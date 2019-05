Historia

Uuden hotellitontin maapohjatöihin lupa

HS 21.5.1969

Maankaivu-

Hippimusikaali Hiukset menestys Belgradissa

Belgrad, 20.5.

Myrskyisää

Helsinki maksaa Vuosaaren siltaa

Vuosaari-säätiö

Saamenkielen taito heikkoa nuorella lappalaispolvella

Saamenkielen

Saimaa-laiva aloitti Leningradin liikenteen

Lappeenranta, 20. 5. (AM)

Säännölliset

ja louhintatyöt Interhotel Oy:n hotellitontilla Mannerheimintien varrella voivat alkaa, sillä Helsingin kiinteistölautakunta myönsi tähän luvan, vaikka alueen asemakaavan muutosta ei olekaan vielä vahvistettu.Hotelliyhtiö aikoo aloittaa nämä työt ”mahdollisimman pian – viimeistään heinäkuun alkuun mennessä”. – –Eräät puhtaanapitolaitoksen alueella voimassa olevat vuokrasopimukset päättyvät vasta kesäkuun lopussa, ja töiden aloittamislupa koskeekin vain alueen vapaina olevia osia.voittokulkua yleisön kieltäytyessä poistumasta teatterista merkitsi hippimusikaalin Hiukset (Hair) ensi-ilta Belgradissa. Näytelmän esitti Atelier 212, suosittu belgradilainen nykyteatteriryhmä.Belgradin esityksen näyttelijät olivat nuoria ihmisiä, joista suurin osa oli saatu kokoon lehti-ilmoituksin.Heidän esityksensä veti ensi-iltayleisön mukaan niin, ettei se tahtonut poistua esityksestä vaan yhtyi rytmikkäisiin lauluihin.Yleisö tulkitsi innostustaan mm. todeten, että esitys merkitsi ”käännekohtaa koko Belgradin teatterielämässä”.Jugoslavia oli ensimmäinen sosialistinen maa, jossa esitettiin kuuluisa hippimusikaali rakkaudesta, alastomuudesta, huumausaineista, mietiskelystä ja provokaatiosta.on pyytänyt Helsingin kaupunkia korvaamaan Vuosaaren sillan ja siihen liittyvän tien hoitokustannukset vuodelta 1967 yhteensä 26.378,10 markalla.Pyyntö perustuu valtuuston vuonna 1967 tekemään päätökset, jolla se päätti, että kaupunki ottaa Vuosaaren sillan ja tien hoitoonsa sekä korvaa säätiölle sillan ja tien hoitokustannukset vuoden 1967 alusta lukien.Kaupunginhallitus päätti, että säätiölle myönnetään 21.895 markkaa, sillä rakennusviraston mukaan sillan ja tien hallintokulut. 6.865,07 markkaa, ovat liian suuret.Virasto ei myöskään ole pitänyt normaaleihin tienhoitokustannuksiin kuuluvina kukantaimien hankintaa eikä kukkapengermän puhdistusta, jotka sen mielestä olisi vähennettävä korvattavasta määrästä.taito etenkin nuoren lappalaispolven keskuudessa alkaa olla melko heikkoa. Sävelradio soi Lapissakin, kulkuyhteydet ovat parantuneet, ja lehtiä tulee entistä enemmän ja nopeammin kaukaisiinkin tunturiasumuksiin, vaikka posti- ja lennätinhallituksen mielestä Lapissa eräillä seuduilla postin pitää edelleen kulkea porolla.Saamenkielisen kirjallisuuden kustannustoiminta on Suomessa hyväntekeväisyyden varassa eikä kielen korkeampaa opetusta ole saatu aikaan. – – Tällä hetkellä kolmen pohjoismaan alueella on käytössä kolmenlaista ortografiaa. Oikeinkirjoitusseikat ovat kuuma asia saamelaisten ja kielimiesten keskuudessa. – – ”Lappalaista eipääse lähelle, ellei osaa hänen kieltään. Koko saamelaiskulttuuri, jää ulkokohtaiseksi kieltä taitamattomalle. On erittäin typerää, että Suomella on oma ortografiansa janaapurimailla omansa. Parasta, jos olisi vain yksi kirjoitustapa”, sanoo saamenkielenopettaja Heikki Hyvärinen.Enontekiöllä saamenkieli on koulussa ylimääräisenä, vapaaehtoisena aineena, sillä kunnanvaltuustossa äänin 16–l sitä ei pidetty tarpeellisena otettavaksi opetusohjelmaan.Valtuustossa on yksi saamelainen.Hetan koulun kaikki 14 saamelaislasta opiskelevat äidinkieltään ylimääräisenä ja innostus opiskeluun on Hyvärisen mielestä hyvä.reittipurjehdukset Leningradiin Kotkasta ja Lappeenrannasta alkoivat tiistaina, jolloin neuvostoliittolainen matkustaja-alus Saimaa lahti kevään ensimatkalle Kotkasta Leningradiin.Saimaa purjehtii Kotkan–Lappeenrannan–Leningradin reittiä elokuun loppuun saakka.HS