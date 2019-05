Historia

Ilves-Kissat vei pisteen HJK:lta

HS 12.5.1969

Helsingin

Suominen kokoomuksen nuorten johtajaksi

Hämeenlinna, 11.5. (JM)

Vain

Jo tusina kuolleita kenraaleita

Moskova, 11.5. (UPI)

Kenraalimajuri

”Rahaton” Lennon osti upean talon

Beatle

Chinchilla – uusi muotitarhaeläin

Hämeenlinna, 11.5. (JM)

Minkki

Jalkapalloklubi säilytti edelleen johtoasemansa jalkapalloilun mestaruussarjassa. Se joutui kuitenkin luovuttamaan toisen pisteen sarjatulokkaalle tamperelaiselle Ilves-Kissoille.Tätä Helsingin olympia­stadionilla suoritettua ottelua seurasi kevään ennätysyleisö 11.821 maksanutta. Myös koko kierroksen katsojamäärä on kevään paras – 23.848. – –Hyökkäyspelissä oli HJK entisensä; ylös koko rivistön voimalla. Laitapeli jäi edelleenkin turhan vähäiseksi. Pahlmanin ja Raimo Pajon yhteistyö sujui tosin kitkattomasti, mutta jälkimmäinen loukkaantui joutuen jättämään kentän.Pekka Talaslahti on nyt erinomaisessa vireessä. Hän oli eilen kotimiehistön paras järjestelijänä ja vaarallisin maalinedustalla.Ilves-Kissat on eri luokan joukkue kuin aikaisemmin, vaikka suuret tähdet Nupponen, Nuoranen ja Mäkelä osittain epäonnistuivat.Harri Holli työskenteli maalilla palkinnon arvoisesti. Hän venyi hyvin nyrkkeilemään korkeat pallot.Jussi Ristimäki oli varma puolustaja, joka peitti onnistuneesti nopean Raimo Pajonkin. Esko Rannan nopeus ratkaisi puolustuksen pitävyyden.yhden äänen enemmistöllä valittiin nakkilalainen osastopäällikkö Ilkka Suominen, 30, Kokoomuksen nuorten liiton uudeksi puheenjohtajaksi sunnuntaina Hämeenlinnassa.Hyvänä kakkosena seurasi vaalissa tuhatkuntalainen valt. yo. Heikki von Hertzen, 26.Äänet jakautuivat 129–128, yksi lippu hylättiin väärälle lomakkeelle jätettynä, yksi lippu oli tyhjä.August A. Nemme, eläkkeelle vetäytynyt Neuvostoliiton panssarijoukkojen veteraani, kuoli hiljattain, ilmeni puolustusvoimain ­äänenkannattajassa Punaisessa tähdessä sunnuntaina olleesta ilmoituksesta, jonka oli allekirjoittanut ”joukko asetovereita”.Nemmen ikää ei ilmoitettu, mutta häntä kuvailtiin vuosien 1918–21 sisällissodan ja toisen maailmansodan veteraaniksi.Nemme oli 12. neuvostokenraali, joka on kuollut vajaan kuukauden sisällä.John Lennon, joka äskettäin valitteli kukkaronsa laihuutta, on ostanut 1.500 000 markan arvoisen maaseutuasunnon. Lennonin ja hänen taiteilijavaimonsa Onon uusi asunto on Ascotissa noin 25 mailin päässä Lontoon keskustasta. Lähin naapuri on kuninkaallinen muotisuunnittelija Norman Hartnell.Lennonin talo on rakennettu viime vuosisadalla. Siinä on seitsemän makuuhuonetta, neljä kylpyhuonetta, taidegalleria, Tudor-tyylinen paviljonki, useita palveluskunnan asuntoja, tennis- ja krikettikentät ja lämmitettävä uima-allas. Maa-aluetta on kaikkiaan kolmisenkymmentä hehtaaria. Paikan nimi on Tittenhurst Park.on vanhanaikainen, tervetuloa chinchilla.Kymmenillä suomalaisilla pientiloilla harkitaan parhaillaan chinchillan kasvatuksen aloittamista,luetaan kasvattajaopasta, tehdään laskelmia.15–20.000 eläintä poukkoilee jo häkeissään. – –”Yhden eläimen ruokintaan kuluu vuodessa 7–12 markkaa. Parhain nahka saadaan sen ollessa 7–10 kk:n ikäinen. Naaras saa poikasia aina 8–9 vuoden ikään saakka, uroksella on voimia jopa 14 vuotiaaksi.”Harrastuksena tämä on hauskaa, mutta suuriin voittoihin päästään vasta suurin ottein: pitää olla heti alkuunsa runsaasti eläimiä ja häkkejä riveittäin.”