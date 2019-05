Historia

Protestimielialaa partiolaisjuhlassa

HS 5.5.1969

Koko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stalinistit ja Tpsl junttasivat

Stalinistien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentokilpailu yli Atlantin alkoi

Jättiläismäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkäisykeinojen tuntemus huonoa nuorten keskuudessa

Ainakin

Cannesin filmijuhlille vain vähän seksiä ja väkivaltaa

Cannesin

Historiaseminaari Moskovassa

Suomalais-neuvostoliittolainen

Ruotsi johtaa pakasteiden kulutuksessa

Pakasteiden

nykyisenmuotoista partiotoimintaa arvosteltiin julkilausumissa, joita jaettiin partioviikon pääkatselmuksessa Stadionilla Helsingissä sunnuntaina.Sekä yksityisten partiolaisten laatimissa monisteissa että Tapiolan Eräpoikien jakamissa lehtisissä todettiin partion olevan nuoria varten, ja että nykypartio ei enää tarvitse ”eläkeläisjohtokuntia”. Partiolaisia käskettiin suuntautumaan yhteiskuntaan ja arvioimaan, vastaako partiolaisuus todellisuutta.Perinteistä partioparaatia ei tänä keväänä pidetty Helsingissä, vaan tilalla oli suuri partiojuhla, johon osallistui noin 5000 partiolaista.Partioylijohtaja Helvi Sipilä piti juhlapuheen, jossa hän käsitteli kansainvälisyyttä ja nykyisiä ongelmia. Nuorten puheenvuoron esittäjä puolestaan vaati partiolaisilta yhteiskunnallista suuntautumista.Pääjuhlassa perinteisiä olivat Mannerheim-solkien jako, kavalkadi ”Partiolainen kautta vuosikymmenien”, kunniakäynti sankarihaudoille ja loppupäivän vietto Linnanmäellä.Juhlassa protestimielialaa ilmensi lisäksi partiojohtajia moittivan julisteen tuominen Stadionille.ja tpsl-läisten muodostama juntta vahvisti asemiaan Suomen rauhanpuolustajain johdossa.Helsingissä sunnuntaina pidetyssä Rauhanpuolustajain muuten riitaisassa kokouksessa valittiin järjestön uudeksi puheenjohtajaksi yksimielisesti lukuisista sota-aiheisista romaaneistaan tunnettu kirjailija Paavo Rintala.Rauhanpuolustajain pääsihteeriksi valittiin edelleen Skp:n stalinistileiriä edustava Mirjam Vire-Tuominen.Rauhanpuolustajain 20-vuotisjuhlan merkeissä järjestettyyn vuosikokoukseen olivat Skp:n stalinistileiri ja Tpsl marssittaneet edustajia ympäri Suomen.lentokilpailu Atlantin yli alkoi sunnuntaina, ja New Yorkin ja Lontoon välillä alkoi vilistää kilpailijoita, jotka pyrkivät taivaltamaan toisen kaupungin korkeimman rakennuksen huipulta toisen kaupungin korkeimman rakennuksen huipulle joko mahdollisimman lyhyessä ajassa tai mahdollisimman värikkäitä maa- ja ilmakulkuneuvoja käyttäen.Ensimmäisenä saapui New Yorkin Empire State Buildingin ylimpään kerrokseen brittiläinen ilmavoimien upseeri William Fuller, joka käytti hissillä, moottoripyörällä, helikopterilla ja suihkuhävittäjällä tekemäänsä matkaan aikaa 6 tuntia 28 minuuttia 9 sekuntia.Lontoon puoleisessa päässä on lähtö- ja maalipaikkana pääpostin tornitalo.Ehkä värikkäin näky sunnuntaina oli kymmenen Lontoon yliopiston opiskelijan joukkueen lähtö. He olivat pukeutuneita viktoriaanisiin asuihin, lähtivät liikkeelle arvokkaissa hevosvetoisissa vaunuissa ja hienoissa autoissa mm. keltaisessa Rolls Roycessa.Viisikymmentä vuotta sitten kesti Alcockin ja Brownin lento St. Johnista Newfoundlandista Clifdeniin Irlantiin 16 tuntia 12 minuuttia.Kilpailuun, jota jatkuu koko viikon, on ilmoittautunut yli 400 osanottajaa.Järjestäjä, lontoolainen Daily Mail-lehti on antanut palkinnoiksi kaikkiaan 60.000 puntaa eli 600.000 mk.viidellä prosentilla 21–24-vuotiaista pojista on ollut sukupuolinen kokemus ilman, että he tunsivat minkäänlaista ehkäisyvälinettä, ilmenee yleisradion ja valtion nuorisotyö lautakunnan tekemästä valtakunnallisesta nuorisotutkimuksesta.Neljäsosa tutkimukseen kuuluneista pojista ei tuntenut ainoatakaan ehkäisykeinoa. Kuitenkin heistä 80 prosentilla oli ollut sukupuolinen kokemus.Samanikäisistä tytöistä 17 prosenttia ei tuntenut e-välineitä ja sukupuolinen kokemus oli ollut 67 prosentilla.kansainväliset elokuvajuhlat, jotka viime keväänä päättyivät äkisti ja nolosti, alkavat jälleen ensi torstaina.”Niistä tulee suuret juhlat, mutta sangen vähän skandaaleja tai shokkitapahtumia”, ennustaa festivaalin ylipäällikkö Robert Favre-Lebret, monivuotinen Cannesin juhlien johtaja, joka vastoin aikaisempaa päätöstään yhä jatkaa epäkiitollista työtään.”Varsin harvat Cannesiin valitut filmit käsittelevät seksiä tai väkivaltaa”, hän ilmoittaa.Kaikkiaan Cannesin juhliin osallistuu 15 maata yhteensä 32:lla pitkällä filmillä, jotka osallistuvat kilpaan. – –Suomalaistakin elokuvaa esitetään jälleen tänä vuonna – kuten viime keväänäkin – Cannesin juhlien yhteydessä, kilpailun ulkopuolella.FJ-Filmin Arno Carlstedt ja Donner Productionin Jörn Donner matkustavat Cannesiin ensi viikolla ja 16. päivänä ovat yhtiön kolmen pitkän elokuvan – Mustaa valkoisella, Lapualaismorsian, Punahilkka – esitykset, sekä aamu- että iltapäivällä.Lisäksi esitetään Asko Tolosen lyhytelokuva ”Kansipaikka” ja näyteotteita Jörn Donnerin valmistumassa olevasta uutuudesta ”69”, jota jo monelta taholta Euroopasta on ennätetty tiedustellakin.historiaseminaari pidetään Moskovassa 6.–8. toukokuuta.Seminaarin yleisenä teemana on kansallisten liikkeiden sosiaalinen tausta, joista esitelmöivät tri Anatol Smirnov ja dos. Matti Klinge.Leninin syntymän 100-vuotis juhlan kunniaksi on toisena teemana Lenin ja Suomi. Teeman alustavat tri J. Sykiäinen ja dos. Viljo Rasila.Kolmas teema käsittelee kulttuurivaikutusta Suomen ja Venäjän välillä 1800-luvulla. Aiheen alustavat tri Eino Karhu ja prof. Annamari Sarajas.Yhdeksänjäsenisen kansleri Pentti Renvallin johtaman valtuuskunnan lisäksi seminaariin osallistuu Historiallisen yhdistyksen 12-jäseninen turistiryhmä.kulutus lisääntyi Ruotsissa noin kaksi kiloa henkeä kohti vuoden 1968 aikana. Ruotsalainen kulutti viime vuonna pakasteita 12,2 kiloa.Vastaava luku oli Suomessa 2,7 kiloa henkeä kohden eli vajaa neljännes ruotsalaisten käyttämiin määriin verrattuna.Ruotsissa on suosituin pakasteryhmä siipikarja, jonka osuus kaikista pakastetuotteista oli 23 prosenttia. Sekä pakastekalojen että valmiiden ruokapakasteiden osuus oli 20 prosenttia.