Asiakkaita ei riitä enää iltatunneiksi

HS 23.5.1969

Apollon kuumoduli irtosi radalleen

Avaruuskeskus, Houston, 22, 5. (Reuter)

Apollo-10:n

Heyerdahlin lähtöpäivä tänään

Safi, Marokko, 22. 5. (AP)

Thor Heyerdahl

Yllytyskuulusteluja kymmenen päivässä

Keskusrikospoliisi

Protestiliike Härmän suurkunnan perustamista vastaan Alahärmässä

Vaasa, 22. 5. (LJK)

Vaasan

Martinlaaksossa valmiiksi 8 taloa tänä vuonna

Etelä-Vantaan

Kaasuvuoto yllätti kouluretkeilijät

”Hyvä,

viedään -mentaliteettia osoittaa helsinkiläisten pienkauppiaiden suhtautuminen pidennettyyn liikkeiden aukioloaikaan. Keskikaupungilla uskotaan, että jos kaupat saisivat olla auki kahdeksaan, ei kukaan viitsisi raahata ostoskasseja pitkiä bussimatkoja.Laitamilla ollaan varmoja, että perheenemännät ostavat keskikaupungilta, ettei tarvitse tehdä erillistä kauppamatkaa.Helsingissä ja sen ympäristössä tehty kiertohaastattelu osoitti, että suuret liikkeet hurraavat eduskunnan toisen käsittelyn läpäisseelle ehdotukselle. Varovaisemmat sanovat harkitsevansa ja kokeilevansa.Pienistä liikkeenomistajista juuri kukaan ei usko hyötyvänsä siitä, että uuden lain mukaan kauppa saisi olla auki täydet kaksitoista tuntia eli aamukahdeksasta iltakahdeksaan.– –Rouva Zaida Luodonsalmi Lundgrenin kaupasta Malmilta kertoi, että lähellä asuvat kotirouvat haluavat saada päivällisen valmiiksi jo viiden tienoissa, kun perheenpää tulee työstä.”Yhteen aikaan piti kaupat avata seitsemältä, jotta asiakkaat ehtivät saada tuoretta maitoa aamupuuronsa kanssa. Kokeilimme sitä viikon, mutta maito ei edes ehtinyt tänne seitsemäksi.””Kaljaahan asiakkaat saattaisivat käydä illallakin hakemassa, mutta siitä ei saa penniäkään liikevoittoa”, hän lisäsi.kuumoduli irtautui torstai-iltana majesteetillisesti komentoaluksestaan laskeutuakseen vaaralliselle ja ratkaisevalle koelennolleen vain 15 km:n päähän kuun pinnasta. Kuumoduli kiertää kahdesti kuun ja palaa noin kahdeksan tunnin lennon päätteeksi komentoaluksen luokse.Hyönteistä muistuttava kuumoduli Ressu ja komentoalus liukuivat erilleen kuun takapuolella. Alukset tulivat taas maavalvonnan näkyviin kuolleesta kulmasta noin 10 metrin päässä toisistaan.Kuumoduli vie astronautit Tom Staffordin ja Eugene Cernanin lähemmäksi kuuta kuin kukaan on ollut. Kuumodulia ei ole aikaisemmin kokeiltu sen oikeassa ympäristössä, joten koe on ratkaiseva tulevien kuulentojen kannalta.ja hänen vuosimallia 3.000 ennen Kristusta oleva papyrusveneensä lähtevät purjehdukselleen Atlantin yli perjantaina.Heyerdahl, joka ei ole kertaakaan kokeillut 15 tonnia painavaa alustaan, myöntää, ettei hän tiedä, miten sitä pitää ohjata. ”Se toimii kyllä täydellisesti”, hän sanoo.”Muinaiset egyptiläiset hoitivat kaikki koepurjehdukset tuhansia vuosia sitten. Meidän on vain seurattava heidän ohjeitaan ja kaikki menee hyvin, tarvitsemme vain hiukan aikaa ja onnea.”Heyerdahlin vene, jolle annettiin nimi Ra egyptiläisten auringonjumalan mukaan, rakennettiin pyramidien luona Egyptissä.on kuulustellut tähän mennessä yli 50 aseista kieltäytymiseen yllyttänyttä henkilöä. Kuulustelut jatkuvat kolmen kuulustelijan voimalla noin kymmenen kuulustelun päivävauhtia.Rikospoliisista kerrotaan, että kuulusteluja jatketaan nykyisellä vauhdilla, kunnes kaikki yllytyskirjelmän allekirjoittajat, noin 500 henkilöä, on kuulusteltu.Kuulustelujen läpivieminen kestää kesäkuun loppupuolelle. Vasta kuulustelujen jälkeen päätetään mahdollisista syytteiden nostamisista.läänin kuntauudistustoimikunnan lopullinen lausunto, jossa mm. Alahärmän ja Ylihärmän kunnat ehdotetaan yhdistettäväksi Härmän uudeksi suurkunnaksi, on aiheuttanut protestiliikkeen ja 200 auton karavaanissa ajoi torstaina noin 600 alahärmäläistä, eli lähes 20 prosenttia kunnan kaikista äänioikeutetuista Vaasan lääninhallitukseen.Kuntauudistustoimikunnalle osoitetussa kirjelmässä vaadittiin Alahärmä säilytettäväksi itsenäisenä ja vastustettiin Härmän suurkunnan perustamista.Tueksi esitettiin mielipidetutkimus, jossa vain 1,25 prosenttia kunnan asukkaista hyväksyy kuntauudistustoimikunnan ehdotuksen.kaupunkiyksikköön kuuluvan Martinlaakson ensimmäiset kahdeksan kerrostaloa valmistuvat ensi syksyn aikana. Valtion lainoittaman ja kovan rahan tuotannon hintataso on suunnilleen sama, se vaihtelee 700 ja 950 markkaan neliöltä.Ohjelmaan kuuluu myös asunto-osuuskuntatalo, jonka asukkaat valitaan vuokrataloja koskevien tulorajojen perusteella. Ennakkotietojen mukaan on toiveita rautatiestä vuonna 1974.ettei ole neljääkymmentä ruumista”, sanoi lääkäri, kun Meilahden sairaalaan tuotiin torstaina 18 Lauritsalan kansalaiskoulun kahdeksannen luokan oksentelevaa, pyörtyilevää ja velttoa tyttöoppilasta.He saivat kaasumyrkytyksen yöllä nukkuessaan Bulevardi 29:ssä sijaitsevan Teknillisen oppilaitoksen tiloissa olevassa retkeilymajassa Helsingissä.”Asia on lähinnä tuuletuskysymys”, todettiin opiston suojat valtiolta tilapäiseksi retkeilymajaksi vuokranneesta Koulumatkailutoimisto Oy:stä. Kaasulaitos totesi: ”Pihalla kulkeva kaasujohto oli mennyt poikki, jolloin kaasu pääsi kaapelikourua myöten huoneistoon.”Kaasulaitos on suunnitellut kuutisen vuotta sitten erityisten kaasunhaistajakoirien hankintaa, mutta asia jäi.HS