Historia

Iloista 20-lukua Tyttönorssissa

HS 10.5.1969

Vanha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kausipenni pois maidon hinnasta

Maitolitra

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saunan suunnittelukilpaan 84 ehdotusta

Sauna-Seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäarvonveroa ei sanomalehdille

Lisäarvonvero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietokone selvittää laivamiesten sairaudet

Maailman

iloinen 20-luku palasi hetkeksi Tyttönormaalilyseoon perjantaina. Juhlasalissa tanssittiin charlestonia ja tangoja, luettiin lehtiuutisia vuodelta 1924.Koulun entisten oppilaiden yhdistys Hesteo vastasi järjestelyistä. Yhdistys jatkanee toimintaansa, vaikka Tyttönorssi muuttaa ja muuttuu syksyksi Yhteisnorssiksi Haagaan.Tyttönorssin 100-vuotisjuhla ja uuden koulun vihkiäisjuhla pidetään yhdessä ensi vuoden huhtikuussa.Hesteo = Helsingin ensimmäisen suomalaisen tyttöoppilaitoksen entiset oppilaat. Yhdistys rakentaa parhaillaan lähes 4.900 tytön oppilasmatrikkelia, jonka ykköseksi tulee Ida Aalberg. – –Maija Larmolan tekstittämän kuvaelman ’Lehti vuodelta 1924’ ohjasi Ansa Ikonen. Siinä luettiin Helsingin Sanomain huhtikuun numerosta 1924 uutisia koulun vihkiäisistä, maailmantapahtumista, muodista, voin hinnasta ja verotuksen uudistamisesta, tanssittiin ja lisäksi esiintyi Kiljusen perhe.maksaa ensi sunnuntaista alkaen Helsingissä pennin vähemmän kuin talvikuukausina, sillä kausipenni poistuu hinnasta.Muovipussissa myytävän maidon hinnaksi tulee 79 penniä ja litran tölkin saa 83 pennillä. Maidon halpeneminen kesäkuukausien ajaksi johtuu siitä, että Helsinkiin tuotavan täydennysmaidon tarve pienenee ja kuljetuskustannukset alenevat talvikuukausiin verrattuna.Maidon kausihinnoittelua on Helsingissä sovelletettu vuosittain kulutusmaidon myynnissä. Viime talvikautena on sosiaaliministeriön hintaosaston hyväksymä yhden pennin korotus ollut Helsingissä voimassa marraskuusta lähtien. Nestemäisiä maitotuotteita myydään Helsingissä päivittäin noin puoli miljoonaa litraa.ry:n julistamaan Humallahden saunan suunnittelukilpaan tuli 84 kilpailutyötä. Kilpailu järjestetään yhdessä Suomen arkkitehtiliiton kanssa.Kilpailun tarkoituksena on saada toteuttamiskelpoinen ratkaisu keskimäärin 40 kylpijälle tarkoitetun Humallahden uuden saunan rakentamiseksi.kohdistuisi komitean ehdotuksen, mukaan myös sanomalehtien ilmoitus- ja tilaustuottoihin. Tähän asti ne eivät ole olleet liikevaihtoveron piirissä.Vasemmiston ja keskustapuolueen vastalauseessa ehdotetaan, että sanoma- ja ammattilehdet jätettäisiin veron ulkopuolelle.Eriävässä mielipiteessä todetaan, että sanoma- ja ammattilehdet ovat niiden yleisen merkityksen vuoksi olleet tähän asti vapaita liikevaihtoverosta.Vastalauseen mukaan monissa muissa maissa lehdet on asetettu liikevaihtoverotuksessa poikkeusasemaan. Lisäksi niille on annettu välitöntä valtion tukea.automatisoiduin alus – ainakin rakentajansa mukaan – rakennetaan Japanissa. Rakentaja on Ichikawajima Harima Heavy Industries ja alus, säiliölaiva, kantavuudeltaan 130000 dwt.Automatisointi perustuu suuressa määrin tietokoneen toimintaan. Konehuoneeseen ei tarvita yhtään henkilöä. Lastaus ja purkaus sujuvat ilman ihmisen myötävaikutusta. Tietokoneen ja satelliitin avulla määritetään koko ajan aluksen sijainti.Tietokone toimii lääkäri­näkin, sillä laivan henkilöstöön kuuluvan sairastuessa tietokone toteaa oireet ja määrittelee taudin.HS