Historia

Kokkojuhla Taivas­kalliolla päätti nuorison kisailut

HS 7.6.1969

TUL:n

Peacockista vaikka puoluesihteeri

Linnanmäen

Hemmotellut neuvostonuoret

Moskova, kesäkuussa.

Yksi

Saab-Valmet harjaan ennen aikojaan

Vuoden

nuoret päättivät omat kisansa viettäen kokkojuhlaa alkukesän valoisassa illassa helsinkiläisten vanhalla juhannusjuhlien ja kesäisten tanssien Taivaskalliolla. Sadat urheilijat koettivat luoda ”lippa ylös” mieltä juhlan onnistumiseksi. Ja miksi se ei olisi onnistunut?Juhlan ohjelma oli ennalta sovittua ja harjoiteltua, kulttuurikilpailujen parasta satoa. Se ehkä vei kärjen tunnelman välittömyydeltä, mutta takasi sen, ettei ujous pystynyt pilaamaan juhlia.Musiikki, oli Karl Fallin orkesterin varassa. Sähköinen tanssimusiikki, kulttuurikilpailujen irrallinen lavaohjelma ja lainattu eksotiikka – intiaanitanssit ja Lapin loitsut kokon äärellä särkivät ehkä tunnelmaa. Yleisön viihtymisen sai aikaan se, että se tunsi olevansa omassa joukossa monia tuttuja ympärillä. Tavattiin myös vanhoja kavereita.Taivaskallion kauniit rinteet olivat sopiva ympäristö urheilunuorison juhlalle. Siellä, jos missään Helsingissä pystyttiin ulan hämärtyessä satojen ihmisten kesken saamaan aikaan leiritunnelma.Kun makkaroita oli syöty tukehtumiin ja ohjelman näytösluontoisuus alkoi laueta, piristyttiin ottamaan osaa ennenaikaiseen juhannukseen.Kelle ei löytynyt penkkiä, istui maassa tai kivellä. Ja Eino Grön lauloi. Ei hän ollut ainoa, joka lauloi, mutta hän oli ainoa vieras. Muut esiintyjät, tanhuajat, tanssijat, lausujat ja laulajat olivat omia urheiluseurojen monipuolisia jäseniä.Ilta oli aloitettu paukkupommein ja se päätettiin tyyliin sopivasti ilotulitusraketein ja ilmapalloja irti laskien.Peacock on harvoja varieteeperinteen jatkajia koko Euroopassa. ”Vanhan hyvän ajan” erikoisasema vaatii kuitenkin hieman muuta kuin kuuluisuuksia seitsemästä eri maasta, suorituksia ”ilman pornografiaa, protesteja, kaksimielisyyksiä, politiikkaa tai halpoja vitsejä”.Peacockin kesäkuun ohjelmanumerot ovat paria poikkeusta lukuunottamatta melko samantasoisia ja tavanomaisiakin.Mutta yleisö viihtyi, paljon taputuksia. Yleisö – kutsuvieraina joukko tasavallan ministereitä ja kansanedustajia – sai haluamaansa kevyttä huumoria.Varieteealan jaloimmaksi aateliksi mainostettu itävaltalainen tähtinumero, lautas- ja lasimaljatasapainoilu päätti puolitoistatuntisen Peacock-illan maineensa mukaisesti. Jopa niin, että eräs keskustapuolueen kansanedustaja huudahti naapurilleen: ”Melkoinen touhumies – siitähän sitä saisi uuden puoluesihteerin”.Neuvostoliiton yhteiskunnan pääongelmista ovat vanhempiensa hemmottelemat teini-ikäiset, jotka kuitenkin tuntevat maailmana paremmin kuin opettajansa, väittää kommunistipuolueen pää-äänenkannattaja Pravda äskettäin julkaisemassaan kirjoituksessa. – –Yleinen keskustelunaihe vanhempien neuvostoliittolaisten keskuudessa on kuitenkin se, että useimmat teini-ikäiset ovat pilallehemmoteltuja, he eivät ole kiinnostuneita ideologiasta eivätkä ruumiillisesta työstä vaan ainoastaan mukavasta elämästä. – –Huomatkaa, että lapset ovat usein paljon paremmin pukeutuneita kuin vanhempansa, monilla on kalliita kameroita, he eivät ole koskaan nähneet tehdasta tai kollektiivitilaa. Monissa perheissä pidetään luonnollisena sitä, että lapsilla ei ole velvollisuuksia kotitöissä.Nuoret vanhemmat ovat nykyisin niin kiinnostuneita omista pyrkimyksistään, etteivät he välitä huolehtia lapsistaan. (New York Times)1971 alussa lopullisesti valmistuva Saab-Valmet autotehdas vietti perjantaina odotettua aikaisemmin harjannostajaisiaan. 35 milj. markkaa maksaneen teräsbetonirunkoisen ja elementeistä kootun tehtaan tuotantokapasiteetti on ensimmäisenä vuonna 15.000 autoa. Pyrkimyksenä on 30.000 auton vuosituotanto.Autotehdas tulee työllistämään suoraan 550–600 työntekijää. Kaikki työntekijät ovat suomalaisia, 30 prosenttia heistä uuskaupunkilaisia.