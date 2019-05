Historia

Helsingin ei enää tarvitse hävetä lentoasemaansa

HS 13.5.1969

Keskiviikkoaamuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mökkikausi antaa jo aavistaa tulostaan

Lappeenranta, 12.5. (AM)

Kesään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Australiassa työtä kaikille riittämiin”

”Suomalaiset,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peltoa on liikaa jo 340.000 hehtaaria

Suomessa

Maksapata

Suikaleiksi

Laivasto vei voiton lentokilvassa

Lontoo, 12. 5. (UPI)

Englannin

Piipun mestaruus meni Italiaan

Italialainen

Ei apinoita Ruotsiin

Tukholma, 12. 5. (TT)

Ruotsin

Tietokone korvaa jo kristallipallonkin

Eräs

Helsinkiin tuleva tai täältä lähtevä lentomatkustaja kokee ylentävän yllätyksen, ainakin, mikäli hän on aikaisemmin tehnyt tuttavuutta vanhan uskollisen parakkiaseman kanssa.Nyt hän astelee komeaan halliin, huiman kalliille, mutta lujaksi uskotulle parketille, näkee koneensa lähdön suurella tiedonantotaululla vilkkuvina valoina tai katselee matkatavaroidensa tuloa maanalaisesta käytävästä suureen karuselliin.70 miljoonaa markkaa on maksettu, puoli vuosikymmentä on suunniteltu ja rakennettu, nyt on tullut toiveikas kevätviikko, jolloin asema käynnistetään.Tämä asema ei ole valmis eikä sellaiseksi ilmeisesti koskaan tulekaan, vakuuttaa rakennuttaja, tie- ja vesirakennushallitus, sekä suunnittelija, arkkitehti K. Ström.Ilmailu kehittyy sellaisella vauhdilla, että varautuminen pitkälle tulevaisuuteen vaikuttaisi tänään huikealta suuruudenhulluudelta ja aiheuttaisi suurta pääomatappiota.ei enää tunnu olevan päivääkään, kun katsoo hiirenkorvakoivikossa haravanvarressa huhtovaa kesämökkiläistä.Virallisestihan mökkikausi alkaa joskus koulujen loppumisen tienoilla, mutta kukapa kesäasunnon omistava malttaisi jäädä pois mökiltä tietäessään, että lumen alta paljastuu roskainen pihamaa, rapistunut saunankatto ja karsinoitunut veneenpohja.Vähän etuottoa on otettava vaikka kädet kohmeessa ja nenä punaisena.Voihan taas toivoa saavansa viettää yhden ikimuistettavan kesän hyttysineen, vesisateineen ja yllätysvieraineen, mutta joskus myös heinäpoutineen, apilankukkaniittyineen ja linnunlauluineen.Sitä varten kannattaa valmistautua.tervetuloa edelleen Australiaan”, sanoo Suomeen akkreditoitu suurlähettiläs Roy Albert Peachey.”Meillä riittää työtä kaikille. Me tarvitsemme työvoimaa ja pääomaa.”Harmaatukkainen hymyilevä suurlähettiläs on Suomessa neljännellä vierailullaan.Vajaa vuosi sitten hän jätti valtuuskirjansa presidentti Kekkoselle.Tämänkertaisen matkan tarkoitus on, kuten hän sanoo, tavata niin monia suomalaisia kuin mahdollista, jotta hän Australiassa voisi antaa maastamme oikeita tietoja ja toimia hyvänä yhteysmiehenä.on nyt peltoa 340.000 hehtaaria liikaa.Tavoitteena on maataloustuotannon ja kulutuksen tasapaino.Siihen pääsemiseksi olisi peltoa paketoitava, poistettava käytöstä, viiden vuoden aikana joka vuosi 90.000 hehtaaria.Tämän toteaa prof. Samuli Suomelan johtama maatalouskomitea maanantaina maatalousministeri Martti Miettuselle luovuttamassaan osamietinnössä.Komitea ehdottaa, että sen esittämät maataloustuotannon tavoitteet hyväksyttäisiin virallisesti.leikattuna maksa kypsyy nopeasti, joten maksaa paistettaessa pannaan perunat kiehumaan.Maksa (400–500 g) leikataan ensin viipaleiksi ja sitten ohuiksi suikaleiksi.Purjosipuli leikataan renkaiksi tai pari keskikokoista sipulia hakataan hienoksi ja kiehautetaan kevyesti padassa öljyssä tai margariinissa.Maksasuikaleet lisätään ja ruskistetaan, muttei liian kovalla lämmöllä, ettei maksa pala.Kun maksa on kypsynyt muutaman minuutin, lisätään pataan tölkillinen säilöttyjä tomaatteja mehuineen.Ruoka maustetaan suolalla, valko- tai mustapippurilla ja paprikalla ja sen annetaan kiehua hiljakseen kymmenisen minuuttia.Sillä aikaa valmistetaan 2–3 endiivisalaatista salaatti, joka tarjotaan sellaisenaan sitruunamehulla tai ranskalaisella öljykastikkeella maustettuna tai salaatin joukkoon lisätään tomaattia, kurkkua tai omenaa ohuina viipaleina.Jälkiruoaksi tarjotaan kylmää viiliä piparkakkujen tai maissihiutaleiden kanssa.laivaston lentäjät, komentajakapteenit Brian Davies ja Peter Goddard, veivät kullan ja kunnian Daily Mail -lehden lentokilvassa Atlantin poikki.Brittilentäjien kokonaisaika New Yorkin Empire State Buildingin huipulta Lontoon postitalon katolle oli 5 tuntia 11 minuuttia 22 sekuntia.Suorituksestaan Davies ja Goddard saivat 6000 punnan palkinnon.Lentäjät kertoivat, että heidän Phantom-hävittäjänsä nopeus oli ollut yli 1900 kilometriä tunnissa.Alessandro Corbellini tuprutti voiton Aronassa järjestetyissä piipunpolton Euroopan-mestaruuskilpailuissa.Hän poltti kolmen gramman tupakka-annosta 3 tuntia 3 minuuttia ja 45 sekuntia, mikä on tiettävästi tällä määrällä uusi maailmanennätys.Naisten luokassa Franca Feretti paransi nimissään ollutta maailmanennätystä saaden ajan 2 tuntia 41 minuuttia 46 sekuntia. (Reuter)eläinlääkintähallitus on päättänyt, että maahan saa vastaisuudessa tuoda apinoita vain tieteellisiin tarkoituksiin ja eläintarhoihin.Päätös liittyy valtavaan apinainnostukseen, joka alkoi muutamia kuukausia sitten, kun Peppi Pitkätossu ja hänen apinansa alkoivat esiintyä televisiossa.Lundilainen professori R. Grubb ja tukholmalainen ylilääkäri A. Svedmyr ovat ilmoittaneet sosiaalihallitukselle, että apinat voivat tartuttaa ihmisiin tauteja.hampurilainen tavaratalo on keksinyt uudenlaisen asiakaspalvelumuodon: 2.90 Saksan markkaa maksamalla asiakas saa analyysin luonteestaan.Tiedot saadaan tietokoneesta.Koneellinen amatööri-astrologi sylkäisee minuutissa 40 rivin pituisen analyysin niin pian kun siihen on ohjelmoitu tiedusteluksi kysyjän syntymäaika.Yleisö on kiinnostunut asiasta.Yli 500 kävijää päivässä haluaa kuulla lahjomattomalta tietokoneelta, millaisia he ovat tai heidän tulisi olla ja mitä tulevaisuus lupaa.