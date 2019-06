Historia

Puisto autojen hautausmaana

HS 12.6.1969

Helsingin

Suomalainen nuorisopolitiikka lihotus- ja teurastuslaitos

Kuopio, 11.6. (RV)

”Koko

Pierre Boulez New Yorkin Filharmonikkojen johtoon

Pierre Boulez

Skandinavian ylle rikkihappoa Ruhrista

Kaksi

Munkkiniemen Kalastajatorpantien varrella on luonnonkaunis puistoalue, jolla ympäristön lapset leikkivät ja jossa terävät lasinsirpaleet kiiltelevät auringon paisteessa.Gert Skytten puistossa on viime sodan aikaisia äkkisyviä kaivantoja, joita käytetään kaatopaikkana. Kaivantoihin on raahattu tieltä autoja, rautasänkyjä ja muuta romua. Rotkojen reunat ovat aitaamatta.Ympäristön lapset leikkivät kaivantojen äärellä ja kiipeilevät kaivantojen pohjilla romukasoissa. Irtolaiset istuskelevat pensaiden suojassa ja viettävät kesää. Kaupunkilaiset tulevat sunnuntaikävelylle ja etsivät jalansijaa lasinsirpaleiden keskeltä. Puistoa vastapäätä on Helsingin uusin loistohotelli.Alueen siivoamiseksi ei ole vuosikausiin tehty yhtään mitään, mutta nyt kiinteistövirasto on luvannut kunnostaa ­alueen juhannukseksi.Helsingin kaupungin viranomaisten keskuudessa ei oltu tietoisia puiston olemassaolosta, eivätkä viranomaiset olleet myöskään selvillä siitä, mille osastolle alueen siistiminen ja hoitaminen kuuluu.suomalainen nuorisopolitiikka on suuri lihotus- ja teurastuslaitos, joka ottaa nuoren ihmisen mahdollisimman varhain tuotantoketjun alkupäähän”, sanoi osastopäällikkö Hannu Taanila esitelmöidessään Kuopion kesäyliopiston nuorisopoliittisessa seminaarissa keskiviikkona. ”Häntä ruokitaan mahdollisimman runsaasti ja yksipuolisesti ja hänelle annetaan älyllistä liikuntaa mahdollisimman vähän, jotta hän lihoisi.Lopulta hän on valmis teurastettavaksi: Hän on kyselemätön ja vankkauskoinen. ’Ma taimi olen Sun tarhassas’ voidaan hyvin muuttaa muotoon ’Ma teuras olen Sun karjassas”, Taanila sanoi.Taanila puuttui myös nuorisojärjestöjen talouteen, niiden liikevaihtoon ja valtionapuun.Taanila sanoi, että valtio suosii maaseudun nuorten järjestöjä (NKL, SNL ja Suomen 4 H-liitto). Sitä vastoin se ei suosi ei-perinteellisiä nuorisojärjestöjä (STL ja SYL). Taanilan mukaan poliittiset voimasuhteet näkyvät valtion määrärahoissa.on nimitetty New Yorkin Filharmonikkojen taiteelliseksi johtajaksi kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa syksyllä 1971.44-vuotias ranskalainen kapellimestari ja säveltäjä tulee kuluneen kauden lopussa vetäytyneen Leonard Bernsteinin seuraajaksi.Seuraavien kahden vuoden ajan, kun Boulez ei voi muilta sitoumuksiltaan vielä ottaa tehtävää vastaan, New Yorkin Filharmonikot toimivat vierailevien johtajien alaisena.miljoonaa tonnia konsentroitunutta rikkihappoa leviää Skandinavian ylle joka vuosi.Tämä saaste tulee pääasiallisesti Ruhrin seudulta Saksasta ja putoaa sateen mukana Skandinaviaan, todettiin kansainvälisen neuvottelevien insinöörien, FIDIC:n, vuosikokouksessa Oslossa.Rikkihappo lisää vesien happopitoisuutta ja alentaa ph-arvoa niin, että kalat kuolevat. Samalla se muodostaa vaaran metsien aluskasvillisuudelle, todettiin kokouksessa.”Ongelma on lähinnä Tanskan ja Etelä-Ruotsin, meillä ovat tuuliolosuhteet yleensä sellaiset, ettei se tule tänne ja sitäpaitsi olemme melko kaukana”, totesi lisensiaatti Antti Kulmala ilmatieteen laitokselta.