Historia

Sadattuhannet nuoret onnentoivotuksin kesään

HS 31.5.1969

Sadattuhannet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vientivotkalle suunnitellaan uutta pulloa

Vientivotkalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaunotar kalliolla ja Palmu pian purkissa

”Vodkaa

Jukolan kylän komeaan porttiin viimeinen naula viestin aattona

Vammala, 30.5. (Heikki Kymäläinen)

Jukolan

kansakoululaiset, kansalaiskoululaiset, oppikoululaiset ja ammattikoululaiset pamauttivat pulpetinkannet kiinni jo perjantaina ja lähtivät kesälaitumille.Päättäjäisjuhlia jatketaan monissa kouluissa vielä lauantaina. Uudet ylioppilaat saivat ruusunsa perjantaina.Pienet lastentarhalaiset ja leikkikoululaiset aloittivat isoja koululaisia aikaisemmin kevätjuhliensa vieton, ja näinä päivinä on moneen kotiin saatu muistoksi talven aikana tehtyjä pikkuisten omia käsitöitä ja piirustuksia.Perjantaina illalla uusien ylioppilaiden onni purkautui heidän omissa juhlissaan.Näinä päivinä myös ilmoittaudutaan uusiin oppilaitoksiin mm. lauantaina oppikouluihin. Sisäänpääsykokeet jäävät ensi viikkoon.Kaikkiaan 783 000 kansakoululaista, kansalaiskoululaista ja oppikoululaista, joista yli 15 000 sai ylioppilastodistuksen, hajoaa nyt kesän viettoon: töihin tai vaan lepäämään ainakin aluksi.Ammattikoululaisia oli eri puolilla Suomessa päättäjäisjuhlissaan kaikkiaan 166 koulussa yli 40000, heistä Helsingissä noin 3000.suunnitellaan uutta ulkoasua. Nykyisestä sileäpintaisesta poiketen pullosta tulee rosokylkinen. Harjoitelmissa vain nimilapun kohdalla lasi on sileä.Vientipullon suunnittelu on uskottu taiteilija Tapio Wirkkalalle yhteistyössä Alkoholiliikkeen kanssa.Uuden pullon ilmestyminen markkinoille on vielä epävarmaa. Asian ratkaisee lähinnä pullon hinta, kerrottiin Alkosta. Sarjavalmistuksesta huolimatta se voi tulla kalliiksi.Uutta votkapulloa on ajateltu lähinnä vientiin ja sittenkin se saattaa hintansa vuoksi jäädä ”ylellisyysmyyntiin” ja lahjaesineeksi.Pullo täytetään nykyisellä valmisteella.Suunnittelun jälkeen pullo siirtyy Iittalan lasitehtaalta Karhulaan sarjatuotannossa kokeiltavaksi. Uuden muotoilun vuoksi automaattikoneissa saattaa esiintyä vaikeuksia.Malliin on suunnitteilla myös tyyliin sopivat lasit., komisario Palmu” -elokuvan kuvaukset ovat päättymäisillään, filmiryhmä on viipynyt tiiviisti viimeiset kolme päivää Kalastajatorpan maisemissa, jossa on mm. ikuistettu baaritunnelmia.Välillä on myös lennelty helikopterilla sekä kuvattu kohtauksia tv-studioissa ja Kesäkadun toimistoissa. Lopullisesti filmin kuvaukset päättyvät kesäkuun puoliväliin mennessä. Ensi-ilta on syyskuun alkupuolella.Ohjaaja Matti Kassilan johtama filmiryhmä vieraili myös komisario Palmun merkeissä Moskovassa. Filmin kuvaaja on Esko Nevalainen ja b-kuvaajana on Jussi Laine.Tällä kertaa Jopi Rinne esittää jo eläkkeellä olevaa komisario Palmua, joka Maigret’n ja muiden maailmankuulujen virkaveljiensä tapaan kiskaistaan jälleen mukaan poliisitehtäviin ja saa tilaisuuden osoittaa, ettei ikä ja eläkeläisyys ole miehestä vienyt terästä, vaan Palmu on yhä pätevä, tavallaan jopa päihittämätön.Sen joutuvat toteamaan jälleen kerran myös hänen entinen apulaisensa nyttemmin virkauralla korkealle noussut Matti Ranin ja ravintolan omistajaksi tullut Leo Jokela.Selvitettäväksi joutuvaan visaiseen murhajuttuun sotkeutuvien tai epäiltyjen henkilöiden työn laadusta johtuu, että elokuvan tapahtumat sijoittuvat runsaasti show-maailmaan ja televisio-esiintyjien keskuuteen.Uusien tyttöjen joukossa esittää Anna-Leena Mäki-Penttilä tv-scriptaa, joka toimii myös Palmun apulaisena, Inga Sulin iskelmälaulajatarta – jonka esitys Kalastajatorpalla näinä aamuina keskeytettiin hurjaan gangsterien takaa-ajoon.Marjatta Lindahl on filmissä entinen tv-kuuluttaja, nyttemmin vuorineuvoksetar ja tumma Liiga Kovanko salaperäinen slaavitar, jonka laatua ei hevin paljasteta sivullisille.kylä on valmis vastaanottamaan veljeksensä ja myös Venlansa lauantaina alkavaan XXI Jukolan viestiin.Kilpailun monitoiminen johtaja Onni Kallio naulasi perjantai-iltana viimeisen naulan Jukolan kylän komeaan porttiin.Onni Kallio vakuuttaakin, että kaikki on valmista, kun kilpailun lähtölaukaus pamahtaa lauantaina kello 23.Onni Kallio seurueineen on viettänyt viimeiset pari viikkoa tiiviisti Jukolan kylänsä parissa. Vielä perjantainakin satakunta miestä viipyi viimeistelytöissä aina puoleen yöhön saakka.HS