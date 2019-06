Historia

Gletser suurmestariksi

HS 16.6.1969

Ennätykset

Pompidou päihitti Poherin

Pariisi, 15.6.

Kenraali

Loikkanen herkutellut armeijan lopettamisella

Olen

Ezra Pound käynnillä Yhdysvalloissa

New York, 15.6. (Anthony Goodman-Reuter).

Ezra Pound

romuttuivat Käpylässä sunnuntaina jatkuneissa suurmestaruusraveissa.Ylivoimaisesti lämminveristen suurmestaruuden voittanut ori Gletser, joka ravasi voittoon kaikissa mestaruuteen kuuluvissa kolmessa lähdössä, teki uuden tasoitusajojen Suomen ennätyksen 20,6 karsintalähdössä ja uuden suurmestaruusajojen ennätyksen loppukilpailussa 19,4.Viime vuonna suurmestaruuteen hiukan yllättäen yltänyt ruuna Vonkaus käytti tänä vuonna samoja kuvioita hyväkseen kuin vuosi sitten.Karsintalähdöissä se ei loistanut kärjessä, mutta loppukilpailun kiritaistelun alkaessa se oli vahvasti kuvassa mukana.Vilperin sammuttua täysin oli näyttämö vapaa Vonkauksen soolonumerolle. Mestarin askelin se kiiti maaliin vanavedessään ori Forte ja toisen karsintalähdön voittaja ori Hilu.Suurmestaruusravien perinteellinen hellesää oli koonnut Käpylään vajaat 4000 katsojaa.Totalisaattori ei tuonut suurempia yllätyksiä. Kokonaisvaihto nousi 95.699 markkaan.de Gaullen viime vuonna erottamasta pääministeristä Georges Pompidousta tuli sunnuntaina odotetusti Ranskan uusi presidentti.Keskustan ehdokas Alain Poher tunnusti hyvin varhain tappionsa Pompidoulle. Ääniä oli laskettu siinä vaiheessa lähes yhdeksän miljoonaa.Ranskalaiset äänestivät ennen sunnuntain vaaleja kahdesti gaullelaisuutta vastaan, mutta Pompidoun ja Poherin välisessä kamppailussa gaullelaisuus kuitenkin voitti kenrali de Gaullen äänestäessä poissaolevana.Kun lähes yhdeksän miljoonaa ääntä oli laskettu oli Pompidou saanut niistä 57,55 prosenttia ja Alain Poher 42,45 prosenttia.itse monta kertaa herkutellut sillä mahdollisuudella, että Suomi lopettaa armeijansa ja aloittaa yksipuolisen aseistariisunnan, sanoi keskustapuolueen järjestöpäällikkö Jouko Loikkanen puhuessaan sunnuntaina Kurussa Suomi-Neuvostoliitto-seuran juhlassa.Hän kiinnitti huomiota ns. kolmannen maailman auttamiseen ja aseista riisuntaan. ”Jokaista aseriisuntaan tähtäävää toimenpidettä on tervehdittävä suurella ilolla”, Loikkanen sanoi.”Joukossamme on niitä, jotka näkisivät mielellään Suomen lopettavan armeijansa ja aloittavan siten yksipuolisen aseistariisunnan.Heidän toivomuksensa on päästä huomattavien kansallisten taloudellisen säästöjen lisäksi siihen, että kerän kerran auettua myös muut valtakunnat seuraisivat esimerkkiä.””Tätä käsitystä ei voida tyrmätä, jos kohta ei hyväksyäkään maan tulevaisuudesta vastuuta kantavien taholla. Myönnän itse monta kertaa herkutelleeni tuolla mahdollisuudella juuri sen vuoksi, että niin tehdessämme säästäisimme vuosittain todella merkittävän määrän varoja moneen muuhun tärkeään asiaan: esimerkiksi kehitysalue- ja kehitysapupolitiikkaan.”, yksi vuosisatamme kirjallisuuden jättiläishahmoja, on parhaillaan ”tunteellisella matkalla” kotimaassaan Amerikassa vietettyään suurimman osan ikäänsä Euroopassa.Lähes 84-vuotias Pound, jonka parta ja tuuhea tukka nyt ovat lumivalkoiset, matkustelee hiljaisuudessa eikä anna juuri mitään lausuntoa julkisuudessa.Viimeksi Pound lähti Yhdysvalloista 1958 vietettyään 12 vuotta mielisairaalassa Washingtonissa.Runoilijaa, jonka monimielinen, usein vaikeatajuinen tuotanto on vaikuttanut sellaisiin kirjallisiin hahmoihin kuin T. S. Eliot ja James Joyce, syytettiin toisen maailmansodan päättyessä maanpetoksesta, koska hän oli edistänyt fascistien propagandaa Italian radiossa.Hänet kuitenkin julistettiin henkisesti kyvyttömäksi kestämään oikeusjuttua, ja syytös raukesi hänen sairaalasta päästyään.”Koko Amerikka on mielisairaala”, Pound totesi palatessaan taas Italiaan, jonka hän omaksui asuinpaikakseen 20-luvun puolivälissä.HS