Historia

Brian Jones jättää Rolling Stonesit

HS 10.6.1969

Rolling Stones

Sdp pitää nykyhallituspohjasta

Turku, 9. 6. (Kaarlo Kinnunen)

Nivelbussi kääntyili näppärästi Helsingissä

Uusi vanha Kämp valmistuu

Aino Sibelius kuollut

Lasse Viren paransi 3.000 metrin SE:tä

Karhula, 9. 6. (Pekka Lääperi)

Perinne murtui

Testikuva kesäaikana

-yhtyeen kitaristi Brian Jones on jättänyt yhtyeensä, joka muutamassa vuodessa on soitellut popmusiikilla kokoon miljoonia dollareita.Brian Jones kertoi ”Nalle Puh”-huvilassaan, ettei hän ole oikein samaa mieltä musiikista Keith Richardsin ja Mick Jaggerin kanssa.”Haluan soittaa omaa musiikkiani mieluummin kuin muitten – siinäkin tapauksessa, että arvostan heitä muusikkoina.””Keskustelimme Mick Jaggerin ja muitten yhtyeen poikien kanssa aivan ystävällisessä hengessä ja tulimme siihen tulokseen, että yhteistyömme päättäminen kaikessa ystävyydessä on ainoa ratkaisu”, Jones kertoi.Jonesin tilalle tulee kitaristi Mick Taylor, 20, joka on aiemmin soitellut John Mayallin blues-yhtyeessä.Rolling Stonesin viikonvaihde on kaiken kaikkiaan ollut värikäs.Keith Richardsin auto syöksyi tieltä lauantaina Sussexissa. Auton kerrotaan ajaneen 112 kilometrin tuntivauhtia.Keithin naisseuralaiselta katkesi solisluu, mutta itse hän ilmeisesti selvisi täysin vammoitta. (UPI)puoluelaivan kurssi jäi suunnilleen samaksi kuin ennen Turussa maanantaina päättynyttä puoluekokousta.Suuntaa on vuodesta 1963 lähtien muutettu ”pari piirua vasemmalle”, mutta puolueen johdon kasvojen osittainen muuttuminen kääntänee suuntaa aavistuksen verran vielä vasemmalle.Julkilausumassa tähdennetään vasemmiston ja ”porvarillisen keskustan” hallitusyhteistyön jatkamista vaalien jälkeenkin.jäi auki yhdeltä jos toiseltakin helsinkiläiseltä maanantai-iltapäivällä, kun Helsingin ensimmäinen nivelbussi suoritti koeajon Helsingin kaupungin alueella.Nivelbussissa on kaksi yhteen kytkettyä bussia, joilla on yhteinen kori.Bussin keskellä on joka suuntaan kääntyvä nivel ja korissa nivelen kohdalla venyvä ”haitari”, joka supistuu käänteen sisäpuolella ja venyy käänteen ulkopuolella.Ensimmäinen nivelbussi pannaan liikenteeseen Helsingissä syyskuun alussa. Se tulee ajamaan Rautatientorilta Pihlajamäkeen.Nivelbussi on 16,8 metriä pitkä ja siinä on 68 istumapaikkaa. Tähän asti suurimmat bussit ovat olleet 12 metriä.Nivelbussi kääntyy paremmin kuin 12-metrinen yhtenäinen jättiläisbussi, kertoi bussin kuljettaja.Tähän saakka laki on estänyt nivelbussin käyttämisen, mutta kun liikenneasetus muuttuu heinäkuun alussa, bussia voidaan käyttää.vähäisiä sisustustöitä on enää jäljellä ennen kuin uudelleenrakennettu KOP-Kämp avataan yleisölle ensi viikolla.Talo ei kuitenkaan enää tarjoa ravintoa ja majoitusta, vaan pankkipalvelua. Kämpin entisessä ravintolasalissa alkaa toimia pankin Aleksanterinkadun konttorin talletusosasto ja matkavaluutan myynti.Niinikään ennalleen rakennetusta Kämpin peilisalista tulee auditorio pankin koulutus- ym. tilaisuuksia varten.Rakennuksen uuden puolen muihin osiin sijoittuu KOP:n pääkonttorin eri osastoja sekä pankin johtokunnan jäsenten työhuoneet.Rakennuksen paikalla ennen ollut alkuperäinen Kämp valmistui Theodor Höijerin piirtämänä vuonna 1887.Entisen Kämpin purkaminen aloitettiin syksyllä 1965 rakennuksen perustuksien ja rakenteiden osoittauduttua kestämättömiksi.Aino Sibelius, syntyisin Järnefelt, säveltäjämestarimme kunnioitettu puoliso, kuoli maanantaina Helsingissä 97-vuotiaana.Aino Sibelius oli syntynyt elokuun 10. päivänä 1871 kenraaliluutnantti Alexander Järnefeltin ja vapaaherratar Elisabeth Clodt von Jürgensburgin tyttärenä, perheessä, jonka vaiheet hänen Arvid-veljensä elämäkertateos Vanhempieni romaani on tehnyt tutuksi laajalle lukijakunnalle.Niin kansallisten kuin kansainvälisten vaikutteiden rikastamaan kulttuurikotiin kerääntyi lahjakkaan veljessarjan myötä nuorta aktiivista älymystöä, jonka nimet sittemmin tulivat kuulumaan aikakirjoihin.Kesällä 1892 Aino Järnefelt solmi avioliiton tähän piiriin kuuluvan Jean Sibeliuksen kanssa, jolle jo tuolloin ennustettiin merkittävää tulevaisuutta.Yli kuudenkymmenen yhteisen vuoden aikana – aina Jean Sibeliuksen vuonna 1957 tapahtuneeseen kuolemaan asti – Aino Sibelius legendaarisella tavalla toimi miehensä henkisenä tukena ja luomistyön innoittajana, suuren perheen keskuksena ja Suomen kulttuurielämässä ainutlaatuiseksi käsitteeksi muodostuneen Ainolan valtiattarena.Viimeiset vuotensa hän suuren perhepiirinsä vaalimana vietti Järvenpään kodissaan henkisiltä voimiltaan harvinaisen herpaantumattomana.20-vuotiaan Lasse Virenin esitys oli suomalaisittain suurin ilonaihe maanantai-iltana Karhulan Työväen Urheilijoitten kansainvälisissä yleisurheilukilpailuissa.Poika paransi 3000 metrin juoksussa nuorten Suomen ennätystä peräti 7,8 sekunnilla, joka nyt kirjataan 8.13,8.Entinen ennätys oli 8.21,6 ja sen omistivat Olavi Suomalainen, joka juoksi sen 1967 ja Ilpo Matilainen, joka juoksi sen jo vuonna 1964.3000 metrin juoksun voitti tosin Neuvostoliiton vahva Aleksander Merozov tuloksella 8.07,2.Italiassa suomalainen painija kellistyi vapaaehtoisesti selälleen osoittaakseen siten mieltään tuomareita kohtaan.Kenties mielenosoitukseen oli aihettakin.Mutta joka tapauksessa on valittaen todettava sen järkyttävän suomalaisen huippu-urheilun kunniakkaita perinteitä.Tähän astihan kaikki kisamatkoilta palanneet urheilujohtajamme ovat aina juhlallisesti ja syvämietteisesti vakuuttaneet, että jokainen yritti parastaan.Nyt on ilmeisesti keksittävä ihan uusi fraasi.testikuvaa lähetetään kesäkaudella, kesäkuun alusta elokuun loppuun, valtakunnan verkossa arkimaanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 11.00–15.00.Juhannusaattona ei ole testikuvalähetystä.Kakkosverkossa lähetetään testikuvaa samoina päivinä ja kellonaikoina kuin valtakunnan verkossa 1. 6.–27. 6. sekä 11. 8.–31. 8.Kesäkuun 28. päivän ja elokuun kymmenennen päivän välisenä aikana ei testikuvalähetyksiä kakkosverkossa lähetetä.Väritelevision teknilliset koelähetykset jatkuvat koko kesän ajan tiistaisin ja perjantaisin klo 12.45–13.45.HS