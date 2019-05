Historia

Helsinki jännitti 460 pisteen voiton Tukholman jousiampujista

HS 27.5.1969

Helsinki

Hyväkuntoiset astronautit huippunopeudella maaliin

Houston, 26.5. (DPA)

Amerikkalaiset

Kuukävely aikaisintaan 21. päivänä heinäkuuta

Kymmenvuotisen

Myötätuuli ja alkuvaikeudet saattelivat Ran matkaan

Safi, Marokko, 26. 5. (UPI)

Norjalainen

Trudeau, värikäs pääministeri

Pierre Elliot Trudeau

”Tulevaisuudessa nykykoulua verrataan peukaloruuviin”

Minkälaisia

Keijo Rosberg SM-kärjessä

Iisalmi, 26. 5. (STT)

Keijo Rosberg

Vielä kerran voi

Olettaisin

oli jälleen parempi Tukholman jousiampujia helluntaina käydyssä kaupunkiottelussa.Maastoammunnassa lauantaina Inkoon maastossa Tukholma tosin pääsi 16 pisteen johtoasemaan, mutta sunnuntaina Ruskeasuon tauluammuntakentällä helsinkiläiset ottivat eron monikymmenkertaisesti takaisin ja kokonaisvoitto oli Helsingin pistein 7882–7422 eli 460 pisteen erolla.Tämänkertainen kaupunkiottelu saatiin käydä mitä loistavimmissa olosuhteissa ja tulostasokin oli melkoinen.astronautit Thomas Stafford, Eugene Cernan ja John Young saapuivat maanantaina takaisin maapallolle kahdeksanpäiväiseltä kuunympärysmatkaltaan, joka samalla oli kenraaliharjoitus ennen varsinaista kuun valloitusta.Tarkalleen suunnitelmien mukaan avaruusaluksen komentokapseli, josta hieman ennen ilmakehään saapumista oli laukaistu irti huoltomoduli, loiskahti hieman ennen aamunkoittoa paikallista aikaa Tyyneen valtamereen lähelle Yhdysvalloille kuuluvia Samoa-saaria.Apollo-kapseli putosi vain viiden kilometrin päähän amerikkalaisesta tukialuksesta Princetonista, josta lähteneet helikopterit olivat hetkessä paikalla.Apollo-10:n laskeutumista oli edeltänyt vaikea operaatio.Kapselin nopeus oli kiihtynyt koko ajan maapalloa lähestyttäessä, ja ilmakehään saapuessaan avaruusalus kiiti jo 40 000 km:n tuntinopeudella.Ennen Staffordia, Cernania ja Youngia ainoastaan Apollo-8 -astronautit olivat palanneet maapallolle yhtä suurella nopeudella.Erittäin tarkasti saapui Apollo-10 kapeaan takaisintulokäytävään, joka yksin takasi astronauteille turvallisen laskeutumisen.Jos kapseli olisi palannut takaisin liian loivassa kulmassa, se olisi kimmonnut takaisin avaruuteen.avaruuslennon suurhetki on koittamassa.On kysymys vain tuokiosta, kun ihminen ensi kerran astuu vieraalle taivaankappaleelle.Ennakkosuunnitelmien mukaan se tapahtuu maanantaina heinäkuun 21. päivänä Suomen aikaa klo 7.10.Maailman seuratessa televisiosta astronautti Armstrong laskeutuu silloin kuumodulin tikkaita kuunpinnalle.Armstrong tutkii 40 minuuttia kuuta yksin Hiljaisuuden meren lounaiskulman tasanteella.Sitten tämän 39-vuotiaan koelentäjäveteraanin seuraan liittyy eversti Aldrin.Kuumoduli eli laskeutumisalus on saapunut kuunpinnalle jo sunnuntai-iltana 20. pnä heinäkuuta.Miehistö lepäilee ja valmistelee oleskelua kuun kamaralla yhdeksän tuntia.tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl joutui papyruslaivansa Ran kanssa vaikeuksiin heti ensimmäisenä purjehduspäivänä.Huolimatta hyvästä purjehdussäästä ja myötätuulesta Ran peräsin murtui sunnuntai-iltana.Heyerdahl käyttää yhtä airoa tilapäisperäsimenä ja on nostanut pikkupurjeen veneen perään alusta tasapainottamaan.Ralla sunnuntai-iltana vieraillut ranskalainen kustantaja Jacques Artaug välitti Ran ongelmat mantereelle.Artaug kertoi yhden Ran miehistöstä olevan merisairaana ja muiden huolissaan aluksen ohjaamisesta.Ainoa vilpittömän iloinen matkustaja oli miehistön maskotti, viisikuukautinen Safi-apina.on erikoinen poliittinen persoonallisuus.Virallisissa tilaisuuksissakin hänellä saattaa olla päällään hiukan rypistynyt valkoinen puku ja Escot-hattu.Ennen tuloaan Kanadan pääministeriksi Trudeau ajeli ympäri Ottawaa sinisessä urheiluautossa ja esiintyi kerran parlamentin toimistossaan päällään kesäpaita, farmarit ja sandaalit.Kun hänet valittiin hallitukseen 1967, entinen pääministeri Lester Pearson huomautti vakavasti, että hänen suojatillaan oli solmio sinä päivänä.”Ja myös kengät”, lisäsi siihen eräs virkaveli.Kukaan aikaisemmin Sussex Drive 24:ssä asuneesta pääministeristä ei edes kaukaisesti muistuta Trudeauta.Pääministerin asunto on nykyisin elegantti koti, missä Trudeau tarjoaa illanistujaisia taiteilijoille, liikemiehille ja ystävilleen.Montrealista kotoisin oleva Kanadan ranskalainen Trudeau on 49-vuotias poikamies ja tapaa itseään puolta nuorempia kaunottaria.Trudeau sanoo ”alituisesti” ajattelevansa avioliittoa, mutta ”tytöt muuttuvat ainakin tunnin väliajoin”.koulut ovat neljännesvuosisadan päästä?Todistukset ovat pelkkä muisto vain, kielenopetuksessa käytetään satelliitteja, tietokoneet antavat yksilöllistä opetusta, oppilaat käyvät luokkaretkillään eksoottisissa paikoissa ja opettajat poikkeavat nykyisistä yhtä paljon kuin Twiggy neljännesvuosisata sitten eläneestä opettajasta.Nämä ovat Yhdysvaltain kansallisen kasvatusliiton ennusteita.Äskettäin julkaistun laajan raportin mukaan kouluissa nykyisin vallitseva kurinalaisuus katoaa.Samoin käy tarkoille tuntimäärille ja opetusajoille.”Luokkasysteemi katoaa myös kokonaan. Neljännesvuosisadan kuluttua nykyistä luokkajärjestelmää pidetään mahdollisesti vanhan ajan peukaloruuviin verrattavana kidutusvälineenä”, raportissa sanottiin.johtaa Formula K alle 100 cm³ luokan autokilpailun SM-kilpaa Oulun ja Iisalmen osakilpailujen jälkeen.Hänellä on koossa 19 pistettä.Toisena on Antero Lindqvist 15 p, kolmantena Heikki Korpijaakko 13 p, neljäntenä Jaakko Korpijaakko 7 p.Ruotsin Ossi Gustafsson sijoittuu näiden kilpailujen jälkeen viidenneksi 3 pisteellä.voin kuuluvan täydellisimpiin eläimistä saataviin ravintorasvatuotteisiin.Voi on voidetta terveelle ja sairaalle sydämelle.Lapsille riittävä määrä voita hapanleivän päällä pitää puutostaudit loitolla.Suomalainen talonpoikainen ruokavalio: kokomaitoa, lihaa, perunoita, juureksia ym. on täydellinen, ei siitä puutu mitään, jos siihen vielä lisätään kotitekoinen mallas-imeläjauhokalja.Kotitekoisessa voissa on hieno aromi, onko se sitä vitamiinia vai mitä lienee.Siirtyessämme maalaisvoin käytöstä meijerivoihin huomaamme, että meijerivoista puuttuu selvästi aromi.Täällä arktisen ilmaston rajamailla ei kunnolla tulla toimeen ilman ravintorasvoja.Arktisilla alueilla, Grönlannin ja Alaskan alkuasukkaiden ja sinne asettuneiden keskuudessa on aika ajoin likipitäen puolet liharavinnon painomäärästä erilaisia eläinrasvoja pääosan ollessa mursun, hylkeen ja valaan lihatuotteita. E. O.HS