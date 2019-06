Historia

Muovinen huoltoasema valmis Lempäälässä

Tampere, 17.6.1969 (PS)

Kokonaan

Eduskuntatalo saa uuden peltikaton

Koko

Räjähdys helisytti ikkunoita Hangossa asti

Dynamiittitehtaan

Helsinki-päivän tilaisuuksissa 32.000 henkilöä

Tämänvuotinen

muovista valmistettu huoltoasema on valmistunut Lempäälässä 24 kilometriä Tampereelta Helsinkiin päin. Aseman on suunnitellut Futuro-talojen luoja arkkitehti Matti Suuronen. Tämä Gulfin huoltoasema aloittaa toimintansa kes­kiviikkona. Huoltoasemien tek­nillinen laitteisto on viime vuo­sina kehittynyt huomattavasti itse huoltoasemarakennusten sen sijaan pysyessä niin rakenteellisesti kuin myös ulkonäöllisesti koko lailla samanlaisina.Huoltoasemarakennusten käytännöllisyys ja niiden soveltuvuus suomalaiseen maisemaan entisen tyyppisinä saatetaan jopa asettaa kyseenalaiseksi”, sanoi toimitusjohtaja Asko Sahrakorpi.Nyt valmistunut huoltoasematyyppi, jota kutsutaan työnimellä ”Lentävä lautanen” edustaa 1970 luvun markkinointiajattelua öljyalalla. ”Me tulemme tarkasti seuraamaan nyt käytetyn uuden rakennusmateriaalin käyttäytymistä eri vuodenaikoina huoltoasemakäytössä ja vasta tämän koeajan jälkeen on mahdollista tehdä päätös uuden tyypin laa­jemmasta sovellutuksesta ehkä kansainväliselläkin pohjalla.”eduskuntatalon 40 vuotta vanha peltikatto uusitaan tänä kesänä. Tätä sotien aikana it-tulen ja kranaattien repimää ja välillä paikattua kattoa on puolisen hehtaaria eli noin 5.000 neliömetriä.Eduskunnan ylivahtimestari Pentti Lainela kertoi, että eduskuntatalossa kesällä suoritettavat korjaukset jäävät istuntokauden pitkittymisen vuoksi vähäisemmiksi kuin aiottiin.– – Ylivahtimestari sanoi olevansa iloinen eduskunnan lomallelähdöstä. Nyt päästään korjaustöihin ja pitämään vahtimestarien vuosilomat – eduskunnassa on 28 vahtimestaria, joista vain yksi on päässyt aloittamaan lomansa.pamaus helisytti ikkunoita Hangon kerrostaloissa asti. Parinsadan metrin päässä tehdasalueelta kulkeva valtatie suljettiin liikenteeltä, koska räjähdysten pelättiin leviävän niin sanottua dynamiittilinjaa pitkin.Linjan varrella läheisyydessä olleissa muissa patrunointihuoneissa oli myös satoja kiloja räjähdysainetta ja koko tehdasalueelle varastoituna kaikkiaan kolmesataatuhatta tonnia dynamiittia. Jatkoräjähdysvaaran takia palokunnat joutuivat odottamaan alueelle pääsyä hetken.– – Kuolonuhreista katosi kolme kokonaan, neljännen ruumiista löydettiin jäännöksiä.Räjähdys oli niin voimakas, että se kuultiin Hangossa ja kaupunki talojen ikkunat helisivät. Nähtyään suuren savupilven ammustehtaan suunnalta tiesivät useimmat, mistä oli kysymys. Tehtaan olevista sadasta talosta särkyivät kaikki ikkunat. Patrunointirakennuksen ja merenrannan välissä olevat koivunrungot katkeilivat kuin pommituksessa, vaikka puristamorakennuksen ympärillä oleva maavalli vaimensi tuntuvasti jysähdystä.Iltapäivällä saapuivat Bromarviin keskusrikospoliisin sekä kauppa- ja teollisuusministeriön tutkijat selvittämään räjähdyksen syytä.Helsinki-päivä 12. 6. merkitsi uutta ennätystä osanottajien määrässä. Loistavalla kesäsäällä oli oma osuutensa, koska suuri osa ohjelmasta tapahtui ulkosalla. Kaikkiaan osallistui Helsinki-päivän tilaisuuksiin noin 32000 henkilöä.Eniten kävijöitä oli Linnanmäellä, yli 16.000. Jäähallin nuorisotilaisuuksissa, pop-orkesterien konsertissa ja kilpailussa, oli yli 5.000 henkilöä. Seurasaaren tantsuissa oli aattoiltana lähes 800 juhlijaa. Korkeasaaressa, minne 18-vuotiaat ja nuoremmat pääsivät ilmaiseksi, kävi 2.064 vierasta.Retkiin osallistui yhteensä 1.200 ja teatteriesityksiin 1.400 helsinkiläistä.Elokuvaesityksissä kävi satoja katselijoita, ulkoilmakonsertteja kuuntelivat niin ikään sadat kaupunkilaiset. Helsinki-näyttelyssä Taidehallissa kävi Helsinki-päivänä 146 vierasta.Kaupunginmuseossa oli 338 ja Tuomarinkylän museossa 353 kävijää.Salmisaaren voimalaitos kiinnosti 180 ihmistä, Solakallion erityiskoulu ja kaupungin vapaamielishuolto 23 henkilöä.Perinteellinen palonäytös keräsi toista tuhatta katselijaa.Vantaan Helsingin kirkkopihalla kuunteli puhetta, laulua ja musiikkia noin 200 henkilöä.Seitsemässätoista elintarvikealan tuotantolaitoksessa oli kävijöitä pitkin päivää, yhteensä noin 2.400.Aloite- ja toivomuspostilaatikkoon tuli tällä kerralla 291 kirjettä. Postitse on kaupunginkansliaan tämän lisäksi tullut parikymmentä kirjettä.Monissa kirjeissä on käsitelty useita eri asioita, ja toisaalta joissakin kirjeissä on useita allekirjoittajia.