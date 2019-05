Historia

Paavo Nurmen avaus täysosuma

New York, 16. 5. 1969 (Maija-Liisa Heini)

Paavo

Romaanit slummiutuvat

Helsingin

Juhla- ja Tuhlaviikot

Helsingin

Teekkareille ME

Lautarakenteisen

Kesän linnut jo tulleet

Lähes

Hyvästi Jatkoaika

Melkein

Teille, jotka asioista päätätte

Kerran

Vapaaradioveljeskunnan tutkimus tyrmäsi Me Tammelat

”Me

Nurmi alias toinen Finnairin kahdesta 40 mmk:n DC-8-62 -koneista sai helatorstaina kunnian kääntää uuden lehden Suomen ilmailun historiassa.Nyt lennettiin Helsingistä ensimmäisen kerran sinivalkoisin siivin New Yorkiin, jonne laskeuduttiin klo 16.45 paikallista aikaa.Taivalta tehtiin välilaskuineen Kööpenhaminaan ja Amsterdamiin 12 tuntia 15 minuuttia, mutta aika ”Suomen kauneimmassa, nopeimmassa, voimakkaimmassa ja kalliimmassa koneessa” kului kuin siivillä.Finnair piti mitä lupasikin.Helatorstain lento oli tavallaan lauantain juhlalliseksi lavastetun kutsuvieraslennon kenraaliharjoitus, johon Finnairin pääjohtajan Gunnar Korhosen oli täysi syy olla tyytyväinen.Atlantin yläpuolella hän tunnusti Paavo Nurmen taittaessa taivalta yli 8.000 metrin korkeudessa 900 km:n tuntinopeudella poteneensa aamulla Helsingin lentoasemalla eräänlaista ramppikuumetta.Kennedyn kentällä pääjohtaja Korhonen poseerasi yhdessä ministeri Väinö Leskisen ja ensimmäisen New Yorkin lennon Finn Hostessin Marjatta Mariston kanssa amerikkalaisille televisiokuvaajille, eikä hänellä ollut mitään vaikeuksia ottaa kasvoilleen niin leveää hymyä, että se taatusti riitti valloissakin.mustalaisia uhkaa slummiutuminen.Yhä useammat mustalaisperheet asettuvat Malmille, Pitäjänmäelle ja Tapanilaan purkutuomion saaneisiin mökkeihin.Romaaneja asuu kanakopeissa ja kellareissa.Suuri osa Helsingin 500 romaanista on täysin vailla asuntoa.Karjalan siirtomustalaiset ovat sodan loppumisesta saakka kiertäneet Helsingin kaupungin, maalaiskunnan ja Espoon väliä ja he ovat edelleen vailla asuntoa.Helsingin kaupunki ostaa tontteja vanhoine mökkeineen. Jos tonttia ei heti rakenneta, se vuokrataan romaaneille.Useilla romaaniperheillä ei ole lainkaan mahdollista saada kaupungin asuntoa, koska he eivät asunnon puuttuessa voi todistaa asuneensa Helsingissä kymmentä vuotta.Yksityisillä markkinoilla romaaneilla on yhtä vaikeata. Vuokranantajat eivät ota heitä vuokralaisikseen.Juhlaviikkojen virallisia avajaisia vietettiin helatorstaina Kansallisoopperassa.Juhlassa puhuivat kouluneuvos Jussi Saukkonen ja tri Nils-Eric Ringbom sekä oopperan baletti esiintyi.Samanaikaisesti oopperan ulkopuolella vietettiin Tuhlaviikkoja ja julistettiin: ”älkää pelätkö, emme me aio vallata oopperaa, ei siellä ole mitään kivaa”.Mitä Tuhlaviikkojen viettäjät sen sijaan toivoivat, oli musiikin tasaveroista tunnustamista, jazzia, poppia, kansanmusiikkia, sellaisia juhlaviikkoja, että niitä juhlii koko kaupunki.Myös kunnallista elokuvateatteria kiirehdittiin: Helsingin kaupunki omistaa elokuvateatteri Rexin, miksei se anna sitä kaupunkilaisille siinä kuin Kaupunginteatterinkin.Elokuva on hyvää ja halpaa huvia, mutta ”kaupungin heput eivät välitä elokuvasta”, todettiin julkilausumassa.perinteisellä sydämenkuvalla varustetun puuseen työnnön maailmanennätys on nyt Suomessa.Samalla kertaa syntyi toinenkin ME, sillä tähän jokamiehelle ja -naiselle sopivaan omakoti- ja huvilakalusteeseen sulloutui samalla kertaa yksi tyttölapsi ja 17 miespuolista teekkaria.Näin ainakin väittävät Tampereen teknillisen korkeakoulun sähkökiltaan kuuluvat teekkarit, jotka vastaavat kummastakin ennätyksestä.Entinen ennätys on kuulemma peräisin Thermopylain taistelun ajalta, jolloin kuningas Dareioksen henkivartijat työnsivät kuninkaallista puuseetä 10.5 km.Tampereen teekkarit työnsivät rakennelmaansa peräti 53 stadionin mittaa, eli kilometreissä yli 20.Uutuuttaan tuore puusee oli sijoitettu kumipyöräisiin vaunuihin.Ennätystyöntö alkoi Tampereen keskustorilta helatorstaina klo 11 jälkeen ja päättyi iltapäivällä Kangasalla.Torvisoitanto ja muu asiaankuuluva meteli juhlisti lähtötilaisuutta ja ennätystyöntöä.Puuseehen sulloutumisen ennätys (kuuluu ämpiö) tuli tavallaan ylimääräisenä.Siihen antoi aiheen yllättäen puhjennut vesisade.kaikki muuttolintulajit ovat SYL:n nuorisojaoston havaintojen mukaan jo saapuneet, jotkut ennätysmäisen aikaisin.Myös lintujen pesintä on varhaista.Ensimmäiset kottaraispoikueet kuoriutuvat jo näinä päivinä.Helsingin seudulla on nähty lukuisia lintuharvinaisuuksia, mm. niittysuohaukka ja riuttatiira.Arktisten vesilintujen ja kahlaajien massamuutto on parhaillaan alkamassa.kaksivuotias Jatkoaika, joka alunperin aiottiin lopettaa jo viime vuoden keväällä, nähdään tänä lauantaina ehdottomasti viimeisen kerran.Klo 22.40 aloittavat jatkoaikalaiset vieraineen ohjelman hautajaiset, joista, kuten odottaa sopii, tulee asialliset, arvokkaat muttei ikävät.Ohjelman tekijät ovat päättäneet, ettei viimeisestä kerrasta tule aikaisempien Jatkoaikojen haikeata muistelua eikä entisten kertausta.– –Viimeisessä Jatkoajassa ovat mukana lähes kaikki ne esiintyjät ja näyttelijät, jotka ovat tulleet katsojille tutuiksi juuri tämän ohjelman välityksellä.Tehtävänsä on Vesa-Matti Loirilla, Maj-Britt Heljolla, Helge Heralalla, Jukka Sipilällä, Ossi Runteella, Lasse Mårtenssonilla, Koivistolaisilla, Hannu Taanilalla, Leena Lounamaalla ja päätehtävä tietenkin Aarre Elolla.Lenitaa ei nähdä, hän on USA:ssa.huomasin lehden palstalla kirjoituksen, että uskonnonopetus pitäisi lopettaa kouluissa.Ajatelkaapa te, jotka asioista päätätte, minkä korjaamattoman virheen tekisitte, jos tämä aie toteutetaan.Kansakouluikäisten lasten mielet ottavat herkästi kaiken sen vastaan, mitä heille opetetaan.Heiltä te karsitte kaiken kauniin ja opettavaisen pois.Jeesushan käskee julistamaan sanaa kaikille, eikä kieltämään sen julistusta.Raamattuun perustuvat tiedot kasvattavat lapsista nöyriä ja tunnollisia kansalaisia.Jos uskontoa ei opeteta, tulee nuorisostamme varmasti henkisesti sairaita, sydämettömiä, vailla kunnioitusta olevia ym. epänormaaleja yksilöitä, mikä nyt jo on havaittavissa.Mielestäni uskonnonopetusta tulisi lisätä kouluissa myös vanhempien oppilaiden keskuudessa.Avatkaapa nyt silmänne todellisuuteen!TyytymätönTammelat” sai huonoimman tv-sarjaohjelman arvonimen Suomen Vapaaradioveljeskunnan huhti–toukokuun vaihteessa alle 30-vuotiaiden keskuudessa tekemän tutkimuksen mukaan.Parhaaksi tv-sarjaohjelmaksi nousi ”High Chaparral”, parhaaksi ohjelmaksi ”muut tv-ohjelmat” -sarjassa kohosi Tenavat.Yöradiota kannatti haastatelluista 96,3 prosenttia.HS