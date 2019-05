Historia

Tietyöläiset tekevät työtä henkensä uhalla

HS 22.5.1969

Yleisillä

Näyttelijä hävisi korvausvaatimusjutun

Näyttelijä

Bang & Qlufsen aloitti Suomessa

”Emme

Puolassa tehtyjä Fiateja Suomeen

Puolassa

Schüllerille tukea Ruotsista

Erik Schülller

Alastomuusohjeet ammattiyhdistykseltä

Amerikkalaisten

Savukkeista varoitetaan USA:n tv:ssa

Washington, 21.5. (Reuter)

Heinäkuun

maanteillä työtään tekevät asvalttityöntekijät ovat jatkuvassa hengenvaarassa.Työturvallisuuslainsäädäntö on puutteellinen, yksityiskohtaisia turvallisuusmääräyksiä ei ole. Suojaliivien ja -vöiden käyttö on vapaaehtoista ja kunkin harkintaan perustuvaa.Myöskään kalusto ei ole aina suojavärein maalattua. Työntekijät ovat lisäksi alttiita liikennetapaturmille autoilijoiden holtittomien ohitusten vuoksi. – –Valtion sosiaalipoliittisen tutkimusosaston tekemien tilastojen mukaan on vuoden 1968 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä tietyömailla sattunut yhteensä 6263 tapaturmaa.Ville-Veikko Salmisen aikakauslehteä vastaan nostama julkista herjausta koskeva korvausvaatimuskanne hylättiin Helsingin raastuvanoikeudessa keskiviikkona.Oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että lehden kirjoituksesta olisi aiheutunut vahinkoa näyttelijä Salmiselle.Hänet velvoitettiin korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 1.300 markalla.Salminen vaati 2.000 markan ”symbolista korvausta” aikakauslehti Hymyltä sen vuonna 1966 julkaiseman kirjoituksen vuoksi.Salminen katsoi, että kyseisessä haastattelussa oli häntä halventavia, perättömiä ja kunniaa loukkaavia huomautuksia ja väitteitä, jotka ovat haitanneet näyttelijän ammatin harjoittamista ja vähentäneet mainoskuvaustilauksia.tule Suomeen vain myydäksemme. Tulemme myös ostamaan”, sanoi tanskalainen radio- ja televisioalan yrityksen Bang & Olufsen A/S:n johtokunnan puheenjohtaja A. Olufsen yhtiön suomalaisen tytäryhtiön avajaisissa.Yhtiöllä on tytäryhtiö myös Norjassa ja Ruotsissa.Johtaja Olufsenin mukaan yli puolet B & O:n käyttämistä styroflex-kondensaattoreista valmistetaan Suomessa. – –B & O:n televisioita, verkko- ja paristoradioita on valmistettu Suomessa aikaisemmin suomalaisella tavaramerkillä.kokoonpantuja Fiat 125-henkilöautoja aletaan myydä Suomessa. Ensimmäiset autot saadaan asiakkaille joulukuussa.Fiat 125p:n eli Polski Fiatin hinnasta käydään vielä neuvotteluja, mutta se pyritään saamaan huomattavasti halvemmaksi kuin alkuperäisen italialaisvalmisteisen.on saanut avoimen kirjeen Ruotsista asevelvollisuudesta kieltäytyvien keskusjärjestöltä.Järjestö ilmoittaa tukevansa Schülleriä ja toteaa työskentelevänsä samojen lakimuutosten puolesta, vaikka nykyinen ruotsalainen vastaava lainsäädäntö ei olekaan järjestön mielestä yhtä epähumaani kuin suomalainen.Järjestö pitää pahana epäkohtana sitäkin, että ”armeijaan sidotut” virkamiehet ratkaisevat, ketkä saavat palvella aseettomina.näyttelijäin ammattiyhdistys, Equity, on laatinut säännöt auttaakseen nuoria näyttelijättäriä päättämään, koska heidän on otettava vaatteet päältään.Säännöissä on viisi kohtaa:Ei alastomuutta avoimessa haastattelutilaisuudessa.Alastomuutta koe-esiintymistilaisuudessa ainoastaan, jos paikalla on ammattiyhdistyksen edustaja.Esiintyjää ei saa vaatia riisuutumaan koe-esiintymisen jälkeen.Esiintyjää ei sää vaatia osallistumaan sukupuoliyhteyteen harjoituksissa tai näytännössä.1. päivästä lähtien kaikkiin savukemainoksiin Yhdysvaltain televisio-ohjelmissa on liitettävä varoitus, että tupakointi voi tappaa.Määräys on kovin tähän mennessä ilmoitetuista yrityksistä vähentää tupakointia Yhdysvalloissa.Yhdysvaltain liittovaltion kauppatoimikunta ilmoitti vaativansa, että kaikkiin savukemainoksiin liitetään seuraava varoitus:”Savukkeiden polttaminen on vaarallista terveydelle ja voi aiheuttaa kuoleman syövästä, sepelvaltimosairaudesta, kroonisesta keuhkoputkentulehduksesta, keuhkonlaajentumasta ja muista sairauksista.”HS