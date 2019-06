Historia

Muovihuone­perunaa jo Lapista

Rovaniemi, 13.6.1969 (Hilkka Paakkolanvaara).

Napapiirin

Naisia 110 maasta maailman­kongressiin

Naisten

”Uusi Cream” on sokeata uskoa

”Uusi

Makkaroiden rasvapitoisuus nousemassa

Makkaroiden

Kylmäpihlajan majakka päästetty rapistumaan

Rauma, kesäkuussa (Anneli Tukia)

Kaukaa

pohjoispuolella on saatu poikkeuksellisen aikaisin valmiiksi ensimmäinen sato alkukesän varhaisperunaa.Uusien perunoitten nosto alkoi Rovaniemen maalaiskunnassa Apukassa Peräpohjolan koeasemalla perjantaina.Koeaseman johtaja, maat. metsät. tri Aimo Isotalo kertoi, että perunat ovat kasvaneet muovihuoneessa. – –Ensin perunat pantiin itämään turveruukkuihin maaliskuun alkupuolella ja istutettiin muovihuoneen maahan 22.4. Muovihuoneessa on lämmityslaitteena maahan sijoitetut sähkökaapelit.Istutuksen jälkeen tuli kolme pakkasyötä ja lämpötila laski -17 asteeseen. Ensimmäisenä yönä osa perunasta kärsi kylmästä, mutta suuria vahinkoja ei aiheutunut. Pakkasöiksi varattiin lisälämmityslaite ja perunat selvisivät hyvin kylmän jakson yli.Peruna on kasvanut hyvin ja alasta saadaan 400–500 kg sato. Se markkinoidaan Rovaniemelle.Varhaisperunan lajikkeina ovat olleet mm. Barima, Hilpinän aikainen ja Ontara. Apukassa kasvatetaan muovihuoneessa myös kukkakaalia ja avomaan kurkkua.Muovihuone pidentää tuntuvasti kasvukautta. Sen avulla saadaan vähintään 2 satoa, lämmitettävässä huoneessa jopa 3.Hallakaan ei ole uhkana muovihuoneen kasveille. Koska pohjoisessa on valoa runsaasti, voi kasvu jatkua ympäri vuorokauden.maailmankongressi avataan tänään Helsingissä Kulttuuritalossa.Naisen roolia käsittelevään kokoukseen osallistuu noin 500 naista 110 maasta Zimbabvea, Pakistania ja Uruguayta myöten. Kongressi kestää neljä päivää.Kongressin järjestää Women’s International Democratic Federation. Päivien ”emäntäjärjestönä” toimii Suomen naisten demokraattinen liitto, joka on Skdl:n jäsenjärjestö.Kosmonautti Valentina Tereshkova pitää lauantaina Kulttuuritalossa alustuksen aiheesta ”Nainen työelämässä”.Rouva Nguyen Thi Binhin, Etelä-Vietnamin kansallisen vapautusrintaman Pariisin pääneuvottelijan, pitäisi myös saapua kokoukseen.”Rouva Binh on nykyään Etelä-Vietnamin vallankumoushallituksen ulkoministeri, emmekä tiedä varmasti, voiko hän tulla. Vielä ainakaan ei ole tullut peruutusta”, kertoi kongressin puheenjohtaja Cecile Hugel.Cecile Hugel totesi, että naiset ovat lainsäädännöllisesti saaneet tietyn tasa-arvon. ”Nyt lait on saatava käytäntöön. Suurin taistelumme aihe on naisten oikeus työhön”, hän sanoi.Cream”, englantilainen Blind Faith, aloitti maailman valloittamisen kahdella konsertillaan Helsingissä torstaina.Blind Faith on entisen Creamin Eric Claptonin, 24, ja Ginger Bakerin, 28, kokoama nelimiehinen orkesteri. Kyseessä oli yhtyeen ensiesiintyminen Englannin ulkopuolella.Laulusolisti ja urkujen soittaja Steve Winwood, mitä tarkoittaa Bilnd Faith, Sokea Usko?”Sokea usko kaikkeen... sokea usko elämään”, vastasi hymyilevä ja sympaattinen Winwood, joka ei tahtonut lokeroida yhtyeen musiikkia mitenkään. ”Eri ihmiset nimittävät asioita eri nimillä”. – –Villeä maestro Eric Clapton seisoi taustalla ympärilleen katsellen ja soolokitaraansa soiton aikana viritellen.Pari kertaa hän innostui sooloissaan, joskaan entistä valittavaa ja naukuvaa ääntä ei saatu kuulla; ainakin kitaran ystävät lienevät odottaneet Blind Faithilta enemmän.rasvapitoisuus on lisääntynyt kahden viime vuoden aikana, ja valkuaisainepitoisuus on alentunut. Makkarat sisältävät edelleen runsaasti eli 62,4 prosenttia vettä.Kuluttajaneuvoston teettämän makkaratutkimuksen tulokset on julkaistu Kuluttajatietoa-lehdessä. Tutkimuksessa oli mukana 18 yksityistä ja seitsemän osuustoiminnallista makkaratehdasta.Tutkimuksen tehnyt maisteri Laura Haapanen toteaa, etteivät kyseisten tehtaiden makkarat ole keskimäärin rasvaisempia ja vähemmän valkuaisaineita sisältäviä kuin vuoden 1967 tutkimuksessa olleiden 25 tehtaan tuotteet. Makkaroiden rasvapitoisuus on yleisesti hiljalleen nousemassa ja valkuaisainepitoisuus alenemassa.Mm. Saksassa ravintofysiologit ovat huolestuneina todenneet makkaroiden rasvapitoisuuden jatkuvasti nousevan.katsottuna Rauman edustalla kallioluodolla 34:n metrin korkeuteen kohoava Kylmäpihlajan majakka on uljaan näköinen.Oikeastaan sitä pitäisikin tarkastella vain matkan päästä, mitä lähemmäksi tullaan, sitä paremmin erottuvat yhdistetyn luotsiaseman ja majakkarakennuksen huono kunto: halkeamat ja maalittomuus,”Majakka murenee käsiin”, sanovat Kylmäpihlajassa työskentelevät luotsit. ”Remonttimiehiä odotetaan joka päivä, olemme odottaneet jo lähes 15 vuotta.”Sen enempää ei majakallakaan ole ikää, mutta ankarissa luonnonoloissa, ilman säännöllisiä korjauksia se on päässyt pahoin rapistumaan. Seinien kolot ovat pahimmillaan sormen paksuiset.HS