Historia

Lisää tilaa lastenvaunuille

HS 13.6.1969

Liikuntaesteisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apollo–11 sai luvan lähtöön

Washington, 12. 6. (UPI)

Apollo–11:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä sanoa kuussa

Eräs

Muovijätteistä tulossa Suomeen vakava ongelma

Turku, 11. 6. (AT)

Muovista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iisalmesta Suomen suurin kaupunki

Kuopio, 12. 6.(RV)

Iisalmen

Hakunilaan rakennetaan suurelementtitaloja

Hakunilaan

Uusin tietosanakirja

Facta tietosanakirja 1, 500 sivua, Tietosanakirja Oy

Uusin

Peyton Place mukana MTV:n kevään 1970 alustavissa suunnitelmissa

Vain

Elävä teatteri villitsi britit

”Teeskenneltyä

ovat myös lastenvaunuja tai rattaita työntävät perheenäidit, jotka päivittäin törmäävät vaikeuksiin busseissa, hisseissä, kaupoissa ja porraskäytävissä.Nykyisin lastenvaunut ovat tilavia ja komeita eivätkä mahdu ovista kuten aikaisemmat pienemmät mallit.Moni äiti huokaiseekin helpotuksesta, kun perillinen pääsee siihen ikään, että pystyy istumaan kevyissä työntörattaissa.Kaksosten vaunuja työntävän äidin hankaluudet ovat kaksinkertaiset.Busseissa he saavat kaikkein kalseinta kohtelua osakseen, sillä on tapahtunut, että rahastaja on lyönyt oven kiinni nenän edessä ja sanonut: ”Tähän bussiin ei mahdu, yrittäkää seuraavaan”.kolme astronauttia sai torstaina vahvistuksen suunnitelmalleen, jonka mukaan he lähtevät kuumatkalleen 16. heinäkuuta ja yrittävät laskeutumista kuuhun neljä päivää myöhemmin.Ennen päätöksentekoa on keskusteltu, että lentoa siirrettäisiin elokuuhun asti, jotta astronautit saisivat enemmän harjoitusaikaa.amerikkalainen radioasema on kehottanut kuuntelijoitaan osallistumaan kilpailuun, jossa valitaan sanat kuun pinnalle ensimmäisenä astuvan ihmisen lausuttavaksi.Palkkio parhaasta ehdotuksesta on Cape Kennedyn -matka voittajalle ja hänen perheensä jäsenille, jotka pääsevät seuraamaan Apollo-11:n laukaisua. (Reuter).on muodostumassa vakava jäteprobleema.Tätä mieltä on toimitusjohtaja Mikko Karlson, joka työskentelee muovin hävittämispulmien parissa.Hänen mielestään olisi Suomessa korkea aika päästä suunnitelmalliseen jätehuoltoon, koska muovin kulutus nousee nopeasti.Kaikista pakkauksista on jo nyt 15 prosenttia muovia.1980-luvulla muovi ohittaa metallin kulutusluvut.Toimitusjohtaja Karlson joutuu työnsä parissa päivittäin tekemisiin myös muovin hävittämisongelman kanssa.Minne joutuvat kaikki hänen johtamansa muovitehtaan 4–20 litran vetoiset pakkaukset sitten kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä öljyn- tai mehun myyntiastiana?Luonnossa muoviesineet säilyvät vuosikausia ja ovat kaiken lisäksi näkyviä.kaupungista tulee ensi vuoden alussa maapinta-alaltaan (745 km²) Suomen suurin kaupunki ja asukasluvultaankin (n. 21.000) keskisuuri.Valtioneuvosto antoi torstaina päätöksen Iisalmen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistämisestä vuoden 1970 alusta lukien.Päätöksen mukaan Iisalmen maalaiskunta yhdistetään kaupunkiin kokonaisena.Kuopion läänin kuntauudistusehdotuksen mukaan maalaiskunnan itäisin kulma olisi kuitenkin liitettävä Sonkajärven kuntaan.Helsingin maalaiskuntaan nousee vuoteen 1975 mennessä itsenäinen 25.000 asukkaan asuma-alue.Hakunilassa rakennetaan puisia rivitaloja suurelementtimenetelmällä, joka on uutta Suomessa.Menetelmä on osoittautunut nopeaksi ja kustannuksiltaan edulliseksi.Suurelementtimenetelmällä puurakenteissa tarkoitetaan sitä, että elementit ovat pituudeltaan asunnon mittaisia.Näin suurten elementtien valmistamisen ja liikuttelun mahdollistaa kevyt puu rakennusaineena.Elementtien painot eivät nouse juuri yhtä tonnia suuremmiksi.Talojen palkistot ja kaikki kantavat rakenteet ovat puusta, lattiassa on 22 mm:n lastulevy. Sisäverhoilu on kipsoniittia ja lämpöeriste mineraalivillaa.Katot ovat tasaiset, ja niiden päällysteaineena on lasikuitukudosbitumimatto.tietosanakirja, joka valmiina käsittää kymmenen osaa, sijoittuu keskisuurten tietosanakirjojen joukkoon: 5000 kaksipalstaista tekstisivua, noin 70 000 hakusanaa ja niihin liittyvää artikkelia, 12 000 tekstikuvaa, neliväriliitteitä, 500 karttaa ja 1000 taulukkoa.Viimeisen osan loppuun luvataan ”laajoja erikoisartikkeleita”; sanallakaan ei kuitenkaan sen tarkemmin mainita, mitä ne käsittelevät tai kuinka ”laajoja” ne ovat.Viime vuosina tietosanakirjojen julkaisutoiminta on voimakkaasti vilkastunut.Ilahduttavinta on ollut, että kaikkea tiedonalaa käsittelevien teosten rinnalle on yhä enemmän noussut erikoistietosanakirjoja puhtaimmasta humanismista luonnontieteisiin ja tekniikkaan saakka.Nyt ilmestyvä tietosanakirja on yleisteos, jonka jollakin tavalla olisi löydettävä oma sektorinsa tietosanakirjojen kentässä.kahtena kesäkeskiviikkona eivät suomalaiset televisionkatselijat pääse Peyton Placeen, kaikkina muina keskiviikkoina koko kesän ja tulevan syksynkin ajan jatkaa Mainos-TV suositun amerikkalaissarjan esittämistä.Elokuva, jolla epävirallisten tilastojen mukaan on satoja tuhansia tosiystäviä, on alustavasti otettu mukaan vielä ensi keväänkin ohjelmalistoille.Kesäkuun 18. päivänä ja elokuun 13. päivänä ei Peyton Placea nähdä.Molempina päivämäärinä on meneillään MTV:n jatkojännärit, ensi viikolla Iso M ja elokuussa kuusiosainen Epätoivoiset.brittiläistä säädyllisyyttä”, huusivat amerikkalaiset näyttelijät lontoolaispoliiseille näiden tunkeutuessa Roundhouse-teatteriin katkaisemaan The Living Theaterin vierailuesityksen.Poliisi kiisti väitteen vetoamalla paloturvallisuusmääräyksiin, joiden mukaan yleisön on istuttava paikoillaan teatteriesityksen aikana.Näin ei suinkaan tapahtunut Paradise Now -shown ehdittyä huippukohtaansa, missä Living Theaterin ryhmä kehottaa yleisöä ”heräämään ja vapautumaan” ja ilmaisemaan tämän riisuutumalla.Siinä vaiheessa kun poliisit puuttuivat newyorkilaisten esitykseen, tavattiin myös osa katsojista alastomina tai lähestulkoon alastomina näyttämöltä 35-jäsenisen seurueen ”syleilypinosta”.Loput 500-päisestä yleisöstä tanssi pitkin käytäviä myötäillen alusvaatteisilleen riisuutuneita strippareita.Kriitikoista kaikkein suopein totesi esityksen ”Eden-teemaan paluusta löytyvän myös jonkinlaisen draamallisen linjan”.Järein lausunto: ”Tällä kaikella oli yhtä paljon tekemistä teatterin kanssa kuin juopuneitten mölyämisellä pubissa.”