Historia

Asiantuntemattomuus sekä maalien paljous vaikeutena

HS 9.5.1969

Keväisin

Kansallisteatterin ovimiehet ja vaatteiden vastaanottajat erotettu

Suomen

Aseistakieltäytymisen yllytysadressit eivät ehkä johda syytteeseen

Syyte

Helsingin metrolla koeajo vuonna 1972

Yli

Auto 69:ssä runsaasti katseenvangitsijoita

Suurin

USA upottaa myrkkykaasuja Atlanttiin

Washington, 8. 5. (Reuter)

Yhdysvaltain

QE-2:lla loistelias vastaanotto

New York, 8. 5. (Reuter)

Englantilainen

”Kana kuihduttaa rakkauselämän”

”Liiallinen

asuntonsa kohentamista ajattelevalla on pulmia kerrakseen.Yksistään asuinhuoneiden seiniä varten on tarjolla tietoja ja värinäytteitä noin 300 tehdasmaalista, yhtä paljon ulkoseinämaaleista.Valinnan vaikeus odottaa kuluttajaa myös maalausurakoinnissa. Rekisteröityjä maalausliikkeitä on Suomessa yli 1000, rekisteröimättömiä urakoitsijoita yli kaksi tuhatta.Alan ammattimiehen ja asiantuntijan pätevyys on tosiaan kovalla koetuksella, koska tietenkin aina pyritään valitsemaan oikea työaine sille otolliseen kohteeseen ja tavoittelemaan työtulokselle pitkää ikää, edustavuutta ja taloudellisuutta.Kansallisteatterin suuren ja pienen näyttämön vaatenaulakkohoitajat ja ovimiehet on sanottu irti.”Irtisanominen koskee noin 30 henkilöä; kysymyksessä on nuorennusleikkaus”, kertoi talouspäällikkö Sirkka Jokinen.Jokinen kertoi, että tämän henkilökunnan keski-ikä on hyvin korkea, noin 70 vuotta. ”Emme voineet ruveta erottelemaan toisia ja toisia jättämään, vaan irtisanoimme kaikki. Tämä on pakkotoimenpide asiakaspalvelun kannalta. He ovat niin rakastuneita tähän taloon, etteivät itsekään huomaa olevansa liian vanhoja”, Jokinen sanoi.Asiasta päätettiin johtokunnan kokouksessa, ja henkilökunta sai 30. 4. päivätyn erottamiskirjeen. Kaikki saavat palkan kesä- ja heinäkuulta, uusi henkilökunta hoitaa tehtäviä ensi näytäntökauden alusta.Apulaisjohtaja tri Timo Tiusanen kertoi, että iäkkäistä vaatteiden vastaanottajista ja ovimiehistä on tullut valituksia yleisöltä. ”Jos verrataan heitä Kaupunginteatterin vastaavaan henkilökuntaan, siellä henkilökunta on nuorempaa, ripeämpää ja aktiivisempaa.”nostetaan kaikkia niitä henkilöitä vastaan, joiden voidaan todeta julkisesti yllyttäneen aseistakieltäytyjiä, sanoo Helsingin I kaupunginviskaali Paavo Somiska. Hänen mielestään on kuitenkin kyseenalaista, ovatko yllytyskirjelmien allekirjoittajat syyllistyneet tähän rikokseen.Oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle on viime viikolla jätetty kantelut, joissa pyydetään lopettamaan aseistakieltäytymisen yllyttäminen.Jo aikaisemmin kerätyn 122 julkisuudessa tunnetun henkilön allekirjoittaman yllytyskirjelmän lisäksi jätettiin Suojelupoliisille keskiviikkona uusi, 300 nimeä sisältävä luettelo, jossa haluttiin syyllistyä aseista kieltäytymisen yllyttämiseen.Suojelupoliisi on lähettänyt molemmat kirjelmät keskusrikospoliisille ja sieltä ne on edelleen lähetetty kaupunginviskaalille.kuusi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen päätti Helsingin kaupunginvaltuusto torstaiaamuna klo 03.30 metron rakentamisesta Helsinkiin.Asiassa suoritetut äänestykset veivät puoli tuntia, ja lopputuloksena olivat äänet 49–25 metron hyväksi.Päätöksen tekemiseen tarvittiin viitisenkymmentä puheenvuoroa, ja kun muutkin asiat veivät kokousajasta osuutensa, valtuusto istui yhtäjaksoisesti kymmenen tuntia.Asiantuntijoiden mukaan metron koeajoihin päästään Roihupellon varikon koeradalla v. 1972.maassamme koskaan järjestetyistä autonäyttelyistä, Auto 69, avataan tänään klo 12 Helsingin Messuhalleissa. Esillä on yhteensä 450 henkilö-, paketti-, kuorma-, linja- ja erikoisautoa kymmenien tarvikeosastojen lisäksi.Ensimmäistä kertaa autonäyttelyssä on nähtävänä BLMC:n viisiovinen Austin Maxi.Runsaasti katsojia kerännevät myös näyttelyn kallein henkilöauto Mercedes-Benz 600 Pullman, jonka hinta on 215.500 markkaa, viiteen osaan halkeavat BMC 1300 ja Fiat 125 Special, suomalaistuva Saab ja lasikuitukorinen ranta-auto.puolustusministeriö suunnittelee upottavansa 27.000 tonnia toisen maailmansodan aikaisia myrkkykaasuja Atlanttiin.Suunnitelma on nostattanut vastustusta kongressissa, sillä kaasut kuljetetaan varastopaikoistaan rannikolle junilla suurien asutuskeskuksien kautta.Kaasut ovat sinappi-, hermo- ja kyynelkaasuja, joita ei enää voi käyttää. Kaasujen pääosa on varastoituna Coloradon Kalliovuorilla ja Marylandin Edgewoodissa.Alustavan suunnitelman mukaan kaasut kuljetetaan teräs- tai betonisäiliöissä Yhdysvaltain itärannikolle New Jerseyhin. Kuljetukset tapahtuisivat touko–elokuun aikana.Kaasut on tarkoitus upottaa noin kahden kilometrin syvyyteen mereen 400 kilometrin päähän Yhdysvaltain rannikosta.matkustaja-alus Queen Elizabeth saapui ensimmäisen Atlantin ylitysmatkansa jälkeen New Yorkiin.New Yorkin satamassa alukselle järjestettiin juhlallinen vastaanotto, johon osallistui Englannin ilmavoimain suihkukoneita, helikoptereita, kokonainen laivasto pikkualuksia ja säkkipillisoittokunta.Mukana oli myös ihmisiä, jotka osoittivat mieltään Pohjois-Irlannissa olevia englantilaisia poliiseja vastaan.Aluksessa saapui New Yorkiin yli 1.400 matkustajaa, 928 hengen miehistö, kahdeksan koiraa ja lemmikkihiiri.kanansyönti on vaarallista miehen sukupuolielämälle”, sanoo englantilainen kemisti tri Alan Long.Hän sanoi eräässä kasvissyöjien kokouksessa pitämässään puheessa, että miehet, jotka syövät paljon kananlihaa, saattavat menettää sukupuolisen kyvykkyytensä.Vaaran aiheuttaa tri Longin mukaan keinotekoinen sukupuolihormoni, jota suurkanaloissa ruiskutetaan syöttökukkoihin, ennenkuin ne lähetetään teurastamoon ja myyntiin.Hormonien ansiosta kukoista tulee lihakkaita, mutta niiden sukurauhasten kehitys taantuu.Alan Long, 35, on itse kasvissyöjä. Hän sanoi, ettei hänen tarkoituksenaan ole pelotella ihmisiä, mutta selvästikin on olemassa vaaraa, että lintuihin ruiskutettu hormoni vaikuttaa myös ihmisessä.HS