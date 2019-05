Historia

Ryhmittymisjutut arveluttavat Itäväylällä

HS 20.5.1969

Linja-autoliikenteen

Apollo ohitti puolivälin

Houston, 19. 5. (Reuter)

Amerikkalaisten

Heyerdahlin Ra sai mastonsa

Safi, Marokko, 19. 5. (UPI)

Norjalaisen

Purkutuomio uhkaa ”Itämeren helmeä”

Höyrylaiva

”Ryhmäseksikään ei auta Keski-Suomen väestöpulassa”

Jyväskylä, 19. 5. (MV)

Keski-Suomen

Viikon väri-tv

Torstaina

kaistat on otettu käyttöön Itäväylällä Helsingissä.Maanantaina toista päivää voimassa oleva järjestely on otettu vastaan hyväksyttävästi, etenkin linja-autonkuljettajien taholla.”Aamupäivällä näytti siltä, etteivät kehotustaulut vaikuta mitään, mutta jo iltapäivällä alkoivat autoilijat paremmin noudattaa kehotuksia”, kertoi liikennetarkastaja Jaakko Rautanen liikennetarkkailupartiosta.”Vielä on liian varhaista sanoa, kuinka liikenne lähtee sujumaan. Yksityisautoilijoilla näyttää olevan kovin monenlaisia mielipiteitä. Itäväylällä on pari pahaa risteystä, joissa liikenne ruuhka-aikana vielä tukkeutuu. Ryhmittymisjutut näyttivät myös arveluttavan monia, mutta tällainen liikennejärjestely vie oman aikansa, ennenkuin siihen totutaan”, sanoi liikennetarkastaja Rautanen.Apollo-astronauttien matka kohti kuuta jatkuu ja aluksen kaikki laitteet toimivat edelleen erinomaisesti.Avaruusalus ohitti tiistai-iltana puolivälin maan ja kuun välillä.Lentäjät John Young, Eugene Cernan ja Thomas Stafford kuulostivat maanantai-iltana Suomen aikaa virkeiltä ja iloisilta siitä huolimatta, että automaattisesti käynnistyvät rakettimoottorit olivat häirinneet heidän lähes yhdentoista tunnin leponsa alkua.Astronautit lähettivät aluksestaan tietoja maapallolla vallitsevista sääolosuhteista ja väritelevisiolähetyksen.Aamuyöstä tiistaina heidän oli määrä aloittaa yhdeksän tunnin nukkumiskausi.tutkimusmatkailijan Thor Heyerdahlin 15-metrinen papyrusvene, jolla hän aikoo tämän viikon aikana lähteä ylittämään Atlanttia, sai maanantaina mastonsa.Heyerdahlin askarrellessa purjehdusreittiä koskevien laskelmien kimpussa veneen kuusi muuta jäsentä saivat päätökseen ruoka- ja vesivarastojen pakkaamisen.Kaisloista rakennettuun, Raksi kastettuun veneeseen otetaan mukaan tonni raikasta vettä.Sekä 54-vuotias Heyerdahl että hänen miehistönsä vaikuttivat matkan aattona luottavaisilta, mutta monet rannallejäävät ovat alkaneet ihmetellä, voiko vene suoriutua urakastaan.Matkan arvioidaan kestävän kolme tai neljä kuukautta.Veneessä on nimittäin hämmästyttävintä se, että sitä ei ole lainkaan testattu avomerellä.Se rakennettiin Egyptissä etiopialaisista papyruskaisloista ja kuljetettiin laivalla Marokkoon.”Matka on veneen testi”, vastaa Heyerdahl kyselyihin.Ariadnen kohtalo ratkeaa tiistaina.Tällä hetkellä näyttää siltä, että se tuskin välttyy purkutuomiolta.Ariadnen muuttamisesta hotelliksi oli luovuttava, koska sen majoitustilat eivät täytä vaatimuksia.Ostotarjouksia tuli mm. Kanadasta ja Persiasta, mutta alusta on liian hankalaa kuljettaa niin kauas.”Lopullinen päätös jäänee tiistaiaamuun, mutta näyttää siltä, ettemme voi pitää Ariadnea”, sanoi johtaja Mikko Mannio Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiöstä maanantaina.Hän totesi myös, että ajatus hotellin perustamisesta kaatui heti alkuunsa, koska alus ei majoituksen suhteen täytä vaatimuksia.Ariadne on viime syyskuusta lähtien ollut Sörnäisten rannassa odottelemassa päätöstä kohtalostaan.pohjoisia pitäjiä ei pelasta enää ryhmäseksikään, todettiin Saarijärven Summansaaressa, missä kuuden kunnan edustajat saivat selvityksen Keski-Suomen seutukaavaliitolta seutukaavan rungosta ja Saarijärven seutukunnan tulevaisuudesta erikseen.Pylkönmäen, Karstulan, Kannonkosken ja Kivijärven sekä Kyyjärven kuntien edustajat kysyivät, mitä merkitystä on kirjoituspöytäsuunnitelmalla, joka ei ota huomioon ihmistä ja hänen elämäntapaansa.– –Seutukaavatutkija Matti Selin puhui väestönennusteista ja liikennesuunnittelusta.Hän esitti kolmen eri suuruusluokan väestölukuja, joista yhden mukaan Saarijärven seutukunnan väestö vähenisi nykyisestä 25.900 hengestä vuoteen 2000 mennessä 9.600:een. Toisen mukaan 16.000ee:n ja seutukaavaliiton oman laskelman mukaan se olisi 12.600 vuonna 2010.– –Seutukaavaliiton varapuheenjohtaja, dipl.ins. Voitto Rajaniemi sanoi, ettei ryhmäseksikään enää auta Keski-Suomen väestön lisäämiseksi.klo 19.30 Bonanza.Jakson nimi on Keinoja kaihtamatta.Lauantaina klo 13.30–13.55 Vene on silta.Ohjelmaa Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan saaristosta.Klo 16.45 Cirkeline.Jakson nimi on Lapanen käteen.Ohjelma on varustettu suomenkielisin tekstein.