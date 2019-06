Historia

”Manoliton” valtti on vaatimattomuus

HS 11.6.1969

Karjatila

Kielokaupoilla voi ansaita vaikkapa polkupyörän

Juhannuksen

Rukajärven sotureille erikoislupa Alkolta

Kajaani, 10. 6. (JE)

Alkon

Leikkikalugangsteri purkkiin hyvää vauhtia

Työteliäitä

Lämpöennätys parani kahdella asteella

Reippaasti

Päivän ateria

Kesäleski

High Chaparralissa vaaralle irvistelevä ja senjoriittojen katseita vangitseva Manolito Montoya on siviilissä näyttelijä Henry Darrow.Tyttöjen suosikki Darrow on kuitenkin onnellisessa avioliitossa näyttelijätär Lucy DePuyn kanssa.He asustavat kahden lapsensa, Thomasin ja Denisen, kanssa vaatimattomassa talossa San Fernandon laaksossa ilman kylpyhuonetta, ilman biljardisalia ja ilman Hollywoodin tähdistön tavallisesti vaatimaa loistoa.– –Darrow – joka muuten syntyään on puertoricolainen – ei nauti vielä huippupalkkoja osastaan High Chaparralissa, mutta yleisesti tunnustetaan, että sarjafilmin saavuttama suo­sio on juuri Manoliton ansiota.Darrow suhtautuu menestykseensä hyvin varovasti ja nauttii siitä hiljaisesti.– –Puolet karjatilasta filmataan Hollywoodissa ja toinen puoli Arizonassa sijaitsevassa ulkostudiossa.Ollessaan Arizonassa Darrow saa usein perheen vieraakseen viikonlopuiksi vuokraamaansa asuntoon, jossa hän asuu yksin ja keittää itse ruokansa.tienoilla loppuu kielojen kukinta-aika ja sen myötä katoavat kielokauppiaatkin Helsingin katukuvasta.Vielä myydään kuitenkin kadunkulmissa koreista ja kasseista kielonippuja kaupunkilaiskoteihin.”Kaunista kieloa menee hyvin, ruma ei kelpaa ollenkaan”.– –Aleksanterinkadulla myytiin yhdentoista aikaan jo viimeistä kielokimppua.”Ei saa panna nimeä lehteen, muuten kaverit kiusaa”, sanoi 12-vuotias poika, joka yhdessä 9-vuotiaan sisarensa kanssa ansaitsee itselleen polkupyörärahoja.Pyörä on jo katsottuna, sillä kauppa on käynyt hyvin. Parissa tunnissa hupenee päivän koko varasto.Kielot on poimittu iltaisin Espoosta.Myymättä jääneet kukat pannaan maljakkoon kotona, eikä niitä yritetä kaupata seuraavana päivänä.hallintoneuvoston luvalla tehtävin erikoisjärjestelyin nostetaan anniskelupaikkojen tuoliluku tilapäisesti melkein kolminkertaiseksi tavallisesta.Täten taataan Kajaanissa ensi viikonvaihteessa pidettävän Rukajärven suunnan taistelijoiden asevelijuhlaan osallistuvien viihtyvyys.Juhlaan odotetaan saapuvan nelisentuhatta Rukajärven suunnan sotaveteraania.Kaksipäiväisten muistelujuhlien järjestäjät ovat varautuneet etukäteen jopa nuorisomielenosoituksiin, joista on liikkunut huhuja.– –Tuhansien miesten majoittaminen ja muonittaminen vaatii käyttöön kaikki Kajaanissa tarjolla olevat tilat ja voimat.Alko on tilannut erikoislähetykset votkaa, koskenkorvaa ja jaloviinaa, joiden arvellaan olevan tämänlaatuisten tilaisuuksien suosikkijuomia.– ja vähintään täystyöllisiä – nuoria miehiä on koolla tavallista runsaammin siinä filmausporukassa, joka viime viikkoina on kierrellyt Helsingissä ja sen lähistöllä ja välillä sulkeutunut studiotiloihin kuvaamaan ”Leikkikalugangsteria”, tämän kesän ensimmäistä Spede-uutuutta.Ensi-ilta on määrätty elokuun 22. päiväksi, joten se viime vuosien hauskan käytännön mukaisesti avaa uuden näytäntökauden ja aloittaa kotimaisten uutuuksien sarjan.Itsensä Spede Pasasen ohella tätä tunnetusti toimeliaiden ryhmää johtaa ohjaajana Ere Kokkonen, joka ohjasi edellisenkin Spede-filmin ja joka yhdessä Speden kanssa on tehnyt uuden filmin käsikirjoituksen.– –Miesten puolella ovat ennestään Spede-filmeistä tuttuja mm. Simo Salminen ja Leo Jokela, samoin Juhani Kumpulainen, joka omistaa elokuvassa sekä toisen kilvoittelevista leikkikalutehtaista että kauniin tyttären, Tamara Lundin.Tamara on elokuvan varsinainen sankaritar, johon toisen leikkikalutehtaan palveluksessa oleva Spede ilmeisesti iskee silmänsä, ellei muutakin.Vesa-Matti Loiri on jälleen mukana myös, mutta nyt sangen erilaisena hahmona kuin esim. viimeksi ”Näköradiomiehessä”.Nyt hän kuulemma on vanha hassahtanut kamreerityyppi.kahdella asteella kohosi kevään lämpöennätys Turussa tiistaina, jossa myös aikaisempi ennätys on rekisteröity.Tiistain ennätyslämpö Turussa oli 25 astetta sen oltua edellisen kerran toukokuun 9. päivänä 23 astetta.Varsin monet Etelä-Suomen paikkakunnat yltivät 24 asteeseen; mm. Hämeenlinna, Lahti, Seutula ja Niinisalo.Helleaalto ei ole mitenkään poikkeuksellinen vuodenaikaan nähden, kerrottiin ilmatieteen laitokselta.tai töistä juuri kotiin saapunut haluaa selviytyä pikaisesti keittiöpuuhista.Nopeasti ateria saadaan kokoon makkarasta, josta paistetaan paistinpannulla koveria kuppeja.Näihin lisätään silmän iloksi ja vatsan täytteeksi joko kiehautettuja pakasteherneitä, kuumennettuja tölkkiherneitä tai munakokkelia tai miksei myös molempia.Perunasose saadaan äkkiä pikaperunasoseesta, joka valmistetaan ohjeen mukaan, mutta maustetaan lisäksi vielä paprikalla ja aromisuolalla.Mikäli makkarakupit täytetään ainoastaan munakokkelilla, saadaan ateriaan väriä, jos perunasose maustetaan pinaatilla tai silputuilla maustevihanneksilla.Intohimoinen sipulin ystävä voi täyttää makkarakupit paistetuilla sipulirenkailla.Noin ½ cm:n paksuiset – esimerkiksi berliininmakkaraviipaleet – paistetaan paistinpannulla vain toiselta puolelta, jolloin ne vetäytyvät kupin muotoon ja täytetään kuumina.Munakokkelia varten vatkataan 3 kananmunaa sekaisin ja joukkoon lisätään 2½ dl maitoa, johon on sekoitettu 1 rkl vehnäjauhoja.Seos maustetaan suolalla ja valkopippurilla ja hyydytetään miedolla lämmöllä kattilassa, jossa on sulatettu nokare margariinia.Seos ei saa kiehua, sillä muuten siitä tulee rakeista.Hyytynyttä kokkelia irroitetaan vetämällä kauhalla pitkin kattilan pohjaa.Jos makkarakupit täytetään myös herneillä, riittää kokkelia pienempikin määrä.Jälkiruoaksi tölkki jogurttia.