Historia

Kinnunen palautti keihäs-ME:n kotiin

Tampere, 18.6.1969 (Antero Raevuori)

Kello

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moderni areenateatteri Suomenlinnan kesään

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotomaamme koko kuvaa vilautettiin kuningasparille

Suvista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkaradioluvat tarkastetaan 25 paikkakunnalla kesän aikana

Kuopio, 18.6. (RV)

Vuoden

Aikamoisia voikukkia

Metrinpituinen

Minien tuotanto ylitti kahden miljoonan rajan

Lontoo,18.6. (UPI)

Englantiaisten

19.15 asettui 27-vuotiaan äänekoskelaisen kirvesmiehen Jorma Kinnusen sinkauttama keihäs hivelevän kauniisti lentoradalleen, nousi nousemistaan ja iskeytyi hyvän loppuliidon päätteeksi lähes pystyyn Ratinan stadionin ruohomattoon.Ja se iskeytyi kauas, reilusti virallisen ME-lipun paremmalle puolelle. – –Keihäänheiton ME oli palannut Suomeen melkeinpä päivälleen 13 vuotta kestäneiden harharetkien jälkeen.Kun Ratinan stadion repesi yhäti voimistuvaan huutomyrskyyn, teki Jorma Kinnunen täsmälleen samoin kuin Meksikon kisoissa: hän kaartoi oikealle pitkin pomppivin askelin ja eteni pitkin juoksurataa sinne, missä keihäs sojotti pystyssä kuin kohtalonsormi.Mittanauha kiristyi, jännittyi lahjomattomaksi, silmät tuijottivat lukemia näkemäänsä uskomatta. Kenttäkuulutuksen särisevä ääni julisti: 92,70 – kuuman kesäillan täytti yleisön pauhu.kaksi sataa vuotta vanhat ampuma-aukkojen koristamat muurit on Suomenlinnalla tarjottavanaan uudelle Hyvän Omantunnon teatterille, joka vihdoin tänä kesänä toteuttaa vuosikausia vireillä olleen kesäteatterihankkeen.Koenäytäntö Hyvän Omantunnon linnakkeessa Susisaaren itärannalla on jo pidetty.Ensi talvena linnake entistetään alkuperäiseen Ehrensvärdin aikaiseen asuunsa. Samalla liitetään kahvio ja tarpeelliset huoltotilat areenateatteriin, jonka Suomenlinnan museo luovuttaa vierailevien seurueitten käyttöön.Suomenmaata Hämeen peltomailta Inarinjärven rannoille saakka katselivat Belgian kuninkaalliset keskiviikkona, vierailunsa kolmantena päivänä.Heidän ja tasavaltamme korkeimman johdon iloista, sydämellistä menoa seuratessa tulee todella toivoneeksi, että Baudouinin ja Fabiolan kaltaisia vieraita kävisi meillä usein ja että he viipyisivät kauan.Kaikki presidentistä ja vakavailmeiseksi sanotusta ulkoministerissämme passipoliisiin saakka ovat pelkkää hymyä ja hyvää tuulta. – –Lounaalla huvilassa tarjoiltiin lähes 40-päiselle vierasjoukolle ensin leikkelepöydän antimia.Pääruoka oli sekä kalamureke, uudet perunat sekä sitruunakastike. Kala oli supisuomalaista järvihaukea.Jälkiruokana tarjottiin mesimarjahyytelöä ja jäätelöpalloja sekä kahvia.Ruokaryyppynä oli erikoinen, joskin hyvin vanha suomalainen juoma, koivunnuppusnapsi.Tämä juoma valmistetaan rouva Kivekkään kertoman mukaan siten, että keväällä otetaan aukeamassa olevia koivunnuppuja ja pannaan ne spriihin. Oltuaan spriissä yli yön seos siivilöidään.Tätä nestettä pannaan pari kolme tippaa snapsia kohti johonkin maustamattomaan viinaan ja näin saadaan hienomakuinen juoma.aikana tarkastetaan noin 100000 radio- ja tv-lupaa.Luvatta kuuntelevien prosentiksi on ilmennyt noin viisi prosenttia. Tämä merkitsee, että esim. miljoonan tv:n haltijasta arviolta 50000 katselee ilman tv-lupaa, kertoi Yleisradion lupatarkastaja Kalevi Lindholm Kuopion studiossa.”Kesällä aloitetaan 25 paikkakunnalla matkaradiolupien tarkastaminen. Ilman henkilökohtaista matkaradion kuuntelulupaa voidaan radio heti takavarikoida valtiolle.Matkaradion lupatarkastuksissa on todettu olevan n. 25 prosenttia sellaisia tapauksia, jotka johtavat poliisitutkimuksiin”, hän sanoi.voikukka, josta keskiviikon lehdessämme kerrottiin, ei ilmeisesti läheskään ole kesän pisin voikukka.Mellunmäen kansakoulun pihamaalta poimittiin eilen aamulla 102 sm:n pituinen voikukka. Sitten ilmoitti vielä Pentti Hannikainen löytäneensä 115 sm:n korkuisen kukan tyhjältä tontilta Vartiokylästä Kiviportintien varrelta.Tämäkin ennätys kaatui – naapurinpoika, Esko Rinne, esitteli samalta tontilta löydetyn ennätyskukan, jolla oli pituutta 128 sm.”Tontti on aivan täynnään voikukkia ja suurin osa niistä on pitkiä. Ruoho ympärillä on niin korkeata, että kukkien, ilmeisesti on tarvinnut kasvattaa poikkeuksellisen pitkät vanat päästäkseen valoon”, arvelivat löytäjät.uraauurtaneiden miniautoen tuotanto ylitti torstaina kahden miljoonan rajan.Suuntaa näyttänyt Mini on jo 10-vuotias ja englantilaisen Leyand Motor -yhtiön johtokunnan puheenjohtaja lordi Stokes sanoi tiistaina, ettei hän näe mitään syytä, miksei Minin tuotanto voisi jatkua vielä toiset 10 vuotta.Ensimmäisen miljoonan valmistaminen kesti 65 kuukautta, mutta toinen miljoona valmistui jo 52 kuukaudessa.Kahdesmiljoonas Mini on valkoiseksi maalattu umpiauto, josta tulee kotimaassaan kilpailupalkinto.Minin suunnittelija Sir Alec Issigonis, jonka kuningatar Elisabet korotti aatelissäätyyn viime lauantaina, kertoi jatkavansa vielä Minien suunnittelua.