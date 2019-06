Historia

Ydinvoimala tulee idästä

HS 5.6.1969

Suomi

Kiire kehittänyt Ruotsissa uusia myymälätyyppejä

Ajan

Keskon tietokone vastaa tuhannen hengen työpanosta

Keskon

Paraateja ja vastaanottoja puolustusvoimain juhliessa

Puolustusvoimain

Helsinkiläislapsia lähti kesäkoteihin

Yli

Päätös luokkien pienentämisestä

Hallitus

Väri-Muumit Ruotsin tv:ssä

Tukholmalaistunut

Pakeni yli Atlantin koneen pyörätilassa

Madrid, 4. 6. (Reuter)

22-vuotias

aikoo hankkia ensimmäisen atomivoimalansa Neuvostoliitosta.Hallitus teki periaatepäätöksen, että tästä aloitetaan neuvottelut. Neuvottelukuntaa johtaa teollisuusministeri Väinö Leskinen, jolle ensisijainen vastuu asiasta siirrettiin.Hallituksessa ei ollut erimielisyyksiä atomivoimalaneuvottelujen aloittamisesta.Tilauspäätös tehdään myöhemmin.Perjantaina tehtäneen päätös rautateiden sähköistyksen siirtämisestä vuosikymmenellä eteenpäin.Suunnitelmiin tiettävästi kuuluu, että ensin laaditaan jaksotteluaikataulu, jossa selvitetään yleisiä voimalan hankintaedellytyksiä, turvallisuusmääräyksiä ja tekniikkaa.Näistä neuvoteltaneen NL:n kanssa ennen varsinaisten kaupallisten neuvottelujen aloittamista.puute ja nykyinen kiireinen elämänrytmi tuovat mukanaan monia mukaviakin uusia asioita.Sellaisia ovat esimerkiksi yhdistetyt ruokailu- ja ostospaikat.Tukholmalaiset voivat jo kokeilla tällaista muotoa, meillä ei niitä vielä ole.– –Suurin tämän tapainen laitos, Kuninkaan Kaarteessa 12 km Tukholman keskustasta sijaitseva Möbel-Ikea on ehtinyt toimia viitisen vuotta.Tämä valtava huonekalumyymälä – periaatteena laatutavaraa halvoilla hinnoilla – toimii itsepalvelu- ja käteismaksuperiaatteella.Tukholmalaisten suosituksi ostospaikaksi muodostunut Möbel-Ikea lienee Pohjoismaiden ensimmäinen varsinainen miljöötavaratalo ja sen yhteydessä toimii ravintola, cafeteria, pankki, leikkitäti lapsille sekä tietysti suuret paikoitustilat autoille.uusi tietokonejärjestelmä korvaa noin tuhannen henkilön työpanoksen.Järjestelmän lasketaan korvaavan esimerkiksi konekirjoittajia lähes 300, kerrottiin yhtiöstä.Keskon henkilökunnasta noin kymmenen prosenttia on suoraan tekemisissä tietokoneen kanssa.Yhtiössä siirrettiin jo viisi vuotta sitten käsin hoidettu varastokirjanpito tietokoneelle.Uusi Univac-järjestelmä toimii reaaliaikaperiaatteella, joka tarkoittaa, että tiedot käsitellään heti niiden synnyttyä.Tietojensiirtoverkko ja laitteet on kytketty syöttämään tiedot suoraan tietokoneeseen eri puolilta maata.Tietojensiirtoverkko toimii kaksisuuntaisena, mikä tekee mahdolliseksi lähettää tietoja myös tietokoneelta konttoreille.Univac-järjestelmällä on ohjattu mm. Mercury-, Gemini- ja Apollo-lennot.lippujuhlapäivänä keskiviikkona järjestettiin lukuisia juhlatilaisuuksia eri puolilla Suomea.Valtakunnallinen paraati oli Kuopiossa.Helsingissä järjesti puolustusvoimain komentaja, kenraali K. O. Leinonen Santahaminan Kadettikoulussa vastaanoton, jolle oli kutsuttu 800 vierasta.Puolustusministeri Sulo Suorttanen oli isäntänä Maanpuolustuksen kannatussäätiön apurahojenjakotilaisuudessa Katajanokan upseerikerhossa.Hyrylässä avattiin ilmatorjuntamuseon ovet yleisölle.Ylioppilaat liittyivät myös juhlijoihin. He keskustelivat Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla iltapäivällä aiheesta ”maanpuolustus tänään”.Tilaisuutta edelsi päiväjuhla, jossa esiintyi mm. 30-miehinen mieskuoro M. A. Nummisen johdolla.600 helsinkiläislasta pääsee tänä vuonna viettämään kesää maaseudulle Pelastakaa Lapset -liiton välityksellä.Suurin osa lapsista on 4–12-vuotiaita, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta kesänviettoon maalla.Ensimmäiset lapset lähtivät jo keskiviikkona.Eniten kesäkoteja on tänäkin vuonna Mikkelin läänissä ja varsinkin Savonlinnan ympäristössä, jonne keskiviikkona lähti kolme linja-autoa mukanaan 150 lasta.Myös Etelä-Pohjanmaalle, Virroille ja Alavudelle on matkustanut jo useita kymmeniä pääkaupunkilaislapsia.Useimmat lapset saavat viettää maalla lähes koko kesän ja suuri osa heistä on monta kesää samassa talossa.teki keskiviikkona periaatepäätöksen, että samalla kun siirrytään uuteen koulujärjestelmään, aloitetaan toimenpiteet luokkien pienentämiseksi nykyisestä 40:stä 32:een oppilaaseen.Hallituksen neuvottelussa asetettiin lisäksi ministerivaliokunta valmistelemaan ulkoilulakia, vesihallituksen perustamista sekä luonnonsuojelulain säädännön sekä maanmittauslaitoksen organisaation uudistusta.Vivica Bandler viettää alkukesän viikkoja tv-studiossa ohjaten Helsingin Lilla Teaternin väkeä Muumi-sarjassa, joka merkitsee Ruotsin tv:n tähän asti muhkeinta lastenohjelmaa.Muumi-perheen värilliset seikkailut jatkuvat 13 jaksona.Vivica Bandler on sovittanut Tove Janssonin alkuperäistekstin televisiolle, Erna Tauro on säveltänyt musiikin, ja Muumi-perheen vanhempina nähdään tietenkin Lasse Pöysti ja Birgitta Ulfsson.Nauhoitus kestää viisi viikkoa.kuubalainen pakolainen selvisi hengissä ylittäessään Atlantin jättiläismäisen DC-8 matkustajakoneen pyörätilassa.Hän putosi tajuttomana piilopaikastaan koneen pysähtyessä Madridin lentokentällä.Toinen kuubalainen pakolainen putosi koneesta muutama minuutti Havannasta lähdön jälkeen.Lähes 8 tuntia kestäneen 9000 kilometriä pitkän matkan aikana kone lensi ajoittain 9000 metrin korkeudessa, missä lämpötila laski 40 miinusasteeseen.Armando Socarras, joka on ammatiltaan hitsaaja, palasi tajuihinsa sairaalassa, jonne hänet vietiin kentältä.Hän kertoi kiivenneensä erään toisen kuubalaisen kanssa Havannan lentokentällä Iberia-yhtiön koneen pyöräkoteloon.”Hyvä Jumala, se oli kauheata”, Socarras sanoi lentoviranomaisten mahdottomana pitämän pakomatkan jälkeen.Pyörätilaa ei ole suojattu paineelta ja kylmältä.HS