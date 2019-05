Historia

Esbo IF nopein Tapiolan kiertäjä

HS 14.5.1969

Esbo IF

Ensimmäinen motelli viitostielle

Mäntyharju , 13. 5. (JA)

Mikkelin

Ingmar Bergmanille sakot kriitikon tönäisystä

Tukholma, 13. 5. (Maija-Liisa Heini)

Ingmar

Bussit saavat oman kaistansa Itäväylällä

Linja-autoliikenne

Paavo Nurmi ja Jean Sibelius DC-jättien nimiksi

Finnairin

Kiinteistövälittäjäin ensimmäiseen tutkintoon 78 osallistujaa

Ensimmäinen

uusi viimevuotisen voittonsa tiistaisessa Tapiolan ympärijuoksussa. Espoolaisten voitto oli vakuuttava, sillä ankkuri Aimo Mehtonen tuli kymmenen sekuntia ennen HIFK:n Holmenia. Nuorten sarjan voitti HKV.Tapiolan keskustassa kierreltävää lenkkiä lähti juoksemaan 13 joukkuetta, viisi yleisessä, kaksi nuorten, kaksi opistojen ja kaksi nappuloitten sarjassa.Espoolaiset hallitsivat juoksua alusta loppuun saakka.Vuosaaren Viikinkien leikki oli loppua lyhyeen heti kärkeen, sillä yksi mies puuttui. Jaska Taipale täydensi lopulta ryhmän seitsemäksi keräiltyään ensin sopivat varusteet paikalla olevilta. Kaikesta huolimatta joukkueen suoritus meni pieleen, sillä yksi vaihtomies seisoi väärässä paikassa ja sai odotella turhaan kapulaa. Viimeisellä osuudella verrytteli hukkaan itse Mikko Ala-Leppilampi.läänin ja samalla koko viitostien varren ensimmäinen motelli on valmistunut Mäntyharjun Suittilahteen Heinolan ja Mikkelin puoliväliin.”Mäntymotellin” avajaisia vietettiin tiistaina. Motellin toimitusjohtaja on johtaja Rafael Arala ja sen omistaa kommandiittiyhtiö Mäntymotelli H. AralaRakennukset, jotka on piirtänyt arkkitehti Leo Tenhunen, käsittävät lopullisessa muodossaan mm. 27 kahden hengen motellihuonetta, anniskeluravintolan 150 hengelle, 40-paikkaisen ruokalakahvion, kokous-, seurustelu- ja diskoteekkitilat sekä saunan sisäuima-altaineen.Motellialue kilometrin pituisine rantoineen puhdasvetisen Peruveden rannalla tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet virkistys, ja urheilutoimintaan.Bergman tuomittiin tiistaina Tukholman raastuvanoikeudessa kahteenkymmeneen 250 kruunun päiväsakkoon Dagens Nyheterin teatteriarvostelijan Bengt Jahnsonin kovakouraisesta käsittelystä Dramatenin suurella näyttämöllä viime maaliskuun 27. päivänä.Vihaamansa teatterikriitikon tönäiseminen kulisseihin tuli maksamaan Bergmanille siis kaiken kaikkiaan 5.000 kruunua eli noin 4.000 markkaa.Maailmankuulu filmiohjaaja sanoi oikeudelle pitämässään puolustuspuheessa, että miten suuriin sakkoihin hänet tuomitaankin, oli tönäisy varmasti sen arvoinen.Ääriään myöten täynnä, olevassa oikeussalissa Bergman, joka ei suinkaan ole julkisuudessa salannut Jahnsonia kohtaan tuntemaansa kaunaa, pani syvästi inhoamansa kriitikon jälleen pataluhaksi ja sanoi tämän muodostuneen vaaraksi Ruotsin teatterielämälle.saa omat kaistansa Sörnäisten rantatiellä ja itäväylällä.Kaistat otetaan käyttöön ensi sunnuntaina Hakaniemen ja Herttoniemen liikenneympyröiden välisellä osuudella molempiin suuntiin.Toistaiseksi kehotustaulut, ”Autoilijat jättäkää reunakaista linja-autoille”, ovat peitetyt. Kehotus toistuu kaikkien risteyksien jälkeen.päätöksellä on yhtiön ensimmäinen DC-8-62 saanut nimekseen ’Paavo Nurmi’ ja toinen nimen ’Jean Sibelius’.Koneisiin on ensimmäisen luokan seinälle lisäksi kiinnitetty hopealaatta jossa kerrotaan asianomaisesta henkilöstä ja hänen elämäntyöstään.”Paavo Nurmen – lentävän suomalaisen – nimi tunnetaan yhä maailmalla ja häneltä on henkilökohtaisesti saatu lupa nimen käyttöön”, kertoi maist. Veli Virkkunen Finnairista.”Jean Sibeliuksen nimi puolestaan on Suomen ja Yhdysvaltojen välisenä yhdyssiteenä jo kauan ollut tunnetuimpia. Toivomme nimen ylläpitävän tätä siltaa edelleen.”DC-jäteistä ’Paavo Nurmi’ lähtee Helatorstaina klo 10.30 Finnairin ensimmäiselle Helsinki – Kööpenhamina – Amsterdam – New York -reittilennolle.kiinteistövälittäjätutkinto järjestettiin tiistaina Helsingissä. Kokeeseen osallistui 78 henkilöä eri puolilta Suomea.Viime vuoden marraskuussa annetun asetuksen mukaan joutuvat kiinteistövälittäjäksi aikovat suorittamaan tutkinnon. Näitä järjestetään lain mukaan kaksi kertaa vuodessa.Kiinteistövälittäjäksi pyrkiviltä vaaditaan lisäksi alan kokemusta. Kaikki lainopinkandidaatit on vapautettu kiinteistövälittäjätutkinnon suorittamisesta.HS