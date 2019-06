Historia

Oppikouluun pyrkijöiden määrä vähentynyt 800:lla

HS 3.6.1969

Oppikouluihin

Työvoimaa pakettiin

Työvoimaa

Rautateiden sähköistys siirtyy vuosikymmenellä

Rautateiden

Tasavallan presidentti vihki Savon Sellu Oy:n

Kuopio, 2. 6. (RV)

Euroopan

Pompidoun tie voittoon aukeni

Pariisi, 2. 6. (Lauri Karén)

Ranskan

Tanska laillisti pornokuvakaupan

Kööpenhamina, 2. 6. (AP)

Tanskan

Rouva Devi laskee päässään mitä vain

”174575069448

pyrkivien lasten lukumäärä on tänä vuonna noin 800 pienempi kuin viime vuonna, jolloin pyrkijöitä oli 64.800.Pääsykokeet, jotka alkoivat maanantaina ja jatkuvat tänään, pidetään äidinkielessä ja matematiikassa.Pyrkijöiden määrän väheneminen johtuu ikäluokan pienenemisestä. Jokaisesta ikäluokasta pyrkii kuitenkin vuosittain yhä suurempi joukko lapsia oppikouluun.Oppilaspaikoista täytetään 90 % keväällä, loput syksyllä.Syyspääsytutkinto järjestetään elokuun 29. ja 30. päivinä.Lukuvuodeksi 1967–68 oppikouluun pyrkijöistä hyväksyttiin 90,4 %, mutta tilanahtauden vuoksi heistä voitiin sijoittaa ainoastaan 71,8 %, kerrotaan kouluhallituksesta.olisi paketoitava siirtämällä ihmisiä eläkkeelle entistä nuorempina ja työkykyisempinä. Työvoimapulan saapuessa jo eläkkeelle siirretyn henkilön paluu työelämään olisi järjestettävä ”mahdollisimman turvatuksi”.Tätä ehdotti kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusosaston asiantuntijalääkäri Osmo Kaipainen puhuessaan maanantaina Espoossa. Ranskan politiikan kaikkein pyhin, Elysée-palatsi, on sunnuntaisen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen gaullistien ehdokkaan entisen pääministerin Georges Pompidoun ulottuvilla.Rakennuksessa väliaikaisena valtionpäämiehenä hallinneen keskustaehdokkaan senaattori Alain Poherin otaksuttua huomattavasti heikompi menestys on romahduttanut siinä määrin pohjaa hänen yritykseltään asemansa vakinaistamiseksi, että koko Ranska saattoi vain maanantaina todeta gaullismin nyt saaneen johtajakseen uuden voimamiehen kenraali Charles de Gaullen manttelin perijänä.Tie aukeni Pompidoulle yhä leveämmäksi maanantai-iltana sen jälkeen, kun Ranskan kommunistinen puolue vältti kiusallisen valinnan tekemisen "ruton ja koleran" eli molempien kamppailussa jäljellä olevien "taantumuksen" ehdokkaiden kesken suosittelemalla lähes viidelle miljoonalle kannattajalleen äänestyksestä pidättymistä kesäkuun 15. päivän ratkaisukierroksella.

Tanskan kansankäräjät on laajentanut vapaan yhteiskunnan rajoja laillistamalla pornografisten kuvien myynnin.Laki astuu voimaan heinäkuun alussa.Sen jälkeen pornomarkkinoilla kelpaa kaikki alan tuote eikä poliisi nosta enää pienintäkään vastalausetta myynnin johdosta.Kansankäräjiltä meni lain hyväksymiseen aikaa vain kaksi minuuttia.Äänestysnumerot osoittivat 112–25, kun ainoastaan neljä viidesosaa edustajista oli paikalla. Neljä pidättäytyi äänestämästä.Uuden lain ansiosta pornokauppiaat voivat kaupata paksuja aikakausjulkaisujaan ilman syytteen uhkaa epäsiveellisyyden levittämisestä.Vaikka tähänkin asti porno on ollut Tanskassa melko vapaata, kuvallisen pornografian myyminen on ollut kiellettyä. "174575069448 jaettuna 4079238:lla on tietysti 42796", ilmoittaa hymyilevä rouva Shakuntala Devi."Luonnollisesti vastaukseni on sataprosenttisesti oikein", hän sanoo itsevarmana ja kääntyy varmistamaan vastauksen elektronisen laskukoneen käyttäjältä.Intialainen rouva Devi, 33, on ilmiö, jonka taitoa psykologit, fysiologit ja matemaatikot eivät ole pystyneet selittämään.Vilpittömän hämmästynyt oli sekin pääasiassa matematiikan opiskelijoista ja opettajista koostunut kutsuvierasjoukko, jolle rouva Devi esitteli taitoaan maanantaina Helsingissä.Jo kolmivuotiaana rouva Devi kertoi kolminumeroisia lukuja keskenään.Nyt hän laskee päässään muutamassa sekunnissa vaikkapa kahdennentoista juuren kymmennumeroisesta luvusta tai kertoo keskenään lukuja, joiden tulossa on 40 numeroa.Laskukoneet häviävät hänelle, tietokone saattaisi selvitä, ellei lukujen vienti koneeseen veisi niin paljon aikaa.Rouva Devi ei kertomansa mukaan ole milloinkaan käynyt koulua eikä opiskellut matematiikkaa.