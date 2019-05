Historia

Monet kädet muurasivat konserttitalon peruskiven

HS 15.5.1969

Ensimmäisen

Lentävä suomalainen aloittaa Atlantin lennot

Finnairin

Rikospoliisi tutkii Schüller-kirjelmiä

Oikeuskansleri

”Helsingin Juhlaviikot” mielenosoituksen kohde

Taideteollisen

Päijänteen haukea ei uskalleta ostaa

Jyväskylä, 14.5. (MV)

Jyväskylän

Palmu perjantaina ’vodkalle Moskovaan’

Elokuvan

Alvar Aallon keskustasuunnitelmaan kuuluvan rakennuksen, konsertti- ja kongressitalon peruskiven muuraus suoritettiin keskiviikkona Töölönlahden rannalla.Silintereitä ja shaketteja ei Helsingin uuden keskustan historiallisella syntyhetkellä näkynyt: lapiota käyttelivät vuoroonsa tasavallan presidentti ja rakennuksen pääluottamusmies, ja perinteellistä arvovaltaista kutsuvierasjoukkoa piristivät oopperan valvojaksi asetetun M. A. Nummisen farmarihousut ja konserttimestari Okko Kamun nahkatakki.Että talo ei sallisi suojissaan kulttuurin muodostuvan jarruksi, vaan soisi tyyssijan uudelle ja aina uudelle kehityksen kärjessä pysyäkseen, toivotti puheessaan apulaiskaupunginjohtaja Veikko Järvinen.Lentävä suomalainen, Paavo Nurmeksi kastettu suihkujätti DC-8-62 lähtee helatorstaina klo l0.30 Helsingistä ensimmäiselle reittilennolle Atlantin yli.Lento Kööpenhaminan ja Amsterdamin kautta kestää yli kymmenen tuntia.Säännöllisen Atlantin liikenteen lisäksi Finnair aloittaa tilauslennot Kauko-Itään ja Amerikkaan. Lisäksi suunnitellaan maailmanympärilentoja.Atlantin reitillä liikennöivät suihkujätit ’Paavo Nurmi’ ja ’Jean Sibelius’ ovat samalla lentäviä näyttelyitä, sillä koneiden sisustus ja ruokailukalusto edustavat korkealuokkaista suomalaista designea.on antanut rikospoliisille määräyksen aloittaa tutkimukset aseellisesta palveluksesta kieltäytymistä jatkamaan yllyttäneiden henkilöiden kohdalla ja kuulustelut ovat jo käynnissä.Syytteet aiotaan nostaa ainakin niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat levittäneet yllytyskirjelmää. – –Kaupunginviskaali Paavo Somiska kertoi, että syytteet tullaan nostamaan ainakin niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat olleet levittämässä yllytyskirjelmää ja puuhaamassa Senaatintorilla 7.5. pidettyä julkista kokousta.Syytteiden nostamisesta kirjelmän alekirjoittajia vastaan päätetään vasta kuulustelujen jälkeen. – –Ensimmäinen yllytyskirjelmä kerättiin sen jälkeen, kun oik. yo. Erik Shüller oli saanut haasteen oikeuteen Vanhalla ylioppilastalolla pitämänsä puheen vuoksi.Puheessaan Schüller oli kehottanut sellaisia aseistakieltäytyjiä, jotka ovat vedonneet lain sallimaan uskonnolliseen tai siveelliseen vakaumukseen ja joiden anomusta tutkijalautakunta ei ole hyväksynyt, jatkamaan kieltäytymistään.Solidaarisuuskirjelmässä ilmoitti 122 tunnettua henkilöä syyllistyvänsä samaan rikokseen kuin Schüller. Kirjelmä toimitettiin myös Suojelupoliisille.Schüller tuomittiin kuluvan kuun 7. päivänä Helsingin raastuvanoikeudessa 14 kuukauden vankeusrangaistukseen.oppilaitoksen ylioppilaskunta Tokyo järjestää helatorstaina Helsingin Juhlaviikkojen avajaisten yhteydessä mielenosoituksen ”Helsingin Juhlaviikkoja” vastaan.Opiskelijat kritisoivat Juhlaviikkojen ohjelman sisältöä, joka koostuu yksinomaan teatteri-, ooppera-, baletti ja- klassisen musiikin esityksistä. Heidän mielestään Helsingin kaupunki ei tasapuolisesti muista kaikkia veronmaksajiaan.Miksei Helsingin kaupunki vaihtoehtoisesti tarjoa elokuvia, sirkusta, katuteatteria, jazzia, popia ja kansanmusiikkia, he kysyvät.Edellisiin yhtyen on Suomen Jazzliitto antanut julkilausuman, jossa ilmaistaan huolestuminen maassamme vallitsevasta tietyn kulttuurialan yksipuolisesta tukemisesta ja muiden kulttuurin osatekijöiden unohtamisesta.torilla ja hallissa on viime päivinä ollut niin runsaasti kalaa, ettei kaikki edes ole tehnyt kauppaansa.Hitaimmin ovat löytäneet ostajansa Päijänteen hauet, joissa yhä pelätään olevan elohopeaa.Päijänteen hauki muuttuikin keitettäessä pinnaltaan samean harmaaksi aivan kuin siinä olisi hometta. Muuten kalan liha on maukasta.”Vodkaa, komisario Palmu” filmausryhmä matkustaa perjantaina Moskovaan. Filmiä kuvataan siellä muutaman päivän ajan.Filmiryhmään kuuluvat ohjaaja Matti Kassila, pääkuvaaja Esko Nevalainen ja B-kuvaaja Jussi Laine. Näyttelijöistä matkustavat komisario Palmu eli Joel Rinne sekä Lilga Kovanko.HS