Historia

Apollon kuvat ovat ”uusia ja jännittäviä”

New York, 29.5.1969 (New York Times)

Ensimmäiset

Kristillinen liitto lähtee vaaleihin

Suomen

Alkoholin kulutus kasvoi 50 prosenttia

Viidelläkymmenellä

Autojen myyntiluvut kaksinkertaistuneet

Autojen

Vanha Tarmo viimeisellä matkallaan

Vanha

Vaellus Jukolan kylään alkanut

Jälleen

Poliisi opasti hirviä Haagassa

Emon

Sukellusvene epäilyttää Loch Nessin tutkijoita

Drumnadrochit, Skotlanti (UPI)

Hirviönmetsästys

Apollo-10:n lennolla otetut värielokuvat ja valokuvat, jotka Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus Nasa keskiviikkona julkaisi, eivät sisältäneet ilmeisesti mitään yllätyksiä, jotka voisivat vaikuttaa kesäksi suunniteltuun kuuhun laskeutumiseen.Houstonin avaruuskeskuksen geologi tri John Dietrich sanoi kuitenkin monien kuukuvien olevan ”uusia ja jännittäviä”, erityisesti muutamat, joissa näkyy syviä, satoja kilometrejä pitkiä kanjoneja.Kuvissa näkyi valtavia kraatereita, syviä rotkoja ja vuorijonoja ja ne muistuttivat Etelämantereesta otettuja ilmavalokuvia.Kuvat otettiin 112 kilometrin korkeudesta.Niistä on apua valittaessa tulevien kuualusten laskeutumispaikkoja.kristillinen liitto aikoo asettaa seuraaviin eduskuntavaaleihin omia ehdokkaitaan.Tämän vuoksi liiton tarkoituksena on ensi viikon alkupuolella jättää oikeusministeriölle anomus puoluerekisteriin pääsystä.Liiton sihteeri, pastori Eino Pinomaa kertoi, että liitto on kerännyt noin 5.300 nimeä. Rekisteriin pääsyn edellytyksenä on vähintään 5.000 kannattajaa.Liiton ohjelma hyväksyttiin toukokuun alussa vuosikokouksessa Riihimäellä.Pinomaa kertoi, että ensi sunnuntaina kokoontuu liiton valtuuskunta ja tällöin hyväksyttäneen yleisohjelma, joka aiotaan jättää oikeusministeriölle.Pinomaa sanoi, että johtavana periaatteena liiton toiminnassa on asettaa kristillinen elämänkatsomus koko yhteiskunnallisen elämän perustaksi ja ohjenuoraksi.prosentilla on Suomen kansan alkoholinkulutus noussut tämän vuoden ensimmäisen kolmanneksen kuluessa.Arvioiden mukaan käyttävät kansalaiset keskimäärin 7 prosenttia tämän vuoden tuloistaan olueen, viineihin ja viinaksiin.Ravintoloiden kynnys on ratkaisevasti madaltunut, kun anniskeluoikeuksin varustettujen paikkojen luku on noussut yli tuhannen rajan.Lisäyksestä on suuri osa ns. halpoja ruokapaikkoja.Keskioluen myynti on näinä kuukausina ollut 3,5-kertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.myynti on tämän vuoden tammi–huhtikuussa lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta.Yhteensä autoja myytiin hieman yli 29.000, kun viime vuoden luku oli vain noin 15.500.Verrattuna vuoden 1967 tilastolukuihin enteilee tähän astinen myynti kaikkiaan 80.000 auton vuosimyyntiä tämän vuoden aikana.Henkilöautoja meni tammi-helmikuussa kaupaksi yli 24.000, kuorma-autoja 1600, pakettiautoja 3000 ja linja-autoja 164.Henkilöautojen osuus oli viime vuodesta kasvanut eniten, vastaava luku oli viime vuonna noin 12.500.kunnon Tarmo, Suomen vanhin toiminnassa olevista jäänmurtajista, teki torstaina viimeisen matkansa juhlaliputettuna Suomenlinnasta Hylkysaareen, mihin se jää museolaivaksi.Aluksen yli 60-vuotinen taipale päättyi Hylkysaaren rantavesille hiukan surullisesti hinausköyden varassa, mutta lähes täydellä miehistöllä.Matkalla oli mukana myös eläkkeellä oleva ylikonemestari Gustaf Malminen, 92, joka vuoden 1907 lopussa oli vastaanottamassa Tarmoa sen valmistustelakalla Englannissa.Aluksella pidetyssä juhlatilaisuudessa merenkulkuhallituksen pääjohtaja Helge Jääsalo ojensi ylikonemestari Malmiselle merenkulkuhallituksen mitalin.Höyrykäyttöinen vanha Tarmo, joka aikoinaan oli jäänmurtajalaivastomme ylpeys, joutui uusien, nykyaikaisten jäänmurtajien tultua palvelukseen siirtymään vaatimattomampiin tehtäviin.on aika lähteä liikkeelle.Näin ovat tuumineet ne lähes 2.500 Jukolan veljestä ja venlaa, jotka ovat pakanneet suunnistustamineensa ja suunnanneet kulkunsa kohti tämän vuoden Jukolan kylää.Kylän on tänä vuonna rakentanut Suunta-Sepot Vammalan lähistölle.Varsinainen vaellus tiivistyy lauantaina iltapäivällä, jolloin kokoontuminen kilpailukeskukseen tapahtuu.Jukolan Viestin järjestäjät ovat paljastaneet salaisena tähän saakka pidetyn kilpailukeskuksen paikan.Veljeksiä saapuu Jukolaan uusi loistava ennätysmäärä.Kaikkialta Suomesta ja myös eri puolilta Ruotsia saapuvat veljekset ottavat osaa lauantaina kello 23 alkavaan Suomen suurimpaan suunnistuskilpailuun.Koko syksyn ja kevään ajan ahertaneet suuntaseppolaiset, kärjessä ”rautaryhmä” Onni Kallio, Veikko Koskelo, Heikki Hongisto ja Eero Mäkinen, voivat huoahtaa helpotuksesta vasta silloin, kun tykinlaukaus lähdön merkiksi on tapahtunut.Silloin on pahin ohi.Kilpailu itse kulkeekin jo sitten omalla painollaan.ja kaksi vasaa käsittävä hirviperhe harhaili torstaiaamuna Haagan Kauppalantiellä Helsingissä.Hirvet häiritsivät liikennettä, ja yrittivät jatkaa matkaansa Helsingin keskustan suuntaan.Poliisipartio hääti hirvet ajotieltä ja ajoi ne Pohjois-Haagan takana sijaitseville metsäalueille.Hirvet olivat ilmeisesti oleskelleet tienoolla jo pitemmän aikaa, sillä ne olivat täysin kesyjä ja tottelivat kiltisti poliisien ohjeita.ei näytä tuntevan mitään ikä-, ammatti- tai kansallisuusrajoja.Voit olla maanpaossa oleva puolalainen prinsessa, kapteeni evp. Irlannin armeijasta tai teini-ikäinen amerikkalainen arkeologian opiskelija ja sinulla on kaikki edellytykset hirviön metsästykseen.Mutta jos kohteena on Loch Ness ja sen tumma vesi, sinulla on oltava paljon vapaata aikaa, yhtä paljon lämpimiä vaatteita ja vielä enemmän kärsivällisyyttä.Drumnadrochitissa piti äskettäin kokoustaan 11 henkilöä, jotka uskovat täyttävänsä kaikki edellä mainitut vaatimukset.He suunnittelivat keinoja, joilla useita tarinoita alkuun saattanut ”Nessie” eli Loch Nessin hirviö voitaisiin paljastaa.– –Tänä kautena ”Nessien” metsästäjien avuksi rientää Yhdysvalloista keltainen sukellusvene, joka on kotitekoinen ja yhden miehen väline.Sen avulla yritetään saada hieman enemmän tietoja ”Nessien” piilopaikasta.Hirviön veteraanimetsästäjät suhtautuvat keltaiseen sukellusveneeseen suurin varauksin ja pitävät pintahavaintoja ainoina luotettavina.HS