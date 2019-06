Historia

Perillä kotona

Portsmouth, 23.6.1969 (AP)

Ensimmäiset

Nykyaikainen 5-ottelija

Kreikkaa

Olof Palme suosiossa

Tukholma, 23. 6. (TT)

Ylivoimainen

20-vuotiaista täysi-ikäisiä

Kaikki

Beach Boysit pysyvät uskollisina tyylilleen

Suoraan

neljä ihmistä, jotka ovat koskaan kulkeneet jalan pohjoisjäätikön poikki, palasivat tukevalle maankamaralle maanantaina ja sanoivat suurimpana vaarana olleen sitkeät jääkarhut, jotka söivät kumisaappaita ja nuuskivat halveksuvasti luoteja.Ruskettuneina, aivan kuin he olisivat viettäneet 16 kuukautta rannalla pohjoisen jäätikön sijasta, neljä englantilaista tutkimusmatkailijaa nousi maihin Portsmouthissa seurassaan kaksi luskuttavaa vetokoiraa.Parroittuneen Wally Herbertin johtama ryhmä lähti liikkeelle Alaskasta helmikuussa 1968, kulki 6 000 kilometriä autioilla jäätiköillä ja nousi maihin pienelle saarelle 30. toukokuuta tänä vuonna.Heidät kuljetettiin helikopterilla 477 päivän vaelluksen jälkeen englantilaiselle jääpartioalukselle Endurancelle.”Kaikkein ensimmäiseksi haluan jotain hyvää ruokaa”, sanoi majuri Ken Hedges.Ryhmä eli matkan aikana jäätyneillä lihatangoilla ”eikä kukaan meistä ole erityisen hyvä kokki”.pari vuotta hallinneen everstijuntan johtaja Georgis Papadopoulos on keskittänyt vallan tukevasti omiin käsiinsä.Hän on nyt peräti viisinkertainen ministeri: pää-, puolustus-, ulko-, valtionvarain- ja opetusministeri.Lisäksi hän on varapääministeri eli oman itsensä sijainen, mikä parhaiten osoittaa hänen korvaamattoman suuruutensa.Papadopoulosin hämmästyttävät poliittiset saavutukset hipovat inhimillisen suorituskyvyn rajoja siinä kuin urheiluennätyksetkin.Todella nykyaikaisena viisiottelijana hän tuntuu olevan kerrassaan lyömätön.Kuka siis tohtii vielä epäillä, ettei tällainen todellinen urheilumies ole valtansa juhlistamiseksi ansainnut yleisurheilun EM-kisoja, jotka syyskuussa pidetään Ateenassa.enemmistö Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen syksyllä pidettävään puoluekokoukseen valituista edustajista kannattaa opetusministeri Olof Palmen valitsemista uudeksi pääministeriksi, ilmenee Aftonbladetin teettämästä kyselystä.350 edustajasta 312:lta kysyttiin ketä he äänestäisivät puolueen uudeksi puheenjohtajaksi Tage Erlanderin jälkeen.Yhteensä 89,5 prosenttia asettui kannattamaan Palmea.20-vuotiaat tulevat täysi-ikäisiksi ensi heinäkuun 1. päivänä.He saavat siis esimerkiksi solmia avioliiton vanhempien suostumuksetta, ottaa lainaa, mennä takaukseen ja ostaa tavaraa osamaksuehdoin.Eduskunta hyväksyi holhouslain täysi-ikäisyysrajaa koskevat muutokset 30. toukokuuta.Viikon kuluttua 20-vuotiaat lakikielellä sanottuna ”hallitsevat itseään ja omaisuuttaan”.”Tämä täysi-ikäisyysrajan alentaminen vaikuttaa erittäin moneen asiaan, koska monessa laissa ja asetuksessa edellytetään, että henkilö hallitsee itseään ja omaisuuttaan”, kertoi lääninasessori Pehr Johansson.Bratislavan Itä-Euroopan laulufestivaaleilta piipahti amerikkalainen Beach Boys -yhtye Suomeen jatkaakseen kahden esiintymisen jälkeen matkaansa Pariisiin omalla lentokoneellaan.Perustamisvuodestaan 1961 lähtien on yhtye säilyttänyt alkuperäisen kokoonpanonsa.AI Jardine soittelee rytmikitaraa, Carl Wilson soolokitaraa, Bruce Johnston hoitelee urkuja ja Dennis Wilson rumpuja, Mike Love lyö esiintyessään tamburiinia ja soittelee sekalaisia instrumentteja ja kaikkihan tietenkin laulavat.Keimolassa soitteli taustalla tukena amerikkalainen Joe Hicksin orkesteri.Beach Boysit ovat pysyneet uskollisina nyt jo hieman vanhahtavan tuntuiselle surfing soundilleen, josta on tullut yhtyeen vankka tavaramerkki.Help Me Rhonda, joka aikoinaan nosti yhtyeen levytilastojen kärkeen, tempaisi kuitenkin vielä yleisön mukaan musiikkiin ja uudempi Carl Wilsonin laulama balladi God Only Knows hellytti jo vanhemmankin väen sydämet katsomossa.