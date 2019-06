Historia

Nuijamaalla odotetaan rajapuomin aukeamista

Lappeenranta, 5.6.1969 (AM)

Nuijamaalla

Vaalilaki hyväksyttiin yön jarrutuksen jälkeen

Pitkään

Yrittäjäeläke voimaan ensi vuoden alusta

Yrittäjäin

Pellet polskivat Uimastadionilla

Suomen

Saimaan kanavan varrella Suomen itärajan pinnassa eletään odotuksen tunnelmissa.Sinivalkoinen puomi valtakunnan rajalla nousee toistaiseksi vain erikoisluvalla Neuvostoliittoon kulkeville. Mutta nyt odotetaan päivää, milloin myös tavallinen turisti saa ylittää rajan.Kaikki on valmista rajalla myös Neuvostoliittoon suuntautuvan maaliikenteen alkamiselle. Uusi kestopäällystie johtaa vartiorakennukselle ja tie jatkuu hyväkuntoisena Neuvostoliiton puolella.Vielä on rajalla kuitenkin hiljaista, sillä ilman rajavyöhykelupaa on rajalle pääsy kielletty.Nuijamaan rajanylityspaikka tulee olemaan kolmas maantieylityspaikka Vaalimaan ja Raja-Joosepin lisäksi.Kanavanvarsitien avautumisesta on keskusteltu aina kanavan avautumisesta lähtien. Toistaiseksi ovat rajan tältä kohtaa saaneet ylittää vain ne, joilla on lupa kanavan vuokra-alueella liikkumiseen.kiistellyn vaalilain sanamuoto ratkaistiin vihdoin eduskunnan torstaisessa istunnossa, kun suuressa valiokunnassa ensin oli käyty yli viiteen asti aamulla kestänyt jarrutuskeskustelu.Vaalilain sisältöön ei ratkaisevassa toisessa käsittelyssä tehty muutoksia.Uusi laki merkitsee siten, että vaalipäivinä estyneet saavat mahdollisuuden äänestää ennakkoon postitse, sama henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä vaalipiirissä ja ehdokkaiden asettamisoikeus siirtyy puolueille.Ehdokkaiden asettamista koskeva muutos ei kuitenkaan koske vielä seuraavia vaaleja.eläkelait, kansaneläkeläisten asumistuki ja laki lapsen hoitotuesta hyväksyttiin eduskunnan torstaisen istunnon toisessa käsittelyssä.Nyt tämä sosiaalipaketin nimellä tunnettu lakinippu on enää kolmatta käsittelyä vailla.Yrittäjäeläkelakien puuttuminen oli viimeinen huomattava aukko eläkejärjestelmässä.Perjantaiset ratkaisut merkitsivät myös sitä, että sosiaalipakettia ei kytketty kiistanalaisten maatalouslakien ratkaisuun.Yrittäjäeläkkeistä säädetään vuoden 1970 alusta voimaan tulevaksi kaksi lakia, joista toinen koskee maatalouden harjoittajia ja toinen muita yrittäjiä. Lakien piiriin arvioidaan tulevan noin 600.000 yrittäjää ja heitä avustavaa perheenjäsentä.Heille tulee lakien mukaan pääpiirteittäin samanlainen eläketurva kuin työeläkkeitä saaville työntekijöille. Eläketurvan piiriin tulevat alle 65-vuotiaat yrittäjät.Yrittäjäeläkkeen rahoitus järjestetään käytännössä siten, että yrittäjät maksavat vakuutusmaksua, joka nykyisin on keskimäärin 5,15 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta.Kun vakuutusmaksut ja korot eivät enää riitä eläkemenoihin ja muihin kuluihin, valtio maksaa puuttuvan määrän.pellekisat avattiin huikealla hypyllä helikopterista.Liukas Suhahdus (Matti Ijäs), Töölön Kauhu (Kari Saastamoinen) ja Ville Viski (Kalevi Viskari) putosivat sätkytellen 12 metrin korkeudesta altaaseen.Pellet esittäytyivät ”tandem-kengässä” kompastellen torstai-iltana Helsingin Uimastadionilla.Voittajaparin Jerobeam Salakytän ja Ynjevi Ylähuurtehisen loistokas Astronautit-hyppy alkoi pelokkaalla altaan kiertelyllä ulinan säestyksellä. Lopulta he pääsivät hyppytasanteelle ja kierrettyään sen neljästi syöksyivät altaan syliin.Taneli Solmun ja Suolatun Lahnan suorittama hyppy Lahnan Kihlaus saatiin aikaan kävelemällä reppuselässä 5 metrin korkeudesta veteen. – –Suomi–USA pellehyppymaaottelu päätyi jälkimmäisen voittoon.Bernie Wrightson kertoi harjoitelleensa saunomalla juuri ennen hyppyjä. Se riitti takaamaan voiton. Simo Salminen puolusti kuitenkin urheasti maataan ja tuli kunniakkaaksi kakkoseksi.Pellekisan tulokset:Voittajapari Jerobeam Salakyttä (Osmo Meskanen) ja Ynjevi Ylähuurtehinen (Olavi Parviala) 91 pistettä.Jaettu toinen sija pisteillä 81.5 pareille Taneli Solmu (Erkki Nuutinen), Suolattu Lahna (Pekka Heinonen) ja Enrico Puccini (Esa Heinonen), Töölön Kauhu (Kari Saastamoinen).Kolmas sija parille Kalle Korkkiruuvi (Lauri Heinonen) ja Liukas Suhahdus (Matti Ijäs).HS