimmäinen pelto pakettiin Savossa

Kuopio, 5. 5. (RV)

Ensimmäisenä

”Demokratian puolesta”

Hakaniemen

Paistettu silli

Kaksi

Mies pyyhälsi kuin salama pölyn seasta

New York, 5. 5. (AP)

Englannin

Miljoona tangoa

Tangojen

Vartti juostiin jälleen maanantaina, mutta nyt ilmassa leijui täydellisen akateemista yllätyksen tuntua: Eläintarhan kentälle kertynyt satapäinen opiskelijajoukko kuunteli ihmeissään väliaikatietoja, jotka kerta toisensa jälkeen julistivat, että johdossa on – ei Jumppa, ei JKU eikä Teekkarit – vaan Akateeminen Liberaaliseura!Ällisteltiin ja kummasteltiin, oliko kysymyksessä bluffi vai kiero kuulutusjuoni.Mutta niin ei ollut: tosin ei Akateemisen Liberaaliseuran ankkuri juossut ensimmäisenä Eläintarhan kentälle, mutta kylläkin toisena – aivan teekkarien kannoilla.Epäilystä voittajasta ei enää ollut: teekkarien kapulaa vei ja Vartin täyttymystä odotti Olavi Suomalainen, maastojuoksumestari.Irvistäen paineli Suomalainen ja Martti Palven perintökiväärin jysähtäessä täyttymisen merkiksi pysähtyi Suomalainen.Teekkarit olivat voittaneet ja vieneet kapulaa 6105 metrin päähän Senaatintorilta, Vartin lähtöpisteestä.jossa Suomen itsenäisyyden julistus hyväksyttiin, ns. Heimolan talo Hallituskadun ja Vuorikadun kulmassa Helsingissä, on purettu maan tasalle heinäkuun loppuun mennessä.Eduskunta kokoontui Heimolassa vv. 1911–30. Sittemmin talossa on ollut mm. tanssiravintola ja viimeksi siinä ovat toimineet myös elokuvateatterit Aloha ja Arita sekä matkustajakoti.Purkutyöt aloitettiin kiireesti toissayönä ensin elokuvateattereissa. Maanantaina oli jo edetty niin pitkälle, että aurinko paistoi talon kattoon puhkotuista rei’istä.Ville Vallgrenin v. 1920 tekemä alastonta naishahmoa esittävä patsas lojui naama vasten Heimolan vanhaa puuparkettia isossa pakkilaatikossa pölyn ja rojun keskellä. Sen kerrottiin matkaavan Pertti Himbergille.rakentaminen alkaa ensi vuonna. Kaksi vuotta kestäneen ryhmätyön tulokset ovat paperilla.Perinpohjainen tutkimus ja suunnittelu antavat mahdollisuuden pitkälle ohjelmoituun rakentamiseen. Lopputuloksena pitäisi olla kerrankin heti valmistuttuaan valmis kaupunki.Helsingin maalaiskuntaan, Rekolan alueelle tehtävän Koivukylän kustannusarvio on ­1 080 mmk.Koivukylä on uudentyyppisen, keinotekoisen kaupungin ensimmäinen näyte Suomessa.Samalla on tarkoitus voittaa kaavoituksen kankeus jättämällä suunnitelma sisäasiainministeriöön vahvistettavaksi osa­yleiskaavana.pohjoissavolaisena viljelijänä maanviljelijä, nuohooja Toivo Väisänen, 48, Siilinjärven Hamulan kylästä allekirjoitti peltojensa paketoimista koskevan asiakirjan neljänä eri kappaleena Kuopion asutuspiirin toimistossa maanantaina.Häneltä paketoitiin lain sallima määrä 14 ha.Viljelty pinta-ala ylitti tämän 56 aarilla, jotka sopimuksen mukaan Toivo Väisäsen on jätettävä myös viljelemättä. Kahdeksanpäinen karjansa hänen on myytävä heinäkuun alkuun mennessä.Paketointipäätös syntyi, kun perheen ainut karjanhoitaja, 17-vuotias tytär, lähtee kouluun, eikä tilalla ole muitakaan työn jatkajia.torilta Helsingissä lähti Vappuna liikkeelle kulkue, jolla oli mm. kookkaita Maon ja Stalinin kuvia seipäiden nenissä. Heti tämän jälkeen seurasi suuri, noin kolmen metrin levyinen juliste, jossa luki: ”Demokratian puolesta”.Todellakin – ei muuta puuttunut kuin Hitlerin kuva, niin koko demokratian ”kerma” olisi ollut edustettuna.Panee ajattelemaansuolasilliä, jotka on liotettu yön yli tai kymmenisen tuntia ja leikattu fileiksi, asetetaan jokainen omalle voidellulle alumiinifolioarkille.Sillifileille ripotellaan mausteeksi hienonnettua tilliä, persiljaa, yksi pieni sipuli ja margariini- tai voinokare. Alumiinifolio kiedotaan paketiksi ja paketit kuumennetaan paistinpannulla hiljakseen miedolla lämmöllä välillä käännellen.Kalojen kuumentuessa keitetään kuoriperunoita ja jokaiselle ruokailijalle kananmuna. Silli tuodaan pöytään suoraan paketissa jokaisen lautaselle.Jälkiruoaksi kupillinen kuumaa kaakaota ja purtavaksi keksiä tai korppuja.kuninkaallisten ilmavoimien hävittäjäkone laskeutui yhtenä pölypilvenä Manhattanin laitamille, lentäjä syöksyi ulos koneesta ja porhalsi tiehensä moottoripyörällä tavoitteenaan Empire State Building.Tämä omituisesti kiiruhtava mies oli englantilainen eskadroonan johtaja T. Lecky-Thompson, joka ottaa osaa nopeus- ja erikoisuuskilpailuun Lontoon postitoimiston ja New Yorkin Empire State Buildingin välillä.Lecky-Thompsonin kokonaisaika oli 6 t 11 min. ja sillä ei ainakaan nopeuskilpailua voiteta, sillä tähän mennessä paras aika on 5 t 4 min. ja sen on saavuttanut englantilainen lentäjä Paul Waterhouse Phantom-hävittäjäpommittajalla.Manhattanille eivät lentokoneet yleensä laskeudu, mutta Lecky-Thompsonin hävittäjä Harrier kykenee sekä nousemaan että laskemaan kohtisuoraan ja sen laskeutumispaikaksi riittää tenniskentän kokoinen alue.Harrierin nostattaman mahtavan pölypilven hiukan laskeuduttua Lecky-Thompson kiipesi koneesta ja juoksi kohti moottoripyörää, jota eräs hänen kanssakilpailijansa ajoi konetta kohti.Lecky-Thompsonin laskeutumispaikka ei ollut kaukana itse kilvan kohteesta Empire State Buildingista.luvatussa kotimaassa Argentiinassa on jo kokonaista yksi miljoona tangosävellystä nähnyt päivänvalon. Miljoonas rekisteröity tango on Marcos Gitlerin hengentuote ”Nolla kilometriä”.Jo sadan vuoden ajan on tango ollut Argentiinan suosituin tanssilaji.Nykyisin maassa on arvioitu sävellettävän keskimäärin 70 tangoa päivässä. Viime vuonna syntyi kaikkiaan 20.019 sävellystä tangon tahtiin