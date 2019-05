Historia

Palolaitos löi niukasti poliisien viestinviejät

”Maakunta­itsehallintoon siirryttävä vaiheittain”

GM esitteli tulevaisuuden automalleja

Kuningas Kustaa on Ruotsin parhaiten pukeutunut mies

Tupakkalakossa viina ja kahvikin pahasta

riemua kesti Toukolan ympärijuoksussa kolmen osuuden verran; sitten tuli Palolaitos ja näytti, kuka on kuka.Palomiehet olivat jo aloittaneet hyvin, johtivatpa jopa 20 metrillä neljännellä osuudella. Mutta sen jälkeen poliisien sisukas viestinviejä P. Vepsäläinen pääsi palomiesten tuntumaan, mutta riemu jäi lyhyeksi.Seuraavalla osuudella siirtyivät poliisit johtoon: heidän kapulaansa vei H. Halme. – –Kolmannesta sijasta käytiin kiivasta kamppailua. Posti & Lennättimen Reijo Aro piti väkisin takanaan sekä Palolaitoksen II:n että Strömbergin.Naisten juoksussa Wärtsilä–Arabia kärsi kirvelevän takaiskun juuri silloin kun mahdollisuudet voittoon olivat aueta.Liikennelaitos oli johtanut alusta alkaen, mutta ennen viimeistä vaihtoa Wärtsilän tyttö väen väkisin kiskoi tasoihin Liikennelaitoksen kanssa. Molemmat tulivat vaihtolinjalle rinta rinnan, mutta Wärtsilän tyttäret ”möhläsivät” näin että kapula putosi. Peli oli sillä selvä.Riihimäki, 7. 5. (JM)ehdotukset maakuntaitsehallinnosta olivat keskeisenä teemana Riihimäellä keskiviikkona pidetyillä Hämeen 19. kunnallispäivillä.”Juuri valmistuneen kaavailun mukaan itsehallintoon maakunnallisesti siirryttäisiin vaiheittain”, sanoi osastopäällikkö Pentti Vataja.”Ensimmäisenä vaiheena järjestelmän voimaansaattamisessa olisi kunnallisen sairaanhoitohallinnon uskominen sairaanhoitopiirien kuntainliitoille. Toisena vaiheena suunnitellaan siirtymistä alueelliseen itsehallintoon eli maakuntaitsehallintoon jolle tulisi sairaanhoitotoimen lisäksi myös muut tehtävät. Kolmantena vaiheena olisi osittain lääninhallintoon yhdistetty väliportaan hallinto”, Valaja sanoi.”Maakunnallisen jaotuksen ja lääninjaon tulisi olla sama. Kun lääninjako ei ole ajan tasalla, olisi edellytettävä, että Tampereen ja Satakunnan lääni perustetaan ja että lääninjakoa eräiltä muiltakin osin tarkistetaan".-yhtymä poisti salaisuuden verhon eräiden koeautojensa ympäriltä keskiviikkona, mutta teki samalla selväksi, että nämä mallit eivät ole vielä vuosiin valmiit liittymään liikenteeseen.Kahdenkymmenenkuuden kokeiluauton paraatiin sisältyi kolmipyöräisiä, sähkö- ja höyrykäyttöisiä sekä sähkö- ja polttomoottoreiden sekasikiöitä.Melkein kaikki autot olivat paljon pienempiä kuin nykyiset autot, jotkut olivat melkein leikkikaluja kooltaan. GM sanoi tehneensä kokeita ydinkäyttöisellä autolla mutta keskeyttäneensä ohjelman epäkäytännöllisenä.Yhtymän presidentti Edward Cole kertoi, että huolimatta kaikista kokeista yhtiö oli vakuuttunut räjähdyspolttomoottorin – jollainen on nykyisten autojen voimanlähteenä – olevan paras mahdollinen nykyisistä koneista.naapurimaamme parhaiten pukeutuva mies on tunnetun ruotsalaisen lehtinaisen Kid Severinin Vecko Journalille laatimassa listassa 87-vuotias kuningas Kustaa VI Aadolf.Kuninkaan vaatevarasto on erinomainen esimerkki siitä, ettei pukujen välttämättä tarvitse olla uusia. Pääasia on, että puku on hyvin leikattu ja että asianomainen myös kantaa oikealla tavalla pukunsa, perustelee rouva Severin valintaansa. – –Tämän vuotisen valinnan ”demokraattisuutta” osoittanee se, että kymmenen parhaiten pukeutuneen ruotsalaisen miehen joukkoon on mahtunut myös Kockumin hitsaamon työnjohtaja Knut Ekman, joka kuulemma työajan päätyttyä mielellään vaihtaa overrallinsa iloisen värisiin vaatteisiin ja ”kirkastaa vapaa-aikansa myönteisesti henkilökohtaisella kiinnostuksella pukeutumiseen”.lopettaa tupakanpolton? Jos vastaus on myönteinen, teidän on vältettävä myös alkoholijuomia, kahvia, teetä, pippuria, sinappia, paprikaa, etikkaa, kuumia makkaroita ja tukevia aterioita. Lisäksi teidän on pysyteltävä erossa henkilöistä, jotka tupakoivat.Tämän ohjeen antaa Saksan tupakanvastustamisyhdistys.HS