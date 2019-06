Historia

”Heimolan talossa ei tapahtunut räjähdystä”

HS 4.6.1969

Purettavana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekokuitu sopii kesäänkin

Tekokuiduilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkkeet turmelevat keski-ikäistä väestöä

Nuorison

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vetoomus Stalin-menetelmiä vastaan

Moskova, 3.6. (New York Times)

Kymmenen

Saarinen ja Pessi lähtivät Moskovaan

Skp:n

Hollanti tunnusti tuhansien murhan Indonesiassa

Haag, 3.6. (Reuter)

Hollantilaiset

olevan Heimolan talon välikaton sortumisen yhteydessä ei tapahtunut todennäköisesti ollenkaan räjähdystä. Tätä mieltä on palopäällikkö Erkki Saksa. Sortumisen jälkeen tehdyissä tutkimuksissa ei havaittu mitään räjähdykseen viittaavaa.Helsingin palokunta löysi talosta kaikkiaan 12 yöpyjää. Neljän loukkaantuneen pelastamisen jälkeen löydettiin talosta vielä kahdeksan miestä, jotka olivat nukkumassa.Sortumisen aikana tapahtuneet loukkaantumiset olivat lieviä ja miehet pääsivät tiistain kuluessa sairaalasta.Työmaan vastaava rakennusmestari Gunnar Varakas kertoi tiistaina iltapäivällä, että tilanne on nyt täysin purkajien hallinnassa.Rakennus oli suojattu sisääntunkeilijoilta. Paikalla oli kaksi yövartijaa. Asunnottomat olivat irroittaneet osan laudoitusta ja ryömineet sisään.Rakennusmestari Varakas kertoi, että jo kaksi kertaa aikaisemmin on murtauduttu työntekijöiden pukeutumishuoneeseen ja sieltä on varastettu tavaroita.on noin yleisesti ottaen vain lämpimiä ystäviä tai palavia vihollisia, harva suhtautuu niihin viileällä välinpitämättömyydellä.Kultainen keskitie olisi kuitenkin parhain ja nykyaikaisesti ajatteleva kuluttaja tunnustaa sekä luonnon- että tekokuitujen hyvät ja huonot puolet tasapuolisesti.Molemmilla kuitutyypeillä on molempia, täysin ihanteellista, kaikki mahdolliset vaatimukset täyttävää kuitua ei vielä ole syntynyt luonnollista enempää kuin keinotekoistakaan tietä.Tekokuiduista crimplene on nimenomaan vanhojen rouvien suosiossa, ja heidän ihailemassaan muodossa se on tavallisesti jacquardkudottua, ryhdikästä jakkupuvuksi tai takiksi sopivaa yksiväristä laatua. – –Muista nimenomaan kesään sopivista tekokuiduista on muualla maailmassa lyhyessä ajassa tullut hyvin suosituksi banlon. Kuuluisuudestaan se saa kiittää ennen muuta kahta ennakkoluulotonta herrasmiestä, Emilio Puccia ja Ken Scott’ia. Tänä kesänä on jo monella tunnetulla vaatetustehtaalla mallistoissaan banlon-pukuja.huumausaineiden väärinkäyttöä suurempi ongelma terveydellisiltä haittavaikutuksiltaan on tällä hetkellä keski-ikäisen väestön lääkeaineiden väärinkäyttö, toteaa huumausainekomitea vasta valmistuneessa mietinnössään.”Huumausaineiden käytön haittavaikutukset ovat toistaiseksi olleet lieviä.” – –Huomiota kiinnitetään myös avohuollon ja jälkihoidon kehittämiseen, tilastointiin sekä valistustoiminnan ja valvonnan tehostamiseen.Teknisten liuottimien määrää esitetään rajoitettavaksi ja television lääkemainonta lopetettavaksi.Komitean mielestä törkeiden huumausainerikosten rangaistuksia täytyy koventaa ja poliisin ja tullin toimintamahdollisuuksia parantaa.”Tinneri, kannabis ja amfetamiini ovat etupäässä nuorison käyttämiä, kun taas lääkkeet ja klassiset huumausaineet ovat vanhempien ikäluokkien ongelma”, todetaan mietinnössä.Neuvostoliiton kansalaista vetosi tiistaina kommunistipuolueiden maailmankokoukseen ja pyysi sitä kiinnittämään huomiota ”stalinististen menetelmien uudelleensyntymiseen maassamme”.Allekirjoittajat sanoivat, että Nikita Hrustshtsevin vallastasyöksemisen jälkeen noin viisi vuotta sitten demokratisoitumisprosessissa tapahtui täyskäännös ja vapaat ajatukset tukahdutetaan jälleen.Allekirjoittajien edustaja sanoi, että vetoomus on lähetetty torstaina alkavan kokouksen ulkomaisille valtuuskunnille.Vetoomuksessa kuvataan äskeisiä poliittisia oikeudenkäyntejä sekä poliittisten vastustajien sulkemista mielisairaaloihin ”häpeätahraksi koko kansainvälisessä kommunistiliikkeessä”. – –Esimerkkinä Stalinismin heräämisestä uudelleen henkiin vetoomuksessa mainitaan lukuisia oikeudenkäyntejä, myös kirjailijoiden Juli Danielin ja Andrei Sinjavskin sekä tri Pavel Litvinovin oikeudenkäynnit.Litvinov lähetettiin viideksi vuodeksi Siperiaan hänen vastustettuaan julkisesti Tshekkoslovakian miehitystä.puheenjohtaja Aarne Saarinen ja poliittisen toimikunnan jäsen Ville Pessi matkustivat tiistaina Moskovaan osallistuakseen kommunistien ja työväenpuolueiden kansainväliseen neuvottelukokoukseen. Kokous alkaa torstaina.Saarisen ja Pessin lisäksi kuuluvat Skp:n valtuuskuntaan poliittisen toimikunnan jäsen Hertta Kuusinen, sihteeristön jäsen Olavi Poikolainen ja tutkimussihteeri Oiva Björkbacka.Kansainvälisen neuvottelukokouksen aiheeksi on ilmoitettu taistelu imperialismia vastaan sekä kommunisti- ja työväenpuolueiden toimintayhtenäisyys.joukot surmasivat 2.000–3.000 ihmistä ilman oikeudenkäyntiä vuosina 1946 ja 1947 taistellessaan kapinaa vastaan Indonesiassa, ilmoitti Hollannin hallitus tiistaina.Hallituksen tiedotteessa parlamentille sanottiin, että ihmiset oli teloitettu vuoden 1946 joulukuun ja vuoden 1947 helmikuun välisenä aikana silloin Hollannin hallussa olleessa Etelä-Celebesissä.Galoeng-Galoengin kylässä tapahtui suurin yksittäinen teloitus helmikuun 1. päivänä vuonna 1947.Rangaistukseksi kolmen sotilaan kuolemasta 350–400 indonesialaista kerättiin yhteen ja ammuttiin, tiedonannossa sanottiin.Hollannin pääministeri Piet de Jong kuvasi tiistaina tiedotteen sisältöä ”kauhistuttavaksi ja inhottavaksi”.HS