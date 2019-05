Historia

kaksi selvää voittoa painonnoston kolmimaaottelussa himmentyivät mitättömiksi yksityiskohdiksi Porissa, jossa Kaarlo Kangasniemi oli paremmassa vireessä kuin koskaan.300 grammaa alle 90-kiloisen Kangasniemen vahvoille käsivarsille nousi maaottelulavalla rautaa yhteensä 527,5 kiloa. Tämän yhteistuloksen maailmanennätyksen saamiseksi oli Kangasniemen kohotettava ME-painot suorille käsille myös punnerruksessa ja tempauksessa. Kaikki kolme parantunutta maailmanennätystä olivat aikaisemminkin Kangasniemen hallussa.ME-sarja oli kokonaisuudessaan seuraava: Punnerrus 177,5 kiloa, tempaus 160,5 kiloa, työntö 190 kiloa.Porilaisesta vahtimestarista ja kultamitalimiehestä tuli nyt kaksitoistakertainen ME-mies , sillä yhdeksän kertaa aikaisemmin hän on korjannut maailmanennätyksiä. Aikaisempi yhteistulosennätys oli 522,5 kiloa viime vuodelta.Jugoslavia, 20-vuotias ruskeaverikkö Sasa Zajc valittiin lauantaina Rabatissa vuoden 1969 Miss Euroopaksi.Ljubljanasta kotoisin oleva neiti Zajc on ammatiltaan kirjanpitäjä, mutta hän on toiminut myös mannekiinina.Toiseksi kilvassa tuli 21-vuotias Miss Tanska, sihteeri ja valokuvamalli Jeanne Ferfeldt, ja kolmanneksi Miss Länsi-Saksa, mannekiini ja valokuvamalli Elke Hein. Suomen edustaja Harriet Eriksson selviytyi missimittelöstä kunnialla ja valittiin neljänneksi kauneimmaksi.järjestivät raisun loppuvedon liberaalisen kansanpuolueen puoluekokouksessa ponsi- ja ohjelmariidan johdosta. He marssivat joukolla ulos kokoussalista juuri ennen julkilausuman esittelyä ja olivat tuohtuneita kokouksen enemmistön hyväksymästä ns. Bernerin ponnesta, johon nuorten mielestä on kerätty ”konservatiivisen väen kauna”.Nuoret sanoivat, että konservatiivinen ryhmä lietsoo nuorison vastaista hysteriaa. Eräs nuori on jo aikaisemmin päivällä puhujapöntössä repinyt talouspoliittisen ohjelmaluonnoksen kappaleiksi.johtaessa viimeisen konserttinsa New Yorkin Filharmonikkojen johtajana kuulijakunta hyvästeli häntä niin tunteikkaasti kuin olisi uskonut näkevänsä kapellimestarin viimeistä kertaa.Yleisö nousi taputtamaan käsiään, kun Bernstein astui laakerein seppelöidylle lavalle johtamaan Mahlerin kolmatta sinfoniaa, ja puhkesi myrskyisiin hyvä-huutoihin sekä sen päätyttyä että kahden puheen seurattua musiikkia. – –Anyas Ames, New Yorkin Filharmonikkojen puheenjohtaja, nimitti puheessaan virallisesti Bernsteinin eliniäkseen orkesterin kunniajohtajaksi ja kertoi orkesterin johtokunnan antaneen kapellimestarille jäähyväislahjaksi moottoriveneen.Kunniajohtajana Bernstein johtaa Filharmonikkoja viiden viikon ajan ensi kaudella. Hänen odotetaan johtavan muutamia konsertteja joka vuosi.50-vuotiaana eroava Bernstein liittyi Filharmonikkoihin apulaisjohtajana 25 vuotta sitten ja on toiminut 12 viime vuotta orkesterin musiikillisena johtajana.ensimmäinen EM-katsastus keräsi sunnuntaina Aitovuoren ampumaradalle peräti 48 kilpailijaa.Huolimatta sateesta ja varsin ankeista olosuhteista nousi tulostaso ihailtavan korkeaksi 5 miehen saavuttaessa vähintäin 95 osuman tuloksen ja paras heistä – Tampereen oma mies Jali Timari – loistavalla sarjalla 25–25–25–24 eli vain l kiekon menettäneenä 99 osuman yhteistuloksella.Timari on jälleen palaamassa kohden kärkeä, josta hän oli poissa sairauden vuoksi kolmatta vuotta., tuo ihme ihmeitten joukossa, totesi Aleksis Kivi aikoinaan. – Siinä oli mies, joka tiesi liikaa, on Aarno Ranisen mielipide.Ajatellaanpa sitä tyttöä, josta hän laulaa kertoen ”The Lady is a Tramp”.Palvelustaan Suomen armeijassa muistelee Aarno Raninen laulaen tarinan Kymmenestä sotilaasta.Sitten siirrytäänkin jo muihin tunnelmiin; vuorossa ovat Jokeri ja Satin Doll. Ja jälleen tunnelmasta toiseen: Kalinka ja Lännen lokari. Sitten kappale nykyaikaa eli Don't fight it.Tunnettu hunajanmaku eli A Taste of Honey kuuluu myös tämän puolituntisen ohjelmistoon. Ja sävelmään That’s Life lopettaa Aarno Raninen shownsa.