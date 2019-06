Historia

Massamarssi ja voimisteluesitykset TUL:n juhlan kohokohdat

HS 9.6.1969

yhteisvoimisteluesitykset loivat mieliin painuvan jäähyväistunnelman Työväen urheiluliiton pääjuhlassa Stadionilla sunnuntaina.Samalla saatiin päätökseen TUL:n laajat ja monipuoliset liittojuhlat.Yli kahdenkymmenen tuhannen kohonnut urheilijajoukko ei kilvoitellut enää sunnuntaina. Vuorossa oli massamarssi läpi kantakaupungin.Voimistelijain ja urheilijoitten värikkäät puvut ja marssin valtavat lippuryhmät valloittivat tuhannet katselijat reitin varrella.Juhlakulkue suoritti lyhyen ohimarssin Stadionilla, jossa tasavallan presidentti Urho Kekkonen esitti tervehdyksensä juhlivalle TUL:lle.sodan marssi tahditti amerikansuomalaisten kotiintuloa sunnuntaina Olympialaiturilla. Poliisien soittokunta oli juhlistamassa m/s Finlandian saapumista, jota seuraamaan kertyi myös satoja helsinkiläisiä ja vieraitaan vastaan kauempaa tulleita.Kukkia oli joka puolella, samoin jännittyneitä ilmeitä: kuinkahan sen serkun tuntee kahdenkymmenen vuoden jälkeen?Tulijoita oli n. 140, osa lähes joka kesä kotomaassa pistäytyneitä, osa vuosikymmenien jälkeen turisti-Suomeen tulevia toisen polven amerikkalaisia. – –Helvi Lyijynen lähti täältä viisi vuotta sitten Los Angelesiin, missä hän työskentelee tietokonealalla. Hän sanoi Amerikan olleen hänelle ystävällinen, mutta kotiin on silti hyvä tulla. Hän asettautuu viettämään, lomaansa Soukkaan Helsingin liepeille.Mr ja Mrs. Eino Harju ovat matkalla Juukaan, missä he kävivät viimeksi 20 vuotta sitten.Rouva Harju kertoo, että hän on seurannut tiiviisti tapahtumia Suomessa ja hänen asiakkaansa (rouva Harju on liikenainen) ovat kertoneet Suomen olevan edistyksellinen ja erinomainen maa.Harjut ovat viettäneet New Yorkissa yli 40 vuotta. Nyt he aikovat perusteellisesti levätä ja lomailla kotona vanhassa kunnon Juukassa.tunnettu International Business Machines (IBM) on taas parantanut asemaansa Yhdysvaltojen kymmenen suurimman yhtiön joukossa.Vuonna 1966 IBM oli yhdeksäntenä, vuotta myöhemmin seitsemäntenä ja viime vuonna se kipusi kuudenneksi.General Motors on edelleen USA:n suurin liikeyritys. Liikevaihto oli viime vuonna 22.755.403.000 dollaria, eli noin 95 miljardia markkaa.Suomen suurimman yhtiön, Enso-Gutzeitin vastaava luku oli viime vuonna noin 734 miljoonaa markkaa.USA:n kymmenen johtavan listalla ei IBM:n ja Mobil Oilin paikanvaihdoksen lisäksi tapahtunut muita muutoksia järjestykseen. Standard Oil on listalla toisena ja samalla suurimpana öljy-yhtiönä.Kärkeen on sijoittunut neljä öljy-yhtiötä, kaksi elektroniikkaa edustavaa ja kolme autoyhtiötä.Amerikkalainen Fortune-lehti on koonnut ja julkaissut USA:n 500 suurimman yhtiön liikevaihdot. Suomen suurimman sijoitus listalla olisi vähän yli neljä sataa., ja Riihimäen välinen rataosuus on tänä kesänä rautateittemme pullonkaulana. Radalla tehdään täydellistä peruskorjausta. Ratapenkka vahvistetaan, ratapölkyt vaihdetaan ja kiskotus uusitaan.Radalla työskentelee 800 miestä, ja samaan aikaan sillä liikkuu yli 200 junaa vuorokaudessa.Noin 30.000 kärsimätöntä matkustajaa vaatii kitkatonta palvelua päivittäin. – –Peruskorjaus käsittää ratapenkan käsittelyn routimattomaksi, ratapölkkyjen ja raiteiden uusimisen.Ratapenkasta on säädetty normi, jonka mukaan siinä on oltava vähintään 1,5 metriä routimatonta maa-ainesta. Tästä syystä joudutaan joillakin paikoilla jopa kaivamaan vanhaa maata pois. Yleensä kuitenkin tältä säästytään korottamalla penkkaa sora- ja sepelikerroksella.Ratapölkyt, jotka perinteellisesti ovat lahoamista vastaan kyllästettyjä puupölkkyjä, vaihdetaan betonista valmistettuihin.Kyllästetyn puupölkyn keskimääräinen kestoikä jää alle 30 vuoden. Betonipölkkyjen lasketaan kestävän keskimäärin 60 vuotta.Viisikymmentäluvulla asennettiin tälle rataosuudelle 60 kg/m painavat kiskot, jotka silloin edustivat huippulaatua Euroopassa. Nyt nämä korvataan 54 kg/m painavilla, kestävämmästä seoksesta valmistetuilla kiskoilla.Näistä kiskoista hitsataan jopa kahdenkymmenen kilometrin mittaisia yhtenäisiä raiteita. Tämän mahdollistaa juuri routailmiöiden eliminoiminen. – –Uusien asemien perustamisesta on puhuttu paljon. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa muita järjestelyjä kuin että Hiekkaharjun asema yhdistyy Tikkurilaan ja Koivukylä saa oman aseman. Tämä toteutuu vasta 70-luvun puolella.ovat Lontoossa ”nousseet hatuntekijöiden päähän”. Prinsessa Anne on yksi niistä huomattavista henkilöistä, jotka levittävät villitystä. Viime aikojen valokuvissa hän on toistuvasti esiintynyt huopahatuissa, jotka on mukailtu miesten hatuista ja poikien lakeista.Bond Streetin hatuntekijät kopioivat prinsessa Annen huopa- ja olkihattumalleja. He lainaavat myös Kentin herttuattaren miehekästä hattutyyliä.Carnaby Streetin hattukauppias Georges Malyard myy täsmälleen samanmallisia hattuja tytöille ja pojille. Hänen tämänhetkinen linjansa on kaukana Ascot-tyylin yliampuvan naisellisista luomuksista, joita hän piirtää Norman Hartnellille, kuningatar Elisabetin muotisuunnittelijalle.HS