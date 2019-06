Historia

Varsinais-Suomesta Jukolan valtiaat

Vammala, 1.6.1969

Varsinais-suomalaisen

Laiva lahjaksi opiskelijoille

Kuopiolainen

Englanninkieliset uutiset alkavat

Radion

Jugoslavia ei lähde kommunistikokoukseen

Belgrad, 1. 6. (Reuter)

Jugoslavia

Pankkiauto Porvoossa

Porvoon

suunnistuksen riemuvoittoon päättyi 21. Jukolan Viesti Vammalan Hiidenkankaalla.Sunnuntain aamukauniina tunteina Paimion Urheilijain Airi Ahonen, hiihtäjä, juoksi ”nastasuorituksella” Venlojen kilvan voittajaksi. Sitten oli vuorossa Liedon Parman veljessarja ja hallitsi yhtä Jukolan historian kiehtovinta kilpailua sen tärkeimmässä vaiheessa viimeisellä kilometrillä.Ankkurina juossut Tuomo Peltola karisti pahimmat kilpailijansa huikeassa loppukiritaistelussa, missä ei enää missauksen varaa jäänyt. Raju kamppailu päättyi vasta maaliviivalla Parman neljän sekunnin voittoon ennen Lahden Suunnistajien Erkki Martikaista. Hän puolestaan jätti Eräpirkkojen viimeistä juoksijaa Aarne Pohjanharjua viisi sekuntia.Viime vuosina voimalla nousevan Liedon Parman paras saavutus tähän asti oli viides sija toissa vuonna. Päätähuimaava oli Parman veljesten nousu huipulle nyt. – – Mukaan lähteneitten joukkueitten määrä oli uusi mahtava ennätys 328 veliryhmää.Järjestelyistä vastasi Vammalan Suunta-Sepot kuin vanha tekijä ainakin.yhtiö on lahjoittanut omistamansa sisävesihöyrylaiva Osmon Kuopion teknillisen oppilaitoksen oppilaskunnalle, joka tekee aluksesta uivan ravintola- ja diskoteekkilaivan.Lahjan luovutti Oy Berger Haliman Ab:n puolesta toimitusjohtaja Matti Haliman oppilaitoksen päättäjäisjuhlissa. Alus on tiettävästi Kallaveden suurin, sillä sen pituus on 30,75 m ja suurin leveys 6,90 m. V. 1904 rakennettu laiva on höyrykäyttöinen ja rekisteröity toistaiseksi 114:lle matkustajalle.Oppilaskunta aikoo saada saamansa laivan ravintolatilat sekä vesi-, viemäri- ja ilmastointilaitteet kuntoon kesäkuun 15. päivään mennessä. Korjauskustannusarvio on noin 70.000 mk.Laivan 60–70-paikkaiselle ravintolalle on annettu nimeksi Struuma ja yläkannelle kapteenin ruorihyttiin rakennettavalle baarille Barbaari.Laivan käyttö alkaa heti 15. päivän jälkeen. Se tekee joka ilta, paitsi maanantaina, kahden tunnin risteilyn Kallavedellä. Tämän jälkeen se palaa laituriinsa Puijonkadun alapäähän ja toimii klo l:een saakka yöllä diskoteekkina. (RV)englanninkieliset News in English -uutislähetykset alkavat maanantaina klo 8.25. Englanninkielisiä uutisia kuullaan päivittäin yleisohjelmassa tähän samaan aikaan.Uutisia toimittavat Dympihna ConnoHy, Donald Fields, Diana Tullberg ja Valerie Vainonen.vahvisti sunnuntaina virallisesti, ettei se lähetä edustajiaan Moskovassa kesäkuun alussa alkavaan kommunististen puolueiden maailmankokoukseen.Pitkässä selonteossaan uutistoimisto Tanjug sanoi Jugoslavian vastanneen kieltävästi toistuneisiin kutsuihin edustajien lähettämisestä Moskovaan. Syyt ovat samat kuin ne, jotka Jugoslavia esitti vuosi sitten kommunistipuolueiden kokoontuessa Budapestissa, ilmoitti Tanjug.Jugoslavian kommunistisen puolueen käsityksen mukaan taistelu imperialismia vastaan ei ole pelkästään kommunististen puolueiden asia vaan edellyttää kaikkien edistyksellisten, demokraattisten ja anti-imperialististen puolueiden yhteistä toimintaa.Jugoslavia vastustaa jyrkästi sitä, Neuvostoliiton ja sen seuraajien julistamaa yleistä linjaa, että ne olisivat ainoat, jotka määräävät suhteista maailman kommunistisen ja työväenliikkeen keskuudessa.Romania ehdotti lauantaina suoria neuvotteluja Neuvostoliiton ja Kiinan johtajien välillä osana näiden kahden maan aatteellisten erimielisyyksien ja rajakiistan selvittämistä koskevasta suunnitelmasta.Säästöpankki aloittaa pankkiautotoiminnan.Pankkiauto kiertää Porvoon pitäjässä ja sillä on kaikkiaan 45 eri pysähdyspaikkaa pitäjän alueella. Auto on liikkeellä kaikkina arkipäivinä lauantaita lukuunottamatta.HS