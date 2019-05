Historia

Mallastunneli nyt valmis koekäyttöön

HS 7.5.1969

Vain

Äänioikeusikäraja alenee 20 vuoteen

Äänioikeusikärajan

Simon ja Garfunkel saivat Grammyn

Pop-laulajat

Karhunhampaan kantaja 95 vuotta tänään

Pitkä

Pulitzerin palkinto Norman Mailerille

New York, 6.5. (UPI)

Pulitzerin

Suomalaisvene lähtee Atlantin purjehdukseen

Ensimmäisenä

Tytöistä maalareita Turun ammattikoulussa

Turku, toukokuussa. (Jukka Martinkari)

Maalarin

Kenraalikuolema taas Neuvostoliitossa

Moskova, 6.5. (Reuter)

Neuvostoliitto

autoilijoiden käyttöön tuleva yksisuuntainen Mallaskadun tunneli on enää viimeistelytöitä vailla.Sisään ajetaan Sinebrychoffin nurkalta Hietalahden rannasta ja ulos päästään Veikkaustoimiston talon kulmassa Albertinkadulla.Tunneli otetaan koekäyttöön lähipäivinä. Silloin vähenee Bulevardin liikennepaine huomattavasti, toteavat suunnittelijat.Seinät on päällystetty kaakelilla, jotta puhdistus olisi helppoa. Kaakelilaattojen väri on kuitenkin valkoinen. Ne ovat jo melkoisesti likaantuneet, vaikka tunnelissa ei ole ollut vielä liikennettäkään.Jääkylmän ja vähän aavemaisen tunnelin katossa törröttävät yhä suuret rautapiikit. Niihin kiinnitetään ääneneristyskerros ja sen päälle ilmeisesti pelti.Hätäpuhelin on jo paikoillaan, mutta häkämittareita saadaan odottaa syksyyn asti. Hiilimonoksidin määrä mitataan ”käsipelillä” siihen asti.alentaminen hallituksen esittämää 20 vuotta alemmaksi vaarantaa koko lain vahvistamisen, ilmoitti pääministeri Mauno Koivisto tiistaina sos.dem. eduskuntaryhmän kokouksessa.Tämän jälkeen sos.dem ryhmä teki ryhmäpäätöksen siitä, että se kannattaa asian ratkaisukäsittelyssä 20 vuoden äänioikeusikärajaa.Äänioikeusikärajan alentaminen hallituksen esityksen mukaisesti 21 vuodesta 20 vuoteen näyttää tämän jälkeen selvältä, vaikka kommunistit ja Tpsl ovat edelleenkin 18 vuoden kannalla.Sosiaalidemokraattien ryhmässä aikaisemmin syntynyt kompromissiehdotus 19 vuoden rajasta on myös menettänyt mahdollisuutensa. – –Ikärajakysymys kytkeytyy niin moniin lainkohtiin, ettei tarkistuksia ennätä tehdä, jos uutta käytäntöä aiotaan soveltaa ensi vuoden vaaleissa.Simon ja Garfunkel ovat saaneet Grammy-palkinnon vuoden 1968 parhaasta levystä. Laulu on ”Mrs Robinson”.Paul Simon on kirjoittanut ”Mrs Robinsonin” alunperin elokuvaan ”Miehuuskoe”, joka teki sen tunnetuksi kautta maailman.Grammy-palkinnon ehdokkaaksi oli valittu kaikkiaan viisi levyä. Muut olivat Jaeanne C. Rileyn ”Harper valley”, Glen Campbellin ”Wichita lineman”, Beatlesien ”Hey Jude” ja Bobby Goldsboron ”Honey”.ihmisikä on jo kulunut siitä hetkestä, jolloin Ilmari Kianto astui suomalaiseen kirjallisuuteen. Tänään tämä kirjallisuutemme grand old man, fil. tri h.c. istuu Auroran sairaalan vuoteella, jonne jalkojen heikkous yms. on hänet toistaiseksi sortanut, ja polttaa pikkusikaria kevein, varovaisin vedoin.Takin rintaan on kiinnitetty heloitettu karhunhammas, miehekäs koru joka samalla muistuttaa, missä ovat kirjailijan alkujuuret ja mistä hän on elinvoimansa ammentanut. Sen mukana konkretisoituvat Ryysyrannan Jooseppi, Nälkämaan laulu ja Sydänmaan lampi.Iki-Kiantoa ei tunnu sairaalassa olo erityisemmin häiritsevän: ”Turjanlinnaan Suomussalmelle minä ensi kesäksi lähden. Olin minä siellä viime kesänäkin, mutta melkeinpä heti piti tulla Helsinkiin takaisin, kun oli niin huonot ilmat ja vähän valoa.”– –Kuolemantunnot ovat silti vielä kaukaiset. Kirjailija ei pidä tämänkertaista merkkipäiväänsä lainkaan tärkeänä; hän odottaa tyynesti tiedossa olevaa tasavallan presidentin vierailua ja vakuuttaa elävänsä ainakin satavuotiaaksi sekä panevansa vielä jalalla koreasti.palkintojen 53. vuotuisessa jaossa sai tieto- ja mielipidekirjallisuuden palkinnon parhaillaan New Yorkin pormestarin virkaa tavoitteleva Norman Mailer teoksestaan The Armies of the Night (suom. Yön armeijat), joka kuvailee nelipäiväistä Vietnamin sodan vastaista protestia Washingtonissa. – –Tietokirjallisuuden palkinnon jakoi Mailerin kanssa Rockefeller-yliopiston mikrobiologian professori René Jules Dubos, jonka teos So Human an Animal (Niin inhimillinen eläin) varottaa koneellistuvan ajan epäinhimillistävistä tendensseistä.Kaunokirjallisuuden Pulitzerin sai englanninkielen apulaisprofessori N. Scott Monaday esikoisromaanistaan A House Made of Dawn (Aamunkoiton talo), joka kertoo sodasta palaavan intiaaninuorukaisen sopeutumattomuudesta reservaattiin.Monaday on ensimmäinen Pulitzer-palkinnon saanut intiaani.suomalaisena lähtee porilainen Michael ”Mikki” Berner veneellään tänä vuonna mukaan Atlantin merikilpapurjehdukseen, Transatlantic Raceen. Tätä maailman kuuluisinta valtamerikilpaa on purjehdittu jo vuodesta 1866 läntien.Bernerin vene on pietarsaarelaisen Nautorin valmistama, 13,10 metrin pituinen Swan 43. Berner purjehtii aluksen yhdessä amerikkalaisen suunnittelijan, Rod Stephensin kanssa Raumalle.ammatti ei enää ole vain miesten etuoikeus.Tytöt selviytyvät koulusta yhtä hyvin kuin pojatkin, vakuuttaa Eino J. Ranta, jonka johtamassa Turun maalariammattikoulussa opiskelee kolme tyttöä.”Pojat suhtautuvat meihin oikein mukavasti, mutta kun menemme jonnekin työmaalle, saattavat asiakkaat vähän kummastella”, toteaa Marja-Leena Martiskainen, joka heti keväällä koulun loputtua aikoo hakeutua maalarin ammattiin.Turun maalariammattikoulu tulee toukokuussa toimineeksi 40 vuotta. Tänä aikana on kirjoissa kaikkiaan ollut neljä tyttöoppilasta, joista kolme on parhaillaan koulussa.Ensimmäinen tyttö valmistui koulusta vuonna 1961.ilmoitti tiistaina jälleen kerran kenraalin kuolemasta. Yhteensä neljän kenraalin on ilmoitettu kuolleen 11 päivän kuluessa.Uusin ilmoitus julkaistiin tiistaina armeijan lehdessä Punaisessa Tähdessä. Siinä sanottiin Pohjois-Kaukasuksen sotilaspiirin poliittisen hallinnon päällikön, kenraaliluutnantti P. Dmitrijevin kuolleen yllättäen, mutta kuolemansyytä ei mainittu.HS