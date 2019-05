Historia

Luokkaretkeläisille ala-arvoisia yömajoja

HS 24.5.1969

Koululaisten

Ilon päivä 15 442:lla nuorella

Tytöt ja pojat

E-välineitä postitse Väestöliitosta

Väestöliitto

Teellä on yhä vankka asema Englannissa

Tee

”Punalipun” koulun lippusalkoon vetänyt sai jälki-istuntoa

Jyväskylä, 23. 5. (MV)

Punaisen

kevätretkiä väitetään tarpeettomiksi sen vuoksi, että matkusteleminen on nykyään yleistä ja perheittäinkin liikutaan jopa ulkomailla asti. Tätä käsitystä eivät retkeläiset itse eivätkä heidän opettajansa pidä oikeana.Jos retki valmistellaan huolellisesti, sen anti on runsas ja monipuolinen. Mutta Helsingin tarjoamat majapaikat saavat huonon arvosanan.Suomenlinnan lautalta purkautuvasta koululaisjoukosta löytyi myös opettaja E. O. Pyhäläinen, joka kysyi, ovatko helsinkiläiset käyneet esimerkiksi Leivonmäessä, siellä Päijänteen rannoilla.Pyhäläinen oli tuonut sieltä Helsinkiin koulunsa viides- ja kuudesluokkalaisia, joista 60% näki pääkaupungin ja aavan meren ensimmäisen kerran. – –Eikä retkelle lähtö ollut mutkaton asia. Retken kustannusarvio nousi 2.000 markkaan (31 oppilasta), mutta kaikkea rahaa ei otettu vanhempien kukkarosta. Oppilaat keräsivät jätepaperia toimittivat ja tekivät luokkalehtiä ja myivät ne.Alun perin päätettiin, että retkelle lähtevät kaikki tai ei kukaan.Pyhäläisen mielestä majoituksen järjestäjä lupaa sellaista mitä ei ole saatavissa.Kun retkeläiset tulivat majapaikkaansa he näkivät suuren salin nurkassa pinon patjoja, peitteitä ja lakanoita. Lasten piti itsensä tehdä vuoteet. Sitä paitsi yösija on hyvin levoton.ovat tasapäisiä tiedoiltaan, taidoiltaan ja myös onneltaan, jos mittana pidetään tämän kevään kuuden laudaturin ylioppilaita. Heitä oli ennätysmäärä eli 221. Viime vuonna vastaava luku oli 163 ja sitä edellisenä vuonna 171.Kuuteen ”ällään” yltäneistä oli tyttöjä 109 ja poikia vain kolme enemmän eli 112. Lakki hyvän jatkon toivotuksin ojennetaan kaikkiaan 15 442 nuorelle. Kirjoituksiin oli ilmoittautunut 18 081 kokelasta.aloittaa ensi maanantaina laajan kondomien postimyynnin. – – Kondomit myydään maahantuontihinnalla ja myyntiin on useita syitä. Väestöliitto katsoo, ettei yhteiskunta tue liiton neuvolatoimintaa, riittävästi.Kondomimyynnillä on tarkoitus kerätä varoja neuvolan avaamiseen mm. Oulussa ja Lappeenrannassa.Myynnillä on myös tarkoitus muuttaa ihmisten asennetta entistä myönteisemmäksi ehkäisykeinoja kohtaan.Väestöliitto on tutkimuksissaan havainnut, etteivät eräät apteekit myy ollenkaan kondomeja, ja eräät kunnanlääkärit ja jopa gynekologitkin kieltäytyvät antamasta ehkäisyvalistusta.Tämä on eräs syy postimyyntiin ja valistuksen jakamiseen.Väestöliitto on jo aiemmin myynyt ja tuonut maahan passareja, joten tällainen toiminta ei ole uutta. Liitto myy vain parhaaksi havaittuja tuotteita. Liiton myyntiin tulevat laadut maksavat 4–6 markkaa tusina.on edelleen ylivoimaisesti suosituin juoma Englannissa. Äskettäin valmistuneen tutkimuksen mukaan 83 prosenttia englantilaisista perheenäideistä ostaa paketin teetä viikossa.Englantilaisten juomaa teemäärää ei tutkimuksessa selvitetty, mutta tutkijat antoivat ymmärtää, että kulutus on korkeinta maailmassa.Teen pahin vihollinen on kahvi, jonka suosio on lisääntynyt tasaista vauhtia. Toistaiseksi vasta 33 prosenttia perheenäideistä ostaa kahvipaketin viikossa. (UPI)nailontakin vetäminen koulun lippusalkoon ja Kansainvälisen laulaminen koulun pihalla aikaansai hämminkiä Viitaniemen yhteiskoulussa Jyväskylässä.Palkalle häivytettiin laulua kuuntelemaan myös poliisit.Lipputankoon takkinsa vetänyt yläluokan oppilas sai kahden tunnin jälki-istunnon ja laulajat otettiin puhutteluun. Poliisi piti oman kuulustelunsa.HS