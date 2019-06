Historia

Belgian kuningas­pari helteiseen Helsinkiin

HS 17.6.1969

Belgian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moottoritie Pasilan läpi Tarvontieltä Lahdentielle

Tarvontie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finnair lensi Kirkkoniemeen

Finnair

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Pohjanlahti selviää Kemijoen jätevesistä”

Rovaniemi, 16.6. (HP)

”Vaikka

Billy Grahamin jättimäinen saarnabudjetti

New York, 16.6. (New York Times)

Billy Graham

Lue lisää: hs.fi/aikakone

kuningas ja kuningatar, tällä hetkellä epäilemättä eräs eniten matkustaneita eurooppalaisia kruunupää-perheitä, saapui maanantaina viisipäiväiselle vierailulle Suomeen.Kuninkaalliset ovat tasavallan presidentti ja rouva Urho Kekkosen vieraita, ja heille näytetään paitsi Helsinkiä ja ympäristöä myös mm. Hattulan vanha kirkko ja Lapin-maisemia Inarinjärven seuduilla.Kuningas Baudouin ja kuningatar Fabiola tulivat Helsingin päivänpaahteiselle lentoasemalle iltapäivällä erikoiskoneella.Heitä vastassa olivat paitsi tasavallan päämiespari ja viralliset piirit, myös yleisöä niin paljon, että uusi lentopaviljonki oli halkeamassa tungokseen.Yhtä sankka oli väkijoukko Linnan edustalla ja Hietaniemen sankarihaudoilla.Helsingissä olevien diplomaattisten edustustojen päälliköt kävivät iltapäivällä Linnan peilisalissa hallitsijaparia tervehtimässä.Illalla tarjosivat presidentti ja rouva Kekkonen juhlapäivälliset, joille oli kutsuttu n. 140 vierasta.ja Lahdentie yhdistetään rakentamalla uusi väylä Pasilan läpi.Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt tie- ja vesirakennushallitusta selvittämään, miten uusi moottoritie aiotaan johtaa tieltä toiselle.Kaupunginhallitus totesi, että selvitys olisi kiireellinen, sillä niin ikään Pasilan läpi kulkevan yhdystien rakentamista Lapinmäentieltä Koskelantielle ei voi aloittaa, ennenkuin uuden moottoritien väyläsuunnitelma on valmis.Uusi moottoritie on suunniteltu rakennettavaksi edellä mainitun yhdystien eteläpuolitse.aloitti maanantaina jokakesäiset lentovuoronsa Kirkkoniemeen Pohjois-Norjaan. Kirkkoniemeen lennetään joka maanantai, tiistai, perjantai ja lauantai syyskuun alkuun saakka.Lentomatka Helsingistä Kirkkoniemeen kestää välilaskuineen noin neljä tuntia.Pohjoiset lennot aloitettiin vuoden 1963 kesällä ja ne perustuvat Norjan viranomaisten kanssa solmittuun yhteiseen ilmailusopimukseen.Lentojen tarkoituksena on lähinnä palvella ulkomaisia turisteja, jotka haluavat lähteä Jäämeren rannalle kalastelemaan.Pohjanlahteen lasketaan paljon happea kuluttavia jätevesiä, on merialueen vastaanottokyky niin suuri, että se kykenee selviytymään näistä jätteistä.Ainoastaan paikallisesti saattaa syntyä suppeita alueita, joilla jätevesien haittavaikutuksista voidaan puhua”, totesi tekn.lis. Kauko Nevalainen alustusesitelmässään Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksen kevätkokouksessa Rovaniemellä maanantaina.”Olisi tärkeää saada aikaan naapurimaitten kesken yhteistyö, jonka puitteissa voitaisiin seurata kaikkien mereen laskettavien jätevesien aiheuttamia kuormituksia. Tällöin olisivat mukana puunjalostuksen ohella myös muun teollisuuden ja asutuksen aiheuttamat kuormitukset.Yhteistyön avulla voitaisiin ajoissa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin silloin, kun meren vastaanottokyvyn rajoja liiaksi lähestytään. Tällä hetkellä olemme kuitenkin vielä kaukana noista vaarallisista lukemista.”tunnetaan laajalti karismaattisena saarnaajana. Hän on myös uskonnollisen liikeorganisaation johtaja. Viime vuonna organisaation kustannukset olivat noin 66 185 000 markkaa.Billy Grahamin evankelisella liitolla, jonka presidentti hän on, on lähes 300 kokopäivätyössä olevia työntekijöitä ja virkailijoita yli kymmenessä maailman maassa.Hermokeskus sijaitsee Minneapoliksessa eräässä vanhassa kuorma-autotallissa, jossa tietokoneella on niinikin maallisia tehtäviä kuin rekisteröidä 50000 muutosta kuukaudessa liiton osoitelistaan.HS