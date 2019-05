Historia

Nuoret lupaukset valaisevat moottoripyöräilymme tulevaisuutta

HS 28.5.1969

Vauhti

Kennedy jäämässä yksin arvostelemaan taktiikkaa

Washington, 27.5. (UPI)

Senaattori

”Miehet harvinaisen raittiita ja terveitä”

Oulu, 27.5. (MS)

”Harvinaisen

Reagan ja professorit avoimella sotajalalla

Los Angeles, 27.5. (New York Times)

Joukko

Delonille tuomio

Rooma, 27.5. (AFP)

Ranskalainen

moottoripyöräurheilun eri radoilla on kasvanut kesän lähestyessä huimasti. Avauskamppailut on suoritettu kaikissa lajeissa.Maaradalla ja trialissa on jopa kilpailtu maaottelun merkeissäkin. Kansainvälisillä radoilla ovat TT- ja motocrossmiehemme puolustaneet värejämme.Kotimaan kilpailujen ilonaiheita ovat taas olleet nuoret lupaukset, jotka varsinkin TT-ajossa ovat rynnistäneet voimalla kärkeen. – –Moottoripyöräurheilun kuninkuuslajissa eli TT:ssa on käyty kahdet peijaiset soralla SM-ajojen merkeissä.Kevään tähdenlento on eittämättä Konneveden 18-vuotias koululainen Ilkka Heinäaho, joka johtaa kahden kilpailun jälkeen täysin pistein alle 250 ksm:n luokkaa. Jyväskylän Ilpo Saari ja Turun Jarno Saarinen ovat tosin antaneet hänelle tiukkaa vastusta.Edward Kennedy edustaa käytännöllisesti katsoen yksin amerikkalaisten Vietnamissa käyttämää taktiikkaa arvostelevaa kantaa Yhdysvaltain senaatissa.Kennedy kärjisti arvosteluaan viime viikolla ottaessaan esille ”Hampurilaiskukkulan” verisen taistelun ja luonnehtiessaan sitä ”järjettömäksi ja vastuuttomaksi”.Yksikään edustaja ei ole tukenut häntä senaatissa. Vieläpä kyyhkytkin ovat olleet hiljaa ja todenneet löytäneensä toivoa presidentti Nixonin kahdeksan kohdan rauhansuunnitelmasta.Maanantaina ei kukaan puolustanut Kennedyä muiden senaattorien aloittaessa häntä arvostelevat puheenvuoronsa.Senaattorit Margaret Chase Smith, John G. Tower ja Harry Byrd Jr., arvostelivat puheenvuoroissaan demokraattisen puolueen piiskuria. Margareth Smith ei maininnut Kennedyä nimeltä, mutta hänen puheestaan kävi selvästi ilmi, ketä hän tarkoitti todetessaan, ettei kritiikki edistä mitään hyödyllisiä pyrkimyksiä.Hän asetti kyseenalaiseksi, oliko viisasta arvostella Yhdysvaltain strategiaa hetkellä, jolloin Nixon ”pyrkii taistelujen lopettamiseen lujuudella ja kärsivällisyydellä...”raitis ja epätavallisen terve.” Näillä oivallisilla mainesanoilla kuvattiin tiistaina kertausharjoituksiin saapunutta 850-miehistä reserviläisjoukkoa Oulun Hiukkavaaran maastossa.Jo kenttälounaan aikana tehtiin havainto, että ainoastaan pari miestä oli eksynyt maastoon. Ja siihen maastoon kelpasi eksyä; aurinkoinen männikkö oli sulatellut lumensa ja tarjosi maastopukuiselle reserviläiselle mainion olopaikan. – –Niin ikään vain kaksi miestä aloitti kertausharjoitukset kasarmialueen putkasta käsin. Syy ”huonepalveluun” oli se, että miehet olivat yrittäneet Alkon myymälään maastopuku yllään.”Tavallisesti kertausharjoitusten alkutarkastuksessa on löydetty parikymmentä viinapulloa. Liekö pyhien läheisyys syy siihen, että nyt löytyi vain pari”, myhäili harjoitusten johtaja, everstiluutnantti T. Savisalo.”Olen jo ehtinyt tarkastaa 200 miestä, ja vain viisi on palautettu siviiliin. Kunto on näillä miehillä harvinaisen hyvä.”Berkeleyssä sijaitsevan Kalifornian yliopiston professoreita tapasi viime viikolla kuvernööri Ronald Reaganin esittääkseen vastalauseensa kansalliskaartin käyttämisestä ylioppilasmellakoiden tukahduttamiseen.Tuohtuneet professorit väittivät, että Reaganin kovan linjan taktiikka oli kiihdyttänyt väkivaltaisuuksia Berkeleyssä.Kriisi alkoi, kun opiskelijat yrittivät tehdä yliopiston omistamasta maapalasta ”kansan puiston”.Kuvernöörin ilme jäykistyi sitä mukaan kun professorit kävivät äänekkäämmiksi ja suorasanaisemmiksi.Lopulta hän löi nyrkkiä pöytään ja huusi eräälle parrakkaalle professorille: ”Olette valehtelija.” Tällä lavalla hoidetaan Kalifornian yliopiston asioita nykyään.elokuvanäyttelijä Alain Delon ja kaksi hänen ystäväänsä tuomittiin Roomassa tiistaina poissaolevina neljäksi kuukaudeksi vankeuteen osallistumisesta nyrkkitappeluun erään italialaisen valokuvaajan kanssa viime maaliskuussa.Jos Delon ja hänen ystävänsä astuvat Italian maaperälle, heidät vangitaan heti, ilmoitti oikeus.Välikohtaus sattui, eräässä Rooman ravintolassa 26. maaliskuuta, kun Delon kielsi ottamasta itsestään valokuvaa syödessään.Seuranneessa tappelussa valokuvaajan filmi ryöstettiin ja hänen kameransa rikottiin.HS