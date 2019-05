Historia

Liikunnan riemua stadionilla

HS 29.5.1969

Karamellipaperit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi ja Salama sulautuvat yhteen

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Izvestija Nato-Norjan kimpussa

Moskova, 28.5. (STT)

Neuvostoliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennonien rauhan vuode Montrealissa

Beatle

lentelivät radalle ja popcorniakin valui ruohomatolle keskiviikkona Helsingin stadionilla helsinkiläiskoululaisten juostessa kilpaa niin maastossa kuin sileälläkin.Taisteltiin Helsingin Oppikoulujen Urheiluliiton maasto- ja viestijuoksun mestaruuksista. Hurjasti kiljuva huutosakki innosti Pohjois-Haagan yhteiskoulun oppilaita näyttämään, että heidän koulunsa edelleenkin on juoksijoitten oppilaitos.Pohjoishaagalaiset veivät metelin säestämänä viestijuoksun kiertopalkinnon kolmannen kerran koulunsa lasikaappiin, niihin se nyt lopullisesti jäikin. Joukkuevoittoja kertyi Pohjois-Haagalle kolme kappaletta.Erikoisena lajina olivat mukana ”sukkulaviestit”, joissa koulujen joukkueet veivät viestiä 60 m:n osuuksin paljain jaloin pitkin stadionin ruohomattoa. ”Henkilökohtaisina kilpailuina juostiin poikien A- ja C-sarjan maastojuoksukilpailut.A-sarjassa huohotti ensimmäisenä maaliin Tapiolan yhteiskoulun Esa Vaittinen ja C-sarjassa Maunulan yhteiskoulun Heikki Taimisto.suuryhtiön syntymistä vakuutusalalle merkitsee keskiviikkona lopullisesti hyväksytty yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on saattaa maan kaksi suurinta alan yrittäjää Suomi ja Salama saman katon alle vuoden 1974 loppuun mennessä.Uuden yhtiön nimeksi tulee Suomi-Salama.Suomi-yhtiö ja Salama ovat maan kaksi suurinta henkivakuutusyhtiötä. Niissä voimassa olevien vakuutusten luku oli viime vuoden lopulla yli miljoonan.hallituksen äänenkannattaja Izvestija liittyi keskiviikkona Norjaa viime aikoina arvostelleiden neuvostoliittolaisten sanomalehtien joukkoon.”Norjan taantumukselliset piirit tekevät kaikkensa vaikuttaakseen nuorison mielipiteeseen”, kirjoitti Izvestija.Lehti totesi Norjan joukkotiedotusvälineiden propagandan estäneen Norjan Nato-jäsenyyden vastustajia saamasta jalansijaa maassa. ”Sanomalehtien sivuilla, television kuvaruudussa, elokuvissa ja radiossa tehdään lakkaamatta propagandaa Naton ja varsinkin Yhdysvaltojen voiman puolesta”, sanottiin kirjoituksessa.Nuorison keskuuteen yritetään kylvää vastahakoisuutta Neuvostoliittoa kohtaan luonnehtimalla sitä ”hyökkääjäksi” ja Yhdysvaltoja ”pelastajaksi”, kirjoitti lehti.John Lennon ja hänen japanilainen vaimonsa Yoko Ono hieroivat tiistaina rauhaa maailman kanssa paneutumalla vuoteeseen. Tällä tavoin alkoi seitsemän päivän ”bed-in” eli vuoteistuminen, joka liittyy Lennonin henkilökohtaiseen ristiretkeen maailmanrauhan puolesta. Ajatus on yksinkertainen, kuten hän selitti: ”Jos jokainen pysyisi vuoteessa viikon, ei ketään tapettaisi.”Heidän oleskelunsa montrealilaisessa loistohotellissa oli kuitenkin kaikkea muuta kuin rauhallinen, sillä kiihtyneet valokuvaajat ja lehtimiehet piirittivät heidän parivuoteensa, etsivät yhä parempia kuvakulmia ja ahdistelivat kysymyksillä partaista Beatles-filosofia.– Vastustan väkivaltaa, piste, Lennon selitti täysin rauhallisena, antamatta hyörinän häiritä itseään. Intialainen musiikki soi taustalla Johnin selostaessa vuodefilosofiaansa.Hän oli pyytänyt Kanadan pääministeriä Pierre Trudeauta osallistumaan petiprotestiin, mutta ministeri ei ottanut kutsua vastaan. Tosin hän oli maininnut pitävänsä Lennonia hyvänä runoilijana ja mielellään tapaavansa hänet. Lennonien audienssi Montrealin lehtimiehille päättyi klo 22, minkä jälkeen pariskunta arvattavasti vetäytyi raskaasta päivätyöstä uupuneena vuoteeseensa nukkumaan. (Reuter)HS